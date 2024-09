Flamengo x Peñarol na Libertadores: Bruno Henrique fará gols? Veja odds

Ídolo Rubro-Negro começou a temporada no banco de reservas, mas hoje aparece como a principal arma ofensiva do Flamengo.

Nesta quinta-feira (19), às 19h, a equipe de Tite recebe o Peñarol no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores, em busca do tetra.

A cada rodada do Campeonato Brasileiro que passa o Flamengo se vê mais distante de Botafogo e Palmeiras na briga pelo título da competição. Com isso, o Rubro-Negro foca nas copas para conseguir dar alegrias ao seu torcedor em 2024.

Apesar de não estar fazendo uma temporada de encher os olhos e não conseguir convencer a própria torcida, o Flamengo é amplamente favorito no confronto contra os uruguaios do Peñarol, por conta de todo investimento e elenco recheado de estrelas sul-americanas.

Mas Tite vem enfrentando problemas relacionados a questões físicas para escalar a equipe. Pedro, Everton Cebolinha e Matias Viña não atuam mais em 2024 por conta de graves lesões. Luiz Araújo sofreu uma pancada no joelho direito na partida contra o Vasco, no último domingo (15), e vai passar por uma artroscopia, sendo desfalque por cerca de dois meses.

Já De la Cruz se recuperou de um problema muscular na coxa direita e está à disposição do treinador para a partida contra o Peñarol, mas ainda longe da condição ideal.

É nesse cenário que Bruno Henrique se torna a principal arma ofensiva e esperança de gols para o Flamengo. Assim, vale a pena saber quais são as cotações para a possibilidade do atacante marcar no jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Peñarol. Afinal, as odds para campeão da Libertadores estão a todo vapor e qualquer acontecimento pode alterar o cenário.

Quanto vale o gol do Bruno Henrique na partida?

Bicampeão da Libertadores, campeão do Brasileiro e também da Copa do Brasil, o ídolo Rubro-Negro começou a temporada no banco de reservas, por conta da boa fase de Everton Cebolinha. Mas a lesão do companheiro, que rompeu o tendão de aquiles no dia 11 de agosto, abriu espaço para BH e o atacante vem correspondendo.

O camisa 27 é o vice-artilheiro da equipe no ano, com oito gols, ao lado de Arrascaeta e atrás de Pedro, que balançou as redes adversárias em 30 oportunidades. Assim, para quem quer fazer uma aposta na partida entre Flamengo e Peñarol, o mercado que indica Bruno Henrique para fazer pelo menos um gol é uma dica de ouro.

Conferimos na Betano, uma das maiores casas de apostas da atualidade e as odds para que Bruno Henrique marque a qualquer momento contra o Peñarol no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores é de 3.00.

Neste sentido, se você apostar R$100 e o atacante furar a meta adversária, o retorno será de R$300. As odds foram verificadas em 19/09/2024 e podem ser atualizadas. Dessa forma, vale a pena visitar o site da Betano para acompanhar quais são as cotações atualizadas.

Já se Bruno Henrique estiver inspirado e marcar dois gols, as odds estão em 11.75, e se ele anotar o famoso hat-trick, ou seja, três gols na partida, as odds chegam em 70.00.

Como chegam as equipes

O Flamengo vem de um empate decepcionante em 1 a 1 contra o Vasco, após amplo domínio sobre o rival, pelo Campeonato Brasileiro, resultado que o afastou da disputa pelo título da competição. Já na Libertadores, o Rubro-Negro chegou às quartas-de-final depois de ultrapassar o Bolívar, da Bolívia, nas oitavas, com uma vitória por 2 a 0 dentro de casa e uma derrota por 1 a 0 como visitante. Os cariocas também avançaram na Copa do Brasil, onde enfrentam o Corinthians nas semifinais.

Já o Peñarol, ao contrário do Flamengo, vive uma temporada bastante positiva. Nos últimos 12 jogos, os uruguaios somam sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, somando partidas da Libertadores e do Campeonato Uruguaio.

Na competição continental, se classificaram nas oitavas-de-final após vencer o The Strongest, da Bolívia, por 4 a 0 no Uruguai e perder por 1 a 0 na casa dos bolivianos. O grande destaque da equipe comandada por Diego Aguirre na temporada é o meia Leo Fernández, ex-jogador do Fluminense, que entrou em campo em 34 jogos, fez 16 gols e deu 14 assistências. Neste cenário, foram três tentos e cinco passes para os companheiros balançarem as redes na Libertadores.

