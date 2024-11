Flamengo x Atlético-MG: qual jogador irá marcar no jogo de ida da final da Copa do Brasil? Veja odds

Flamengo e Atlético entram em campo no primeiro jogo pela disputa do título da Copa do Brasil 2024 neste domingo (3), às 16h, no Maracanã.

O título da Copa do Brasil começa a ser disputado neste domingo (3), às 16h, no Maracanã. Flamengo e Atlético entram em campo de olho no quinto e terceiro título da competição, respectivamente. A partida de volta acontece no dia 10, no mesmo horário, na Arena MRV.

E além da tradicional rivalidade entre as equipes, que teve origem nos anos 80, o duelo vai colocar frente a frente dois dos principais centroavantes do futebol brasileiro no século. Do lado flamenguista, Gabigol. Já com camisa atleticana, Hulk. Mas será que uma das duas estrelas ajudará a sua equipe a sair na frente no placar balançando as redes neste primeiro encontro?

Quem será o marcador do confronto?

O que não falta para Gabigol e Hulk é história nos clubes e também gols emblemáticos. Já me clima de decisão, os torcedores buscam saber se algum deles irá marcar neste primeiro confronto valendo a taça da Copa do Brasil 2024. Para saber mais, conferimos quais são as odds na Betano e bet365, uma das melhores casas de apostas do Brasil, para Gabigol e Hulk marcarem gols no jogo deste domingo. Veja abaixo quais são as cotações para o mercado de Marcador:

Quem marca Odds na Betano Odds na bet365 Gabigol a qualquer momento 2.62 3.00 Hulk a qualquer momento 4.20 4.50 Visite a Betano Visite a bet365

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 01 de Novembro de 2024 - 17h.

Como mostram as cotações para a primeira disputa entre Flamengo e Atlética-MG, o cenário para que Gabigol marque neste jogo é maior do que para que Hulk balance as redes. Porém, as odds para o gol a qualquer momento do atleticano não mostram que se trata de um cenário muito improvável. Assim, a possibilidade para que atacantes marquem é grande.

Ainda, além deles, as odds também apontam uma grande possibilidade de que outros jogadores marquem neste encontro. Na Betano, as odds verificadas são as seguintes:

Gol de Arrascaeta (Flamengo): odds 3.60

odds 3.60 Gol de Michael (Flamengo): odds 3.60

odds 3.60 Gol de Paulinho (Atlético-MG): odds 4.20

odds 4.20 Gol de Eduardo Vargas (Atlético-MG): odds 5.00

O ‘Príncipe da Gávea’

Contratado no início de 2019 por empréstimo junto à Inter de Milão, da Itália, Gabigol se tornou um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Para muitos, o atacante só está abaixo de Zico, sendo assim considerado o “Príncipe da Gávea”.

Logo no primeiro ano, Gabigol foi um dos principais responsáveis pela conquista da Libertadores depois de 38 anos. Na final contra o River Plate, depois de começar perdendo por 1x0, ele foi o responsável por fazer os dois gols da virada. Ainda em 2019, foi peça chave no título do Campeonato Brasileiro. De quebra, o à época camisa 9 foi o artilheiro das duas competições.

Três anos depois, Gabriel Barbosa foi decisivo mais uma vez em final de Libertadores. Contra o Athletico-PR, foi dele o gol da vitória por 1x0, dando o terceiro título da competição ao clube da Gávea.

Em seis anos no clube, Gabigol foi bicampeão da Libertadores, bicampeão Brasileiro, bicampeão da Supercopa do Brasil, tetra do Carioca e campeão da Recopa e Copa do Brasil. Os 157 gols marcados pelo clube o colocam como o sexto maior artilheiro da história do Flamengo. O primeiro, claro, é Zico, com 509.

O incrível Hulk

Se a torcida Rubro-Negra tem um príncipe, a do Atlético-MG conta com os poderes de um super heroi. Aos 38 anos de idade, Hulk já colocou o nome na história do clube, mas ele ainda quer mais.

Maior artilheiro do clube no século XXI com 114 gols e maior goleador do Galo na história da Libertadores, com 16, o centroavante está perto de conquistar todos os principais títulos pelo clube. Até aqui, já foram quatro Campeonatos Mineiros, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Além de poder conquistar o bi da Copa do Brasil, Hulk também terá a chance de levantar o trofeu da Libertadores este ano, contra o Botafogo.

Contratado pelo Atlético-MG em 2021, Hulk teve impacto imediato. Logo no primeiro ano de clube, foi campeão Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileiro, sendo artilheiro das duas últimas competições. Além disso, ele fez gol nos dois jogos das finais da Copa do Brasil contra o Athletico-PR.

Equilíbrio total entre as equipes

Ídolos dos dois clubes, Gabigol e Hulk já se enfrentaram sete vezes, com três vitórias para cada e um empate. Nestes confrontos, enquanto o atacante do Flamengo marcou apenas um gol, o do Atlético-MG balançou as redes em duas oportunidades.

E para o jogo de ida da final da Copa do Brasil? Será que um deles vai desempatar o duelo? Veja abaixo o que a Betano e a bet365 apontam para a primeira partida da decisão no mercado de Resultado Final (1x2):

Resultado Odds na bet365 Odds na Betano Vitória do Flamengo 1.85 1.83 Empate 3.20 3.40 Vitória do Atlético-MG 5.00 4.75 Visite a Betano Visite a bet365

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 01 de Novembro de 2024 - 17h.

Como é possível observar nas odds, o Atlético-MG tende a largar atrás do Flamengo na disputa pelo título. Porém, um bom resultado no Maracanã é fundamental para o Galo conseguir levantar o título na Arena MRV, que seria o primeiro da história da nova casa atleticana.