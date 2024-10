Fernando Diniz quer primeira vitória comandando o Cruzeiro em jogo contra o Lanús; veja odds

Ainda sem vitórias no Cruzeiro, Fernando Diniz tenta passar pelo Lanús no jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana.

Contratado no fim de setembro para substituir Fernando Seabra à frente do Cruzeiro, Fernando Diniz completou um mês no comando do clube, mas ainda não sabe o que é vencer. Ao todo, são seis partidas, com quatro empates e duas derrotas no comando da Raposa.

Nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), Diniz terá mais uma oportunidade para conseguir vencer a primeira partida pelo Cruzeiro. O Cabuloso vai até a Argentina para enfrentar o Lanús, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, disputada no Mineirão, o placar ficou em 1x1.

Lanús é favorito para vencer

A vida de Fernando Diniz e do Cruzeiro não será fácil na Argentina. Jogando dentro de casa, o Lanús é apontado como favorito para vencer a partida. Conferimos as odds do jogo na Betano, uma das melhores casas de apostas do Brasil. As cotações no mercado Resultado Final (1x2) para o jogo entre Lanús e Cruzeiro mostra que a vitória do time mineiro é a menos provável. Veja abaixo quais são as cotações:

Como é possível notar, a vitória do Lanús no jogo desta quarta-feira é o cenário mais provável de acordo com o site de apostas. Ainda, a probabilidade de um empate segundo as odds da plataforma é a maior do que o Cruzeiro vencer. Porém, se tratando de futebol e tendo o primeiro jogo terminado em empate, o torcedor do Cabuloso ainda tem esperança de voltar da Argentina com a classificação para a final da Sul-Americana.

Com o empate por 1x1 na partida de ida, um novo placar igual leva a decisão para os pênaltis. Dessa forma, para conseguir avançar direto para a final, o Cruzeiro precisa vencer o Lanús por qualquer diferença. Veja as odds da Betano para a classificação dos dois times.

Para Lanús se classificar: odds de 1.75

odds de 1.75 Para Cruzeiro se classificar: odds de 2.02

A odd para classificação do Lanús é muito justificada pelo favoritismo em vencer a partida, já que basta ganhar o jogo para um dos times avançar para a decisão. Ainda, existe o fator do time argentino estar jogando em casa com o apoio de sua torcida. Porém, o Cruzeiro segue vivo e Diniz, que em 2023 conquistou a Libertadores como técnico do Fluminense, tenta agora levar o time mineiro à final da Sul-Americana para lutar pelo título.

Diniz enfrenta longo jejum

A série negativa de Fernando Diniz não é apenas no comando do Cruzeiro. Antes mesmo de assumir o clube, o treinador passou por um período sem vitórias no Fluminense, clube em que se tornou ídolo após conquistar a Libertadores e o Campeonato Carioca em 2023.

Após o período de vitórias, Diniz encerrou a passagem pelo Tricolor Carioca depois de cinco partidas sem vencer, sendo quatro derrotas consecutivas, a última delas por 1x0 contra o Flamengo. Somando com o período no Cruzeiro, já são 11 jogos sem ganhar.

A última vitória de Fernando Diniz foi no dia 29 de maio, contra o Alianza Lima, do Peru, na fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o Fluminense venceu por 3x2, gols marcados por Keno, Marcelo e John Kennedy.

Veja os resultados nas últimas 11 partidas de Fernando Diniz:

Athletico-PR 3x0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 1x1 Lanús - Copa Sul-Americana

Cruzeiro 1x1 Bahia - Campeonato Brasileiro

Fluminense 1x0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 1x1 Vasco - Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 1x1 Libertad - Copa Sul-Americana

Fluminense 0x1 Flamengo - Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 2x0 Fluminense - Campeonato Brasileiro

Fluminense 1x2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro

Botafogo 1x0 Fluminense - Campeonato Brasileiro

Fluminense 1x1 Juventude - Campeonato Brasileiro

O que esperar de Lanús e Cruzeiro?

Na 26ª colocação do Campeonato Argentino, de 28 possíveis, o Lanús enfrenta uma crise na temporada. Já são 11 partidas sem ganhar, sendo sete empates e quatro derrotas. No último jogo do torneio nacional, a equipe visitou o Atlético Tucumán e perdeu por 1x0.

Já o Cruzeiro, apesar da sequência sem ganhar com Diniz, ainda se encontra em uma posição confortável no Campeonato Brasileiro, muito por conta do trabalho do antecessor. A Raposa está na oitava posição, com 44 pontos, a sete do São Paulo, que abre o G6. Na última rodada, o Cabuloso foi até Curitiba e perdeu para o Athletico-PR por 3x0.

