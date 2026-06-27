Palpite Nova Zelândia x Bélgica - Copa do Mundo 2026 - 27/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que a Bélgica leve a melhor aqui, dando a volta por cima após um início lento na Copa do Mundo.

Dicas de apostas para Nova Zelândia x Bélgica:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Nova Zelândia 1x3 Bélgica;

Palpite de artilheiros: Nova Zelândia – Chris Wood; Bélgica – Leandro Trossard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne.

A Nova Zelândia está apenas em sua terceira participação na história das Copas do Mundo. Esta edição até começou de forma promissora, com um empate por 1x1 contra o Irã. No entanto, logo em seguida, a equipe foi derrotada pelo Egito por 3x1.

Os comandados de Darren Bazeley certamente ficaram frustrados, já que foram para o intervalo vencendo os Faraós. O fato de terem sofrido três gols na etapa final acendeu um enorme sinal de alerta no sistema defensivo. Agora, os All Whites precisam de uma vitória maiúscula contra a Bélgica para manter vivo o sonho da classificação.

Os Diabos Vermelhos também precisam desesperadamente dos três pontos, ocupando a terceira posição do Grupo G. A Bélgica busca sua primeira vitória neste Mundial e precisa secar o Irã no confronto contra o Egito. Caso os iranianos percam, até um empate pode bastar para o elenco de Rudi Garcia carimbar a vaga.

Contudo, considerando a constelação de talentos que a Bélgica tem à disposição, a seleção tem futebol de sobra para despachar a Nova Zelândia e garantir o passaporte para o mata-mata. Por outro lado, a seleção da Oceania não vai entregar os pontos de mão beijada. Muito pelo contrário: os belgas precisam estar prontos para uma verdadeira batalha, bem ao estilo do que os neozelandeses apresentaram na estreia contra o Irã.

Escalações esperadas para Nova Zelândia x Bélgica

Escalação esperada da Nova Zelândia: Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Cacace, Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just, Wood;

Escalação esperada da Bélgica: Courtois, Meunier, Castagne, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku.

Bélgica tenta calibrar um ataque que ainda não engrenou

A Bélgica tem deixado muito a desejar quando o assunto é bola na rede. Contando com nomes do calibre de Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard e Charles De Ketelaere, a seleção marcou apenas um mísero gol até aqui. A torcida dos Diabos Vermelhos exige uma postura diferente, e a sobrevivência do país no torneio depende diretamente disso.

Rudi Garcia precisará cobrar mais capricho e pontaria dos seus homens de frente, até porque a vaga pode muito bem ser decidida no saldo de gols. O retrospecto dos cinco jogos anteriores à Copa do Mundo mostra o tamanho do poder de fogo belga: foram 20 gols marcados nesse período, uma média avassaladora de quatro gols por partida!

Eles precisam ligar o turbo contra a Nova Zelândia, que já sofreu 10 gols em suas últimas quatro apresentações — sendo cinco deles só nesta Copa. No entanto, os All Whites não são bobos e têm o perigoso Chris Wood no comando de ataque, somando sete gols nos últimos cinco jogos. Para piorar a situação dos belgas, o zagueiro titular Nathan Ngoy está suspenso, o que dá uma brecha para a Nova Zelândia achar o caminho do gol.

O mercado de "ambas marcam" bateu em três dos últimos cinco jogos da Nova Zelândia, bem como em metade dos últimos seis compromissos da Bélgica. Sendo assim, a tendência é que as duas redes balancem no BC Place, em Vancouver.

Dica de aposta 1 para Nova Zelândia x Bélgica: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.31 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Nova Zelândia x Bélgica nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Trossard surge como a grande ameaça de gol

Como já destacamos, opções de qualidade não faltam no setor ofensivo da Bélgica. São atletas que brilharam intensamente por seus respectivos clubes na última temporada europeia. O grande xis da questão agora é traduzir essa qualidade individual em um jogo coletivo que funcione com a camisa da seleção.

Um desses pilares é Leandro Trossard. O ponta do Arsenal foi o grande ponto positivo da Bélgica contra o Irã, chamando a responsabilidade com 75% de acerto nos dribles. Ele já provou diversas vezes ao longo da carreira que tem muita frieza na hora de finalizar cara a cara com o gol.

Se encontrar espaços na entrada da área, Trossard tem tudo para guardar o dele. Ele soma três participações diretas em gols nos seus últimos seis jogos, somando clube e seleção. O jogador deve atuar pelo lado direito do ataque, mas como finaliza muito bem com as duas pernas, é uma excelente opção para balançar as redes.

Dica de aposta 2 para Nova Zelândia x Bélgica: Artilheiro a qualquer momento: Leandro Trossard, com odds de 2.70 na bet365.

All Whites prometem testar a defesa europeia

A Nova Zelândia entra em campo confiante de que pode aprontar e pegar a defesa belga desprevenida. O sistema defensivo montado por Rudi Garcia vem sofrendo com a falta de consistência, o que torna a equipe bastante vulnerável na parte de trás.

Os All Whites podem se apegar ao fato de terem saído na frente contra o Irã logo aos sete minutos de jogo. Eles lideraram o placar duas vezes naquela partida, mas deixaram a vitória escapar. Já contra o Egito, a história se repetiu: a Nova Zelândia inaugurou o marcador com apenas 15 minutos de bola rolando.

Mais uma vez, a seleção da Oceania cedeu o empate e acabou sofrendo um apagão. Um roteiro parecido pode muito bem se desenhar contra a Bélgica. Eles têm plenas condições de surpreender os Diabos Vermelhos e abrir o placar, mas a tendência é que acabem cedendo à pressão dos comandados de Garcia, que devem buscar a virada para garantir os três pontos.