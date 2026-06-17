Palpite Portugal x RD Congo - Copa do Mundo 2026 - 17/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que Portugal mande um recado ao resto do mundo com uma exibição dominante logo na estreia.

Dicas de apostas para Portugal x RD Congo:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Portugal 2x0 RD Congo;

Palpite de artilheiros: Portugal – Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

Embora não seja o favorito absoluto, Portugal ainda é uma das seleções com chances reais de conquistar a Copa do Mundo de 2026. Esse título inédito insistiu em escapar ao longo de sua história. No entanto, eles possuem um elenco totalmente preparado para dar conta do recado. Com jogadores que são multicampeões por seus clubes espalhados por todos os setores do campo, a Seleção das Quinas chega forte correndo por fora.

A equipe é liderada por Cristiano Ronaldo, que, aos 41 anos, está disputando a sua sexta Copa do Mundo. Seu momento técnico será crucial para garantir que Portugal avance, tanto nesta partida de estreia quanto no torneio como um todo. Se os gigantes europeus deixarem o troféu escapar este ano, o futuro da equipe se tornará uma grande incógnita.

A RD Congo não vai se contentar em ser apenas mais um participante na noite de quarta-feira ou no Grupo K. Com Colômbia e Uzbequistão pela frente nas rodadas seguintes, a seleção africana vai botar fé na classificação para o mata-mata, no mínimo. Os Leopardos trilharam um caminho tortuoso nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Eles desbancaram a Nigéria nos playoffs da CAF antes de carimbarem a vaga na repescagem intercontinental.

Os comandados de Sébastien Desabre cresceram na hora H, mas agora precisam mostrar a que vieram no palco mundial. Este será o primeiro confronto registrado na história entre as duas nações, o que significa que a seleção africana tem uma oportunidade de ouro para fazer história.

Escalações esperadas para Portugal x RD Congo

Escalação esperada de Portugal: Costa, Semedo, Dias, Inácio, Dalot, Neves, Vitinha, Trincão, Fernandes, Neto, Ronaldo;

Escalação esperada da RD Congo: Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe, Bongonda, Moutoussamy, Sadiki, Mukau, Mbuku, Wissa.

Uma verdadeira aula de defesa de Portugal

Dada a qualidade do elenco de Portugal, especialmente do seu arsenal de ataque, a expectativa é de que eles balancem as redes muitas vezes. A seleção marcou exatamente dois gols em cada um dos seus últimos três compromissos. Enquanto isso, os comandados de Roberto Martínez anotaram 15 gols nas últimas cinco partidas, uma média impressionante de três gols por jogo.

Isso deve ligar o sinal de alerta para Desabre e sua equipe, especialmente porque eles vêm sofrendo com a falta de fluidez na frente do gol. Os Leopardos marcaram apenas quatro gols em seus últimos simples jogos internacionais, uma média inferior a um gol por partida. Durante essa sequência, eles passaram em branco em três jogos (60%) no tempo regulamentar.

Além disso, a Seleção das Quinas não sofreu gols em dois dos seus últimos quatro jogos. Um padrão semelhante surgiu em suas últimas 10 exibições, já que metade dessas partidas terminou com apenas um dos times balançando as redes. Diante da solidez defensiva que Portugal possui, a tendência é que frustre completamente os atacantes da RD Congo.

Dica de aposta 1 para Portugal x RD Congo: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.63 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Falha na caçada dos Leopardos

Enquanto os defensores de Martínez entram em campo focados em manter a meta intacta, seu setor ofensivo vai colocar a defesa da RD Congo sob constante pressão. Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo continua sendo uma grande ameaça para Axel Tuanzebe e companhia. O ex-atacante do Real Madrid é o recordista mundial de jogos por seleções masculinas, com 227 partidas, e de gols, com 143 bolas na rede.

Quando o cansaço bater, Gonçalo Ramos, do PSG, está pronto para entrar em seu lugar. Isso garante uma pressão sufocante e sem pausas sobre os africanos. Portugal segue invicto nos seus últimos cinco jogos, vindo de três vitórias consecutivas. Como a seleção balançou as redes duas vezes em cada um desses três triunfos, um desfecho parecido é muito provável no NRG Stadium, em Houston.

O último compromisso da RD Congo antes da Copa do Mundo foi contra a seleção do Chile, que não vive um bom momento, e mesmo assim os comandados de Desabre saíram de campo derrotados. Isso significa que os Leopardos amargam uma sequência de dois jogos sem vencer, marca que se estende para três partidas se contarmos apenas o tempo regulamentar. Após a seleção africana sofrer dois gols contra o Chile, Portugal tem tudo para carimbar uma vitória por 2x0.

Dica de aposta 2 para Portugal x RD Congo: Handicap -1: Portugal, com odds de 1.82 na Betboom.

O rei das assistência a postos

Apostar em um gol do CR7 é uma escolha lógica, mas o valor nesse mercado está um pouco espremido. No entanto, o cara que joga logo atrás dele surge como uma excelente alternativa para dar uma assistência. Bruno Fernandes encerrou recentemente sua temporada mais criativa com a camisa do Manchester United.

O meio-campista quebrou o recorde da Premier League de maior número de assistências em uma única temporada, somando 21 passes para gol no total da competição. Ele deve flutuar com muita liberdade tendo Vitinha e João Neves na sua cobertura, o que lhe dá total autonomia para focar no ataque. Com Ronaldo pronto para guardar as chances que surgirem, as probabilidades de Fernandes descolar uma assistência são altíssimas.

Fernandes distribuiu sete assistências nos seus últimos 10 jogos por clube e seleção. Só defendendo o seu país, ele registrou dois passes para gol em suas últimas três exibições. É por essa razão que sugerimos colocar as suas fichas em Bruno para ser o grande maestro da criação de Portugal nesta quarta-feira.