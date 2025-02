Fluminense x Flamengo: Clássico dos maiores campeões carioca; veja odds

Com 38 títulos, o Rubro-Negro é o time que mais conquistou a competição.

Fluminense e Flamengo fazem mais uma edição do clássico mais charmoso do Brasil. Neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), o Maracanã será palco do Fla-Flu válido pela nona rodada do Campeonato Carioca.

A rivalidade entre Fluminense e Flamengo envolve os dois maiores campeões do Campeonato Carioca. Com 38 títulos, o Rubro-Negro é o time que mais conquistou a competição. A equipe é a atual vencedora. Já o Tricolor soma 33 troféus e quer diminuir a distância para o rival.

Quais as chances de título?

Segundo a Betano, uma das principais casas de apostas do Brasil, o Flamengo é o grande favorito para conquistar o Campeonato Carioca. O Rubro-Negro é o atual bicampeão e tenta o tri. Já o Fluminense é o terceiro time entre os quatro grandes com mais chances de levantar o troféu.

Flamengo: 2.15

Botafogo: 4.00

Fluminense: 4.50

Vasco: 5.00

Com 13 pontos conquistados, o Flamengo está na liderança da competição. No outro lado do duelo, o Fluminense precisa da vitória para conseguir entrar no G4. Atualmente, o Tricolor Carioca tem dez pontos e ocupa a sexta colocação do Estadual.

Quem é o favorito para vencer?

As odds estão sujeitas a mudança. A última atualização foi feita 07/02 às 14h.

De acordo com a Betano, o Flamengo é o grande favorito para vencer. Neste cenário, se você apostar R$10 na vitória do Rubro-Negro e a equipe confirmar o favoritismo, o retorno será de R$18,20. Já se o mesmo valor for investido no Fluminense e o Tricolor conseguir contradizer a projeção, o retorno chega a R$45,50.

O famoso “Clássico das Multidões” já aconteceu 452 vezes na história. Com 165 vitórias, o Flamengo é o time que mais ganhou o clássico. O Fluminense tem 142 triunfos. Além disso, houve 145 empates.

Nos últimos cinco jogos entre os dois times, o Flamengo também leva vantagem. O time da Gávea venceu três partidas, enquanto o de Laranjeiras uma e houve um empate.

Veja os últimos cinco jogos entre Fluminense e Flamengo

17/10/2024 - Flamengo 0 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2024

23/06/2024 - Fluminense 0 x 1 Flamengo - Campeonato Brasileiro 2024

16/03/2024 - Flamengo 0 x 0 Fluminense - Campeonato Carioca 2024

09/03/2024 - Fluminense 0 x 2 Flamengo - Campeonato Carioca 2024

25/02/2024 - Flamengo 2 x 0 Fluminense - Campeonato Carioca 2024

Algoz de Filipe Luís

Desde que assumiu como treinador do time principal do Flamengo, quando substituiu Tite, em outubro de 2024, Filipe Luís sofreu apenas uma derrota. Ao todo, são 19 jogos no comando do time, e além de ter perdido apenas um jogo, o comandante soma 13 vitórias e cinco empates. Além disso, ele já conquistou dois títulos (Copa do Brasil em 2024 e a Supercopa do Brasil 2025).

E essa única derrota foi justamente contra o Fluminense. No dia 17 de outubro, pelo Brasileirão, depois de vencer Corinthians e Bahia, Filipe Luís disputou o primeiro clássico como treinador de um time profissional. No Maracanã, como mandante, o Flamengo acabou sendo derrotado por 2 a 0 pelo Fluminense, que brigou até a última rodada contra o rebaixamento e conseguiu se salvar. Os gols foram marcados por Lima e Jhon Arias.

Como chegam as equipes

Os dois times chegam embalados para o clássico deste fim de semana. Na quarta-feira (5), o Fluminense jogou outro clássico, contra o Vasco, e venceu por 2 a 1, com direito a virada e gol de Germán Cano, ex-jogador do Cruzmaltino.

No mesmo dia, o Flamengo enfrentou a Portuguesa e goleou a equipe da Ilha do Governador por 5 a 0.