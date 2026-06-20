Palpite Tunísia x Japão - Copa do Mundo 2026 - 21/06/2026

Nosso especialista em apostas prevê que o Japão de Hajime Moriyasu vai garantir sua primeira vitória nesta Copa do Mundo ao despachar a Tunísia no Estádio BBVA, em Monterrey.

Dicas de apostas para Tunísia x Japão:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Tunísia 1x2 Japão;

Palpite de artilheiros: Tunísia – Saad Elias; Japão – Koki Ogawa, Ayase Ueda.

Embora nem tudo esteja perdido, as esperanças da Tunísia de avançar para o mata-mata estão por um fio. A equipe se prepara para enfrentar um Japão extremamente bem organizado. A Suécia dominou a Tunísia com uma goleada de 5x1 na estreia desta Copa do Mundo, a segunda maior goleada do torneio até o momento.

Essa derrota custou o cargo do primeiro treinador neste mundial. Sabri Lamouchi foi demitido imediatamente, entrando para a seleta lista de seis técnicos que caíram durante uma Copa do Mundo.

O comandante francês Hervé Renard, famoso por seus trabalhos bem-sucedidos com seleções africanas, assumiu o rojão. Sua estreia no comando técnico será um desafio monumental, já que o Japão corre por fora como uma das grandes surpresas do torneio.

Os Samurais Azuis lutaram até o apito final contra a Holanda, arrancando o empate aos 89 minutos do segundo tempo com um gol de Daichi Kamada. A equipe buscou o placar duas vezes para garantir um ponto precioso. Mostrou muita resiliência e dificilmente vão pisar no freio em termos de intensidade nesta segunda rodada.

Ambas as seleções têm qualidade, mas o Japão conta com um elenco mais robusto e uma impressionante base de atletas atuando na Europa. Na verdade, 23 dos 26 convocados defendem clubes europeus.

A Tunísia precisa desesperadamente da vitória, assim como o Japão. Os dois países já se enfrentaram na edição de 2002, quando os donos da casa na época, os japoneses, venceram por 2x0. Este duelo tático marca o sexto confronto entre eles, e o cenário atual joga a favor de um triunfo do Japão.

Escalações esperadas para Tunísia x Japão

Escalação esperada da Tunísia: Dahmen, Valery, Bronn, Talbi, Abdi, Skhiri, Mejbri, Ben Slimane, Achouri, Chaouat, Saad;

Escalação esperada do Japão: Suzuki, Sugawara, Itakura, Ito, Tomiyasu, Endo, Tanaka, Kubo, Kamada, Doan, Ueda.

Veremos ação de ambos os lados

A Tunísia sofreu um dos revéses mais duros desta Copa do Mundo com a vitória da Suécia por 5x1. No entanto, a seleção africana conseguiu diminuir o prejuízo antes do intervalo graças ao gol de Omar Rekik no primeiro tempo.

Hervé Renard vai apostar todas as suas fichas no talento do meia Ellyes Skhiri para anular o setor de criação do Japão e ditar o ritmo de jogo. Os gols andam escassos para o lado tunisiano, que balançou as redes apenas duas vezes em suas últimas cinco partidas.

A atuação do Japão contra a Holanda deixou claro o espírito competitivo da equipe. Os nipônicos sustentam uma invencibilidade de oito jogos, deixando sua marca em todos eles. Por isso, há bastante valor em apostar que eles vão balançar as redes contra a frágil defesa da Tunísia.

Por outro lado, o Japão se mostra vulnerável na transição defensiva, defeito que ficou evidente no primeiro gol da Holanda. Se os Samurais vacilarem na recomposição tática, a Tunísia pode muito bem aproveitar esses espaços para marcar.

Dica de aposta 1 para Tunísia x Japão: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.15 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Tunísia x Japão nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Samurais Azuis devem pressionar a Tunísia

A Tunísia já perdia por dois gols de diferença nos primeiros 30 minutos de jogo contra a Suécia. O gol de Omar Rekik, aos 43 minutos, até reacendeu as esperanças de uma reação na etapa complementar. No entanto, os suecos foram letais após o intervalo, punindo cada erro tunisiano implacavelmente.

A seleção africana não conseguiu manter o ritmo e parecia completamente exausta quando veio o apito final. Se não exercerem uma pressão eficiente, vão acabar correndo atrás de vento mais uma vez.

Desta vez, eles têm pela frente uma seleção japonesa igualmente impiedosa. Os Samurais Azuis buscaram o empate duas vezes no segundo tempo contra a Holanda e em nenhum momento pareceram fora da briga, no mínimo, por um ponto.

Ambas as delegações viajam para Nuevo León sabendo que as chances de classificação dependem diretamente de uma boa recuperação física após o enorme desgaste das partidas de estreia.

Dica de aposta 2 para Tunísia x Japão: 2º tempo: Japão, com odds de 2.00 na Betboom.

O circo vai pegar fogo em Monterrey

Uma derrota neste confronto sacramenta a eliminação precoce da Tunísia. Só essa urgência já deve forçar a equipe a se lançar ao ataque e adotar uma postura bem mais ofensiva, até porque se retrancar demais contra este adversário seria pedir para sofrer.

Mesmo que joguem fechados explorando os contra-ataques, eles vão conseguir criar algumas oportunidades claras de gol. Além do mais, o gol de Rekik contra a Suécia provou que a equipe sabe povoar a área adversária com perigo, tanto com a bola rolando quanto nas jogadas de bola parada.

Ao mesmo tempo, o Japão segue com um ataque cirúrgico e regular. Foram 15 gols marcados nos últimos oito jogos de invencibilidade, incluindo três gols contra o Brasil. E embora a Holanda tenha aproveitado os espaços para balançar as redes duas vezes seguidas, a seleção japonesa raramente comete erros táticos crassos.

O Japão possui um sistema defensivo muito bem engrenado, mas a tendência é que os duelos individuais ditem o resultado final. Os dois lados terão boas chances de balançar as redes, e essa corrida pelos três pontos no Grupo F promete ser um verdadeiro teste cardíaco.