Galera bet app: Saiba fazer apostas no celular

A Galera bet ainda não disponibiliza um Galera bet app, porém, os recursos do site podem ser usados com facilidade no navegador do celular ou tablet.

Sem a necessidade de um Galera bet app, o site da casa de apostas se ajusta automaticamente à tela que você estiver usando.

Veja, abaixo, vantagens e desvantagens da casa de apostas e qual Galera bet bônus está sendo oferecido aos novos clientes na oferta de boas-vindas.

Como fazer o download do Galera bet app

Não é possível baixar um Galera bet apk no seu dispositivo móvel até o momento. Ainda assim, você pode entrar no site da casa de apostas com facilidade em seu celular ou tablet. Além disso, pode criar um ícone semelhante a um app em sua tela de início para acessar a plataforma rapidamente.

Como fazer o download do Galera bet apk no Android

O download do Galera bet apk não pode ser feito em nenhum dispositivo móvel, já que este recurso ainda não foi disponibilizado pela plataforma. Entretanto, você pode criar um ícone na tela de início do seu aparelho para acessar o site de maneira rápida. Assim, você poderá ter algo semelhante a um app e encontrar todos os recursos da Galera bet Android com facilidade. Veja como:

Entre na Galera bet Brasil pelo seu navegador; Clique na opção de compartilhamento do seu aparelho; Selecione “Adicionar à Tela de Início”. Pode ser que não esteja escrito exatamente isso, mas será um texto semelhante; Escolha um nome para o atalho e clique em “Adicionar”.

Como fazer o download do Galera bet apk no iOS

Para acessar a Galera bet iOS, você pode seguir o mesmo passo a passo mencionado anteriormente. O ícone semelhante a um Galera bet app o levará ao site da plataforma rapidamente. Assim, você poderá encontrar todos os mercados de apostas, modalidades esportivas, jogos de cassino, cash out, promoções e muito mais.

Galera bet app x mobile version

Os aplicativos estão cada vez mais populares, e algumas casas de apostas já desenvolveram este recurso para dispositivos móveis. A maior parte delas oferece um app apenas para Android, já que a Apple possui uma regulamentação mais severa.

Sendo assim, as casas de apostas já criam sites com uma interface que se ajusta automaticamente a telas menores. Portanto, se sua plataforma ainda não disponibilizou um app, como é o caso da Galera bet, não se preocupe. Você pode acessar todos os recursos disponíveis com a mesma facilidade que teria através do computador ou do app.

Como vantagem, você poderá poupar espaço no seu celular ou tablet utilizando a versão mobile do Galera bet, em vez de baixar um app.

Para conhecer outras opções, leia também nosso artigo sobre os melhores apps de apostas.

Bônus disponíveis e como consegui-los

Ao clicar em “Promoções” no site Galera bet, você encontra diversas ofertas disponíveis aos apostadores. Duas delas são exclusivas para novos clientes, sendo uma destinada a apostas esportivas e outra para jogos de cassino.

Bônus de boas-vindas para apostas esportivas

O bônus de boas-vindas para apostas esportivas disponibiliza uma Aposta Grátis de até R$50. Ou seja, você realiza o primeiro depósito na plataforma e recebe o mesmo valor que investiu como bônus até R$50. Dessa forma, você poderá realizar mais palpites em diversos esportes disponíveis. Você só precisará uma conta no site e cumprir com as condições abaixo:

Apenas maiores de 18 anos podem acessar a Galera bet Brasil;

A promoção pode ser usada pelos novos apostadores que realizarem um cadastro e um primeiro depósito;

O bônus oferecido será no mesmo valor que você investiu no seu primeiro depósito, com um limite de R$50;

A sua Aposta Qualificatória deve ser feita em eventos com odds de 1.5 ou mais;

A Aposta Grátis poderá ser usada em apostas simples e múltiplas, em pré-jogos ou em eventos ao vivo;

O saldo de Aposta Grátis pode ser usado em até 7 dias a partir da data em que o bônus for creditado em sua conta;

A Aposta Grátis não pode ser usada em jogos de cassino, cassino ao vivo ou bingo.

