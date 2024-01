EstrelaBet cadastro: Veja o passo a passo para criar sua conta

Saiba como fazer um EstrelaBet cadastro para começar a apostar na casa.

Para fazer seu EstrelaBet cadastro, os interessados precisam ter 18 anos ou mais. Além disso, vale a pena você saber mais sobre algumas particularidades antes de se registrar no site de palpites. Confira este guia completo para aprender a se cadastrar na EstrelaBet. Aliás, lembre-se que é possível usar o código promocional EstrelaBet.

Abra sua conta

Passo a passo: como fazer o Estrela Bet cadastro

O passo a passo do EstrelaBet cadastro pode ser realizado pelo computador ou pelo celular. Basta seguir as etapas de criação de conta, e então você já poderá fazer o 1º depósito. Falando em depósito, o bônus de boas-vindas é ativado no momento do seu aporte inicial.

Antes de abordar as promoções e o código promocional EstrelaBet, vamos ao passo a passo do cadastro na casa de apostas:

Acesse a EstrelaBet e clique no botão “Criar um EstrelaBet cadastro” acima. Selecione a opção “Cadastro”. Preencha seu CPF e clique em “Continuar”. Crie um nome de usuário, preencha seu e-mail e todas as outras informações. Pressione o botão “Continuar” e conclua o processo.

Isso fará com que o seu EstrelaBet cadastro seja criado com sucesso. Diversas casas de apostas online oferecem a possibilidade de ativação de um código promocional no momento do registro.

Convidamos você a ler sobre o código promocional EstrelaBet para saber mais sobre o cupom da casa de apostas esportivas. Afinal, existem bônus de boas-vindas disponíveis para esportes ou cassino.

Pegar bônus

Como fazer login na EstrelaBet?

Se você já tem um EstrelaBet cadastro, você poderá fazer o seu login seguindo outro passo a passo específico. Nesse caso, as etapas a serem seguidas envolvem apenas preencher seus dados. Confira:

Entre no site da EstrelaBet Brasil; Clique no botão “Conecte-se”; Preencha o seu login e senha; Selecione o botão para entrar em sua conta; Navegue normalmente.

Existem alguns termos e condições que precisam ser respeitados para que você possa aproveitar tudo que o seu EstrelaBet cadastro oferece. As principais regras que você deve respeitar estão resumidas abaixo.

Abra sua conta

Termos e condições do cadastro na EstrelaBet

Um dos principais termos e condições de quem quer ter um EstrelaBet cadastro é ser maior de idade. Somente brasileiros com 18 anos ou mais podem se cadastrar nesse site de apostas esportivas.

Além disso, outros termos e condições importantes sobre o cadastro na EstrelaBet são os seguintes:

Ser residente e domiciliado no Brasil;

Sua conta por ser utilizada por terceiros;

Não é permitida a manipulação de resultados;

É necessário informar seus dados corretamente;

Qualquer atividade ilegal não é permitida;

É possível ter apenas uma conta por CPF na EstrelaBet.

Esses termos e condições precisam ser respeitados para que você utilize sua conta na casa de apostas esportivas com sucesso. Isso é válido tanto pelo computador, como também pelo celular.

Crie sua conta

Cadastro na EstrelaBet pelo celular

O EstrelaBet cadastro também pode ser realizado pelo celular. O passo a passo que você deverá seguir é parecido com o do computador. Além disso, as regras para criação de conta são válidas independentemente de qual plataforma você utiliza para se cadastrar.

A casa de apostas esportivas exige os seguintes passos para cadastro pelo celular:

Acesse o site da EstrelaBet. Selecione o avatar no canto superior direito da tela (ícone do bonequinho). Pressione o botão “Cadastro”. Preencha com o seu CPF, clique para continuar e complete todos os outros dados do cadastro. Conclua o seu EstrelaBet cadastro pelo celular.

Vale destacar que, independentemente de qual plataforma você utilize para se cadastrar, seja o computador ou o celular, a sua conta será a mesma.

Abra sua conta

Qual é o aplicativo da EstrelaBet?

Não existe um aplicativo de apostas esportivas da EstrelaBet. O ideal é que você utilize o site móvel para fazer os seus palpites em esportes. Ele funciona muito bem no Android e no iOS.

Tudo que você precisa para utilizar o site móvel da EstrelaBet é uma conexão à internet. Após se conectar, basta abrir o navegador do seu celular e depois acessar o site da casa de apostas online.

Nesse caso, o melhor é fazer o seu cadastro seguindo os passos que orientamos para o site móvel. Afinal, ainda não existe um app da EstrelaBet que possa ser baixado em seu celular.

Bônus de boas-vindas da EstrelaBet

A EstrelaBet oferece bônus de boas-vindas para apostas esportivas ou jogos de cassino. O valor da oferta é o mesmo, independentemente de qual delas você queira ativar. Ou seja, você poderá duplicar o valor do 1º depósito até R$ 500.

Cada promoção tem os seus respectivos termos e condições. Por isso, vamos explicá-las separadamente ao longo dos próximos tópicos. Mas, antes disso, fique sabendo que existem muitas ofertas que podem ser ativadas em sua conta.

