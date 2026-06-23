Palpite Portugal x Uzbequistão - Copa do Mundo 2026 - 23/06/2026

Todos os olhos estarão voltados para Cristiano Ronaldo. Estamos apostando na vitória da Seleção das Quinas para garantir os três pontos.

Dicas de apostas para Portugal x Uzbequistão:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Portugal 3x1 Uzbequistão;

Palpite de artilheiros: Portugal – Cristiano Ronaldo, Vitinha, Gonçalo Ramos; Uzbequistão – Oston Uronov.

Portugal decepcionou na primeira partida. Os comandados de Roberto Martínez não conseguiram o resultado esperado contra a República Democrática do Congo. No entanto, eles evitaram a derrota e não perdem desde o revés surpreendente para a Irlanda, em novembro do ano passado. A Seleção das Quinas deve se impor sem grandes problemas diante de seu adversário na busca pelo inédito título da Copa do Mundo de 2026.

O Uzbequistão, por sua vez, viaja para Houston após sofrer uma derrota por 3x1 para a Colômbia no início desta semana. Fabio Cannavaro terá bastante trabalho pela frente para fazer a equipe pontuar. Os uzbeques têm acumulado alguns resultados duros este ano. Os "Lobos Brancos" esperam fazer um jogo competitivo no Texas, mas entrarão em campo com as probabilidades totalmente contra eles.

Escalações esperadas para Portugal x Uzbequistão

Escalação esperada de Portugal: Costa, Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Silva, Fernandes, Neto, Ronaldo;

Escalação esperada do Uzbequistão: Yusupov, Khusanov, Abdullaev, Urozov, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev, Fayzullayev, Urunov, Shomurodov.

Portugal busca uma redenção após o tropeço contra o Congo

Os torcedores portugueses estão ansiosos por uma resposta imediata da seleção após a atuação apagada contra a RD Congo. A equipe produziu pouco no setor ofensivo, e não faltaram críticas ao papel de Cristiano Ronaldo no ataque. Dito isso, a seleção africana é sabidamente mais qualificada que o Uzbequistão, o que dá aos portugueses total confiança para este duelo.

Existe a chance de Rúben Dias retornar aos titulares de Roberto Martínez após sofrer uma pancada recente, embora ele possa ser poupado para evitar riscos. Os europeus contam com boas opções de reposição e podem guardá-lo para o confronto decisivo contra a Colômbia. Pelo lado uzbeque, Khojiakbar Alijonov pode pintar no time inicial, deixando Fabio Cannavaro com algumas dúvidas na escalação.

Portugal não conseguiu passar em branco defensivamente em nenhuma das suas últimas três partidas. Contudo, a equipe garantiu clean sheets contra México e Estados Unidos anteriormente. O sistema defensivo demonstrou solidez ao longo do último ano e os lusitanos têm tudo para segurar o ataque dos asiáticos. Nosso palpite é de uma vitória sem sofrer gols para a equipe das Quinas.

Dica de aposta 1 para Portugal x Uzbequistão: 1X2: Portugal & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.75 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Portugal x Uzbequistão nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa é de gols no Texas

Portugal conta com uma safra de jogadores incrivelmente talentosos no momento. Ronaldo provavelmente liderará o ataque de novo, mas isso não está totalmente garantido. Após a temporada fantástica de Bruno Fernandes com o Manchester United, o meia chega com fome de bola para balançar as redes.

João Neves, Vitinha e Pedro Neto também são peças perigosas que pisam muito na área. Esperamos um domínio amplo por parte dos europeus. Eles esbanjam qualidade técnica para construir uma vitória elástica, e o Uzbequistão dificilmente conseguirá conter o ímpeto adversário.

Estamos apostando em uma chuva de gols, com os portugueses focados em somar seus primeiros três pontos em solo norte-americano. A expectativa é de um belo cartão de visitas no Houston Stadium.

Dica de aposta 2 para Portugal x Uzbequistão: Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 2.37 na bet365.

Gonçalo Ramos vem pronto para quebrar o jejum pela seleção

Cristiano Ronaldo está no centro dos refletores no momento, para o bem ou para o mal. O jogo contra o Congo certamente não foi um dos seus melhores com a camisa de Portugal, mas ele segue como o favorito absoluto das casas de apostas para marcar a qualquer momento contra o Uzbequistão. No entanto, as odds não oferecem muito valor, por isso decidimos buscar outra alternativa.

Gonçalo Ramos é a nossa escolha para balançar as redes por aqui, com o atacante do Paris Saint-Germain buscando aumentar seus números pela seleção. Ele distribuiu 14 participações em gols pelo PSG na temporada 2025/26 e já passou da hora de desencantar por Portugal, após um jejum de sete meses. Este cenário se mostra a oportunidade perfeita para colocar fim à seca.

Fernandes, Neto e Vitinha também seriam excelentes opções de valor, mas a nossa aposta certeira vai para Ramos. Caso Martínez decida mexer no esquema e poupar Ronaldo, as chances de o centroavante de 24 anos marcar aumentam ainda mais. Será fascinante acompanhar como os lusitanos vão a campo.