Faça as suas apostas no site com responsabilidade e leia os termos e condições por completo no site oficial.

Como fazer uma aposta na Galera bet?

As apostas na plataforma podem ser feitas pelo computador ou celular, mesmo que ainda não exista um Galera bet app. A versão mobile do site funciona da mesma forma e com os mesmos recursos, podendo efetuar apostas da seguinte maneira:

Entre no site Galera bet Brasil e crie uma conta ou faça seu login; Efetue o seu primeiro depósito e receba um bônus de boas-vindas; Escolha um dos jogos disponíveis; Insira o valor do seu palpite; Conclua o seu boletim de apostas.

Quer mais detalhes sobre como abrir sua conta? Leia nossa página sobre Galera bet cadastro.

Análise sobre o Galera bet app

Já que o Galera bet app ainda não está disponível, fizemos uma análise geral da casa de apostas. Veja abaixo os pontos positivos e negativos do site.

Prós do Galera bet app

Mesmo sem disponibilizar um Galera bet apk para aparelhos móveis, a casa de apostas possui diversos pontos positivos e relevantes. Selecionamos alguns a seguir:

Bônus de boas-vindas em apostas esportivas e jogos de cassino;

Streaming ao vivo;

Diversas modalidades de apostas.

Contras do Galera bet app

Alguns pontos da Galera bet poderiam ser melhorados, começando pela criação de um Galera bet app para dispositivos móveis. Veja as desvantagens da plataforma, de acordo com a nossa análise:

Não é possível baixar um Galera bet apk em nenhum aparelho móvel;

O atendimento ao cliente não funciona 24 horas por dia.

Saiba mais sobre a nossa opinião na análise sobre a Galera bet Brasil. Você também pode gostar das dicas da Galera bet para iniciantes.

Conclusão sobre o Galera bet app

A plataforma ainda não oferece um Galera bet app, o que é um ponto a ser melhorado. No entanto, isto não preocupa, já que a Galera bet Brasil oferece um site adaptado para telas menores. A versão mobile da plataforma pode ser acessada facilmente e conta com os mesmos recursos disponíveis via computador.

Dentre os pontos positivos da Galera bet, destacamos alguns a seguir. Os bônus de boas-vindas, serviço de streaming ao vivo, mercados de apostas variados, função de cash out em alguns eventos são alguns destaques. Para melhorar, a plataforma poderia criar um app para aparelhos móveis. Além disso, poderia ampliar o horário de funcionamento do chat ao vivo. Ainda assim, consideramos esta opção sólida no mercado de apostas.

Perguntas frequentes sobre o Galera bet app

Dúvidas sobre um futuro Galera bet app ou outros recursos da plataforma podem ser sanadas através do atendimento ao cliente. Entretanto, separamos algumas questões frequentes a respeito da casa de apostas.

Quanto tempo demora a Galera bet a pagar?

A Galera bet costuma concluir a solicitação de saques de maneira rápida. Porém o tempo varia em cada método de pagamento. No Pix, por exemplo, você receberá o dinheiro em sua conta em até 72 horas.

Qual é o mínimo para sacar na Galera bet?

Os métodos de pagamento disponíveis na Galera bet exigem valores mínimos diferentes entre si. Utilizando o Pix, o valor mínimo que deverá ter em sua conta é de R$10.

Como funciona a Galera bet?

A Galera bet é uma casa de apostas que opera em diversas categorias esportivas e jogos de cassino. Para iniciar suas apostas online, basta criar um cadastro no site. Em seguida, efetue o seu primeiro depósito, com direito a um dos dois bônus de boas-vindas disponíveis.

Como entrar em contato com o suporte ao cliente da Galera bet Brasil?

É fácil entrar em contato com a Galera bet. É só ir no ícone de mensagem no canto inferior direito e falar com um atendente através do chat ao vivo. Este recurso está disponível das 8h às 2h da manhã no horário de Brasília.

Fora deste horário, envie um e-mail para ajuda@galera.bet.