Além dos bônus de boas-vindas, a EstrelaBet também conta com torneios, pagamento antecipado, apostas grátis e muito mais. Porém, para quem acabou de se cadastrar, o mais indicado é ativar a oferta de 1º depósito.

Até R$ 500 para apostas esportivas

A oferta de boas-vindas para apostas esportivas na EstrelaBet é de até R$ 500. Essa promoção pode ser ativada no momento em que você realizar o seu 1º depósito.

Somente apostadores que cumprirem o requerimento de apostas em até 30 dias poderão sacar os seus possíveis ganhos com esse bônus. O requerimento é de 5x o valor do bônus somado ao depósito.

Apostas simples em odds de 1.7 ou mais ou múltiplas em cotações de 1.4 ou mais são válidas para o requerimento de apostas. Por fim, fique sabendo que o pagamento máximo dessa promoção é de R$ 2.000.

Como apostar na EstrelaBet

Neste passo a passo, mostramos como é fácil apostar na EstrelaBet, seja pelo computador ou pelo celular. As etapas para fazer a sua aposta são as seguintes:

Entre na sua conta da EstrelaBet. Faça um depósito. Selecione o mercado que você quer apostar. Confirme o valor da aposta no bilhete de aposta. Confirme para apostar;

Agora você pode esperar que o evento apostado seja resolvido ou então fazer cashout, caso esteja disponível. A escolha dependerá da sua estratégia ao apostar na EstrelaBet.

Tenha em mente que a EstrelaBet oferece vários esportes e uma grande variedade de recursos para você apostar. Além disso, é possível fazer um palpite simples ou então no modo de apostas múltiplas.

Como fazer uma aposta simples

A aposta simples consiste na seleção de apenas um mercado para apostar. Nesse caso, basta que o seu palpite neste único mercado esteja correto para que seja declarado como vencedor.

Esse tipo de aposta é válida para o requerimento de apostas da oferta de boas-vindas. Porém, apenas se as odds estiverem em pelo menos 1.7. Fique de olho nas odds melhoradas para alguns eventos, pois esse é um dos melhores recursos que a EstrelaBet oferece.

Aposte agora

Apostas múltiplas na EstrelaBet

Outra opção de aposta na EstrelaBet é a múltipla. Esse palpite combina uma série de mercados em um único bilhete esportivo. Para acertá-lo, é necessário que todas as apostas sejam corretas.

A EstrelaBet oferece o TurbinaBet, uma promoção em que a sua aposta múltipla pode ganhar um bônus de até 100%. Caso você queira apostar dessa maneira, vale a pena conferir os termos e condições dessa promoção para aproveitá-la em seu cadastro.

Apostar agora na EstrelaBet

Métodos de pagamento: como fazer depósitos e saques

A EstrelaBet aceita depósitos e saques via Pix. O depósito deverá ser de valores entre R$ 1 e R$ 45.000. Já nos saques, o jogador pode efetuar montantes entre R$ 20 e R$ 5.000. Não existem taxas para você depositar ou sacar no site.

Os depósitos na EstrelaBet são imediatos, já os saques podem levar até 48 horas para serem processados. Sua chave Pix para retiradas deverá ser o seu CPF. Por fim, existe o limite 1 saque a cada 24 horas.

Depósitos e saques podem ser realizados no menu da sua conta. Para depositar, basta clicar em “Depósito” após entrar em sua conta. Para retirar, é só selecionar o saldo da sua conta e depois clicar em “Minha conta”. Por fim, acesse o caixa e siga os passos para retirar.

Certifique-se de verificar a identidade do seu EstrelaBet cadastro. Esse é um requerimento para que seja possível sacar da sua conta no site de apostas.

Atendimento ao cliente

O atendimento ao cliente da EstrelaBet está disponível via chat ao vivo 24 horas por dia e 7 dias por semana. Os agentes também atendem via e-mail, caso seja de sua preferência o contato por correio eletrônico.

O chat ao vivo da EstrelaBet funciona com um robô que oferece respostas rápidas. Caso as respostas do robô não sejam satisfatórias, você pode falar com uma pessoa de verdade. Existe ainda a opção da seção de perguntas frequentes.

A central de ajuda da EstrelaBet permite que você acesse uma série de respostas para perguntas frequentes com relação ao site. Tudo está traduzido para o português. Logo, você pode utilizar vários canais para encontrar a resposta que procura sobre o site da EstrelaBet.

Perguntas frequentes

Tire suas dúvidas sobre a Estrela bet e o login na casa de apostas.

Como se cadastrar na EstrelaBet?

Entre no site da EstrelaBet e clique no botão de cadastro. Por fim, preencha todas as informações necessárias e conclua o seu registro na casa de apostas.

Quem pode se cadastrar na EstrelaBet?

Qualquer brasileiro residente e domiciliado no Brasil com 18 anos ou mais poderá se cadastrar na EstrelaBet. Porém, somente quem ainda não tem conta nesse site pode fazer o seu registro.

A EstrelaBet aceita cadastro pelo ceular?

Sim, a EstrelaBet aceita cadastro pelo celular. Você pode fazer isso utilizando a versão mobile do site. Basta acessar a página da plataforma de apostas esportivas e depois seguir as etapas de registro.

Pegar bônus