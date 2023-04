A Goal oferece nossas melhores dicas de apostas e prognósticos Fluminense x Flamengo para o jogo de hoje.

O Flamengo chega nesta partida podendo até perder por um gol de diferença e garantir o título do Campeonato Carioca após ter vencido a primeira partida desta decisão por 2-0 no último final de semana.

Já o Flu buscará exercer domínio recente que tem em confrontos contra o Fla, tendo vencido o rubro-negro em seis dos últimos nove duelos entre estas duas equipes, e também aproveitando o bom momento após estrear na Libertadores com vitória fora de casa.

Fluminense x Flamengo Dicas de aposta e previsões

Odds cortesia da bet365. Correto no momento da publicação e sujeito a alterações

Fluminense para vencer @ 2.40 com bet365

Mais de 2.5 gols @ 1.90 com bet365

Germán Cano para marcar a qualquer momento @ 2.10 com bet365

Fluminense tem bom retrospecto contra o Flamengo nos seus últimos nove jogos

Nos últimos nove confrontos entre estes dois gigantes do futebol carioca, o Fluminense levou a melhor em seis ocasiões, com talvez a principal destas vitórias vindo na final do Campeonato Carioca do ano passado.

Embora tenha enfrentando um adversário bem inferior, no Volta Redonda, na semifinal, naquela ocasião, o Flu também conseguiu reverter um deficit após derrota no jogo de ia, exercendo o seu mando de campo na segunda partida do confronto, ao vencer o Voltaço por 7-0.

Fluminense x Flamengo aposta 1:

Fluminense para vencer (2.40) com bet365

11 gols nos últimos quatro jogos entre estas duas equipes

Fluminense e Flamengo tem em comum fortes ataques. E isto tem sido refletido nos seus últimos clássicos, com as equipes combinando a marcar três gols em três de seus últimos quatro duelos, com a exceção sendo o jogo de ida desta final, que terminou com a vitória rubro-negra por 2-0.

Combinados, estes dois times possuem 28 gols em 14 jogos neste Campeonato Carioca, uma média exata de dois gols por jogo, e com nomes como o artilheiro da competição, Germán Cano, em campo, a expectativa é de muitos gols.

Fluminense x Flamengo aposta 2:

Mais de 2.5 gols (1.90) com bet365

Cano vive momento iluminado em sua carreira

O centro-avante do Flu tem a melhor marca do Campeonato Carioca desde que Vagner Love marcou 15 gols na competição ainda em 2010, tendo nada mais nada menos do que 14 gols até aqui, ultrapassando a média de um gol por jogo.

Cano balançou as redes em sete dos últimos nove jogos do tricolor das laranjeiras, e é sem sombra de dúvidas a grande esperança de gols para o time de Fernando Diniz, tendo sido responsável por 50% dos 28 gols da equipe no torneio.

Na vitória do Flu por 2-1 sobre o Flamengo ainda na primeira fase deste Campeonato Carioca, Cano marcou um dos gols de sua equipe, e após passar em branco no jogo de ida desta decisão, o mesmo voltou a balançar as redes neste meio de semana, marcando dois gols na vitória por 3-1 contra o Sporting Cristal na Libertadores.

Fluminense x Flamengo aposta 3:

Germán Cano para marcar a qualquer momento @ 2.10 com bet365