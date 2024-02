Esportiva Bet é legal? Entenda as regras para apostas

Está procurando saber se Esportiva Bet é legal? Entenda quais são as regras para apostas esportivas e se o site está licenciado corretamente.

Por meio deste artigo, você pode encontrar uma análise detalhada sobre a regulamentação de sites de apostas esportivas no Brasil. Além disso, apresentamos os principais esportes e recursos disponíveis no site, que conta com um Esportiva Bet bônus.

Apostar na Esportiva Bet é legal no Brasil?

Desde 2018, as apostas online foram legalizadas no Brasil. Desse modo, foi permitida a realização de apostas esportivas no ambiente virtual, ou seja, em sites de apostas como a Esportiva Bet.

Dessa forma, ao que tais aspectos indicam, a Esportiva Bet é legal. Afinal, ela já seguia as regras e determinações. Recentemente, algumas mudanças foram feitas, a partir da lei 14.790/2023.

Embora as apostas online já fossem legais, esta lei é o primeiro passo para a regulamentação de tais serviços. Assim, quando aprovada, esta nova legislação irá realizar algumas exigências sobre os sites de apostas que atuam no Brasil. Uma delas é a obtenção do licenciamento no país.

Ademais, ressaltamos que a Esportiva Bet é legal, com funcionamento exclusivo no site, a plataforma respeita a lei brasileira. A seguir, explicamos um pouco mais sobre este assunto.

É permitido fazer apostas online?

Sim, como introduzimos, a partir de uma plataforma segurança, os brasileiros podem fazer apostas online. Neste sentido, é válido considerar opções seguras, como o caso da Esportiva Bet é legal. Por lá, todos os seus serviços são disponibilizados apenas pelo site.

Inclusive, somente as pessoas maiores de idade podem se cadastrar e iniciar nos serviços de apostas. Tais aspectos são essenciais, visto que é uma das exigências da lei brasileira sobre uma plataforma de apostas. Desse modo, tais aspectos estão na política do site da Esportiva Bet.

Além disso, informamos que ao selecionar um site para apostar, é válido verificar se ele possui licença de apostas. Atualmente, elas são emitidas por governos exteriores. Sobre isso, a Esportiva Bet é legal, com licença Curaçao.

Ademais, é válido mencionar a segurança do site, o qual possui protocolo de criptografía SSL/TLS. A seguir, confira alguns prós e contras da casa.

A Esportiva Bet é confiável? Prós e contras da plataforma

Como destacamos, a Esportiva Bet é legal, o que indica sobre a sua credibilidade e segurança como um site de apostas. Devido a isso, é uma opção apropriada para realizar apostas e se cadastrar. Abaixo, apresentamos alguns dos principais serviços e desvantagens da casa.

Prós

A Esportiva Bet é legal e possui opções de segurança no site.

A plataforma oferece ofertas para apostar esportivas.

Oferece várias opções de apostas esportivas no site.

Contras

Algumas partes do site estão em inglês.

A plataforma não possui aplicativo de apostas.

A navegação no site poderia ser mais intuitiva.

Quais esportes disponíveis na Esportiva Bet?

Como analisamos e apresentamos anteriormente, a plataforma da Esportiva Bet funciona conforme a lei do Brasil. Dessa forma, a partir deste tópico você pode conhecer as modalidades de esportes disponíveis para apostar no site oficial.

Sobre isso, verificamos que o site possui uma ampla lista de opções para apostas esportivas. Com isso, as categorias mais conhecidas no Brasil estão disponíveis. Como exemplo, incluímos: futebol, voleibol, boxe, fórmula 1, futsal e outros. Para complementar, localizamos algumas menos conhecidas.

No site, podemos encontrar: futebol americano, basquete, tênis, tênis de mesa, hóquei no gelo e vários outros. Dessa forma, podemos concluir que a lista de modalidades para apostas esportivas é diversificada e adequada para apostar. Ademais, confira todas as opções no site oficial.

Apostas no futebol

Na plataforma, o futebol é a modalidade com mais opções de eventos cobertos. Por isso, para uma análise completa sobre as apostas esportivas, incluímos este aspecto. Com isso, os clientes da casa podem optar por uma ampla gama de competições e ligas.

Os eventos do futebol popular incluem: Premier League, Bundesliga, Brasileirão Série A, Ligue 1 (França), La Liga e outras. Também podemos destacar que alguns filtros para jogos “internacionais” podem ser aplicados. A partir dele, pode ser encontrada a Copa América, Euro 2024 e várias outras.

O mesmo ocorre para realizar apostas nos clubes internacionais, com uma ampla cobertura de jogos. Neste sentido, os clientes podem optar por fazer apostas na Liga dos Campeões, Copa Libertadores e várias outras. Para mais detalhes, acesse o site oficial da Esportiva Bet Brasil.

Bônus disponíveis

Agora que você conhece as opções de esportes e eventos disponíveis para apostas esportivas, confira uma das promoções da casa. Embora não seja uma oferta tradicional de bônus sobre depósito, a plataforma oferece um bônus de aposta extra.

Neste caso, ela é exclusiva para as apostas em esportes. A plataforma oferece uma aposta extra a cada 30 apostas esportivas realizadas com um stake mínimo de 1,20 em apostas simples. Para ativá-las em apostas combinadas, ela requer 50 apostas com stake mínimo de 1,50.

Desse modo, o valor da aposta extra é calculado com base na média das apostas esportivas realizadas. É válido mencionar que as apostas em que foi ativado o cash out, são inválidas para fins de ativação. Por outro lado, são qualificativas as apostas com palpites corretos ou não.

Ademais, informamos que esta oferta não possui requisitos de rollover. Saiba mais sobre os Termos e Condições (T&Cs) na página oficial.

Análise da Esportiva Bet

Concluímos que o site de apostas Esportiva Bet é legal, além de possibilitar uma experiência segura na plataforma. Dessa forma, é uma escolha viável para quem visa realizar apostas online em esportes e outras modalidades semelhantes. Por lá, existem diversos mercados e categorias disponíveis.

Aliás, o site também oferece um bônus para os clientes, para obtê-lo basta seguir os T&Cs explicados anteriormente. Para outros detalhes, basta ir até a página oficial.

