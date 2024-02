EstrelaBet é legal? Veja quais são as leis para sites de apostas

A EstrelaBet é legal no Brasil, sendo uma plataforma que possui opções para apostas em esportes e jogos de cassino.

Com o surgimento da lei para regulamentação das apostas esportivas, muitos jogadores podem querer saber mais se a Estrelabet é legal.

Diante disso, preparamos uma análise sobre a EstrelaBet, e da nova legislação sobre apostas online aprovada em 2023. Descubra mais sobre essas questões e sobre o código promocional EstrelaBet no artigo abaixo.

Visite a EstrelaBet

Apostar na EstrelaBet é legal no Brasil?

Durante vários anos, a situação dos sites de apostas era ambígua perante a lei brasileira. Isso acontecia, pois a legislação proibia o registro e funcionamento de casas de apostas e semelhantes, físicas no Brasil.

Dessa maneira, desde 2018, uma plataforma online podia atuar no mercado nacional, desde que possuísse registro em outros países. Nesse sentido, a EstrelaBet é legal, com os jogadores podendo utilizar o site oficial da mesma para fazer seus palpites.

Porém, com o avanço na legislação das apostas em esportes no ano passado, os serviços das casas conseguiram respaldo legal. Ou seja, os jogadores podem utilizar qualquer site licenciado, que atenda a seus estilos de jogo, para palpitar legalmente.

Visite a EstrelaBet

É permitido fazer apostas online?

Consoante ao colocado acima, os jogadores podem selecionar diferentes casas de apostas para fazer palpites nas principais modalidades da atualidade. Dito isso, o site de apostas online StrelaBet é legal, e representa uma opção sólida para diferentes tipos de clientes.

Afinal, a plataforma é uma das principais operadoras que atuam no Brasil, possuindo variedade de ofertas e mercados. Além disso, com a lei para a regulamentação das apostas esportivas, a empresa pode passar a ser fiscalizada pelo governo.

Dessa maneira, o site analisado pode se tornar um espaço com mais recursos que auxiliam na segurança dos apostadores. Tais questões, que muitas vezes podem ser analisadas como diferenciais por novatos ou mesmo veteranos habituados a esses serviços.

Acesse a EstrelaBet

A EstrelaBet é confiável? Prós e contras da plataforma

Durante a análise sobre o site de apostas EstrelaBet Brasil, nossa equipe editorial pôde avaliar diversos recursos disponíveis na mesma. Diante disso, para auxiliar os jogadores, listamos a seguir os principais prós e contras que observamos na empresa.

Prós

A princípio, vale a pena começar com as características que acreditamos serem alguns dos pontos fortes do site. Ou seja, as principais funcionalidades que podem levar os jogadores a começar na operadora.

A EstrelaBet é legal, possuindo uma licença cedida pelo governo de Curaçao, em conjunto com escritório físico no mesmo país.

O site possui um catálogo com as principais categorias de apostas esportivas, bem como, variados mercados para esses esportes.

Na empresa, existem diferentes opções de bônus e ofertas que podem ser conferidas a partir da aba de “Promoções”.

Além de disponibilizar serviços de apostas para várias opções, a operadora também atua como patrocinadora oficial de times nacionais.

Contras

Em contrapartida, às características mencionadas anteriormente, existem certos aspectos da casa que poderiam ser melhor implantados. Dentre esses estão:

Atualmente, o site não possui um aplicativo móvel dedicado que possa ser utilizado no Brasil.

A plataforma, poderia disponibilizar um chat ao vivo que permitisse a interação entre diferentes apostadores.

Existem poucos métodos de pagamento disponíveis para os jogadores fazerem recargas ou saques.

Não existem muitas opções de suporte ao cliente que possam ser consultadas por clientes com dúvidas sobre apostas na empresa.

Quais esportes disponíveis na EstrelaBet

Por conta da lei de regulamentação das apostas esportivas no Brasil, vários novos jogadores têm a possibilidade de realizar palpites. Dessa maneira, a procura por operadoras com variedade de modalidades em seus catálogos tem aumentado recentemente.

Dito isso, os apostadores do Brasil que procuram por uma operadora com recursos úteis, podem utilizar a EstrelaBet. Afinal, no catálogo do site oficial da mesma, estão presentes várias categorias esportivas distintas, tais como:

Futebol.

Especiais.

Jogos Olímpicos.

Golfe.

MMA.

Basquete, entre outras.

Todas essas e demais opções podem ser conferidas pelos painéis de atalho da plataforma. E, mais do que isso, o site ainda conta com diversos mercados de apostas presentes para suas categorias.

Apostar na Estrelabet

Mercados de apostas disponíveis na casa

Os fãs de esportes que utilizam o site EstrelaBet Brasil, tem disponíveis vários tipos de opções para montarem seus palpites. Nesse sentido, a casa de apostas possui os principais mercados para cobrir as maiores competições esportivas da atualidade. Dentre essas estão:

Handicaps.

Total (Mais/Menos).

Margem de vitória.

Placar correto.

Primeiro gol, entre outros.

Ademais, os jogadores podem verificar mais informações sobre os mercados e modalidades da plataforma pelo seu site oficial.

Visite a EstrelaBet

Bônus de boas-vindas para apostas esportivas

Nesse momento, os jogadores iniciantes podem resgatar uma oferta para suas apostas esportivas, pelo site oficial da plataforma analisada. Dito isso, a EstrelaBet é legal e disponibiliza até R$500 de bônus para jogadores do Brasil.

Assim, os clientes podem fazer o primeiro depósito classificatório e utilizar, posteriormente, o código promocional para resgatar a oferta. Dessa maneira, os jogadores que fizerem uma recarga de R$ 20 ou mais, podem resgatar 100% adicionais sobre a transferência.

Ademais, essa bonificação tem um rollover de 5x o montante depositado somado com o bônus. Contudo, os bilhetes simples válidos para o cumprimento dos requisitos possuem valor de 1.70 ou superior.

Os jogadores podem visitar o site da casa de apostas online para conferir todas as regras dessa promoção. Aplicam-se os T&C para essa e outras ofertas para apostas da empresa.

Análise da EstrelaBet

Diante do colocado até aqui, a EstrelaBet é legal e apresenta diversas opções de apostas online pelo seu site oficial. Por lá, os apostadores do Brasil podem encontrar desde mercados até bônus e outras ofertas semelhantes.

Além disso, com a aprovação da lei para regulamentação de palpites, diversos jogadores podem começar a utilizar os seus mercados. Afinal, mesmo sem possuir um aplicativo, ou várias formas de pagamentos, a empresa ainda apresenta outros recursos úteis.

Nesse sentido, os jogadores contam com diferentes opções de Pix que podem ser selecionadas pelo site. Esses métodos, podem ser utilizados para resgatar a promoção de primeiro depósito, para apostas esportivas.

Dito isso, a bonificação pode chegar ao montante máximo de R$ 500, para jogadores que utilizarem o código promocional. Em adição, são aplicados os termos e condições gerais da EstrelaBet.

Visite a EstrelaBet