Dicas de apostas Palmeiras x Cerro Porteño: previsões e odds para o confronto da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2023

No Estádio do Morumbi, em São Paulo, Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam na noite de quinta-feira (20 de abril), às 21h00 (horário de Brasília). O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo C da competição continental.

O Palmeiras é o franco favorito para vencer o jogo, no entanto, este confronto pode se apresentar como um grande desafio para o Verdão. Isso porque o time brasileiro, que poupou jogadores na primeira partida, começou esta edição do torneio perdendo, e atualmente aparece na última posição do grupo.

Palmeiras para marcar no primeiro tempo – 1/2 com bet365

Para mais de 1,5 gols na partida – 1/5 com bet365

Para mais de 9 escanteios – 9/4 com bet365

Palmeiras marcou gol no primeiro tempo nos seus últimos 4 jogos

Voltando seu foco para a Libertadores, o Palmeiras retorna à competição continental com seu time titular, e algo que vem sendo rotineiro nos jogos da equipe é marcar gols na etapa inicial.

São quatro jogos seguidos conseguindo esse feito: houve gol na primeira etapa na vitória do Verdão sobre o Cuiabá por 2 a 1 na estreia do Campeonato Brasileiro; outro na Copa do Brasil quando venceu o Tombense por 4 a 2; na final do Campeonato Paulista quando derrotou o Água Santa pelo placar de 4 a 0; e antes de tudo isso, na própria Libertadores, quando perdeu para o Bolívar, por 3 a 1.

Somado esses números à necessidade de criar um resultado favorável para pontuar no Grupo, o Palmeiras deverá tomar uma iniciativa ofensiva, com isso, este fato de abrir o placar na primeira etapa deve vir a se repetir.

Houve mais de 1,5 gols em 73% dos jogos do Cerro Porteño em 2023

Com um início de temporada agitado, o Cerro Porteño já realizou neste ano, dezenove partidas, e entre todos esses jogos disputados, houve mais de 1,5 gols em quatorze partidas.

Vale ressaltar ainda, que no Campeonato Apertura, a equipe do Cerro aparece na segunda posição, e possui o segundo melhor ataque da Liga, tendo feito até o momento 24 gols. Em contrapartida, a defesa da equipe não tem sido muito consistente, e já sofreu 19 tentos, sendo esta a terceira pior defesa da competição.

Com esses números que mostram que a equipe paraguaia marca e sofre muitos gols, e levando em consideração que vão enfrentar o time brasileiro com mais gols na história da Libertadores, uma aposta para mais de 1,5 gols na partida se torna um palpite bastante seguro.

Jogos com o Palmeiras tem média de 11,35 escanteios

O Palmeiras é conhecido por ser um time eficiente nas bolas aéreas e que tem nisso um dos pontos mais fortes de seu repertório ofensivo.

No entanto, um dos fatores que nos leva a crer num jogo com bastante escanteio se dá principalmente ao fato de que o Palmeiras precisa vencer para seguir vivo na fase de grupos. Com isso, certamente irá com força máxima em busca de um gol, pressionando um time recuado do Cerro Porteño que sabe que um ponto fora de casa contra um Palmeiras favorito será um grande feito.

Vale ressaltar ainda que jogos envolvendo o Palmeiras tem média de 11,35 escanteios no total. Jogando como mandante, as partidas do Verdão tem uma média um pouco melhor, com 11,75.

Os odds foram verificados no momento da publicação do artigo e estão sujeitos à alterações. Consulte os odds atualizados no site da bet365.