Palpite Noruega x Senegal - Copa do Mundo 2026 - 22/06/2026

Nosso especialista em apostas prevê que Noruega e Senegal, duas seleções apontadas como potenciais surpresas da Copa do Mundo, farão um confronto bastante equilibrado no MetLife Stadium.

Dicas de apostas para Noruega x Senegal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Noruega 2x1 Senegal;

Palpite de artilheiros: Noruega – Erling Haaland, Alexander Sorloth; Senegal – Sadio Mane.

Apelidado de "grupo da morte", o Grupo I já proporcionou dois jogos eletrizantes. França e Noruega lideram a chave com três pontos cada, enquanto Senegal e Iraque ficaram em situação complicada após a primeira rodada.

A Noruega atropelou o Iraque com uma vitória por 4x1 na estreia no Gillette Stadium. Erling Haaland marcou dois gols logo no primeiro tempo em sua estreia em Copas do Mundo, liderando os Vikings na maior vitória da história da seleção em mundiais.

A equipe de Stale Solbakken está invicta há quatro jogos. Os escandinavos perderam apenas uma das suas últimas 17 partidas em todas as competições — uma derrota por 2x1 para a Holanda durante a Data FIFA de março.

Enquanto isso, Senegal sofreu com o faro de gol de Kylian Mbappé, que marcou duas vezes na etapa final para selar a derrota senegalesa por 3x1. Após um primeiro tempo sem gols, a segunda metade foi eletrizante, com o capitão francês comandando o show. O golaço individual de Ibrahim Mbaye, contudo, provou que os africanos têm lenha para queimar e podem ir longe no torneio.

Apesar do jejum de três jogos sem vencer — todos contra seleções que estão disputando a Copa do Mundo —, Senegal continua sendo um adversário indigesto. Pepe Thiaw conta com uma boa mescla de medalhões experientes e jovens talentos em seu elenco.

A Noruega, que disputa sua primeira Copa desde 1998, chega embalada pelo bom momento. Senegal tem uma defesa difícil de furar, mas com Haaland com o pé calibrado, uma vitória magra dos escandinavos é muito provável.

Escalações esperadas para Noruega x Senegal

Escalação esperada da Noruega: Nyland, Ryerson, Aje, Lysaker, Wolfe, Nusa, Thorstvedt, Berge, Odegaard, Haaland, Sorloth;

Escalação esperada do Senegal: Mendy, Diouf, Koulibaly, Niakhate, Diatta, Ndiaye, I. Gueye, Camara, Mane, Sarr, Mbaye.

Duelo intenso em Foxborough

A Noruega soube aproveitar a atuação atrapalhada do Iraque para conquistar a vitória na estreia. Com Haaland comandando o ataque, os Vikings puniram os erros do adversário e balançaram as redes duas vezes em cada tempo — embora o quarto gol tenha sido um gol contra de Aymen Hussein já nos minutos finais.

O longo trabalho de Solbakken no comando técnico finalmente está dando frutos, com a Noruega se transformando em uma verdadeira máquina de fazer gols. Eles balançaram as redes três ou mais vezes em quatro das últimas sete partidas, incluindo uma vitória histórica por 4x1 em pleno San Siro que eliminou a Itália nas Eliminatórias da Copa.

Senegal parecia ter se recuperado de sua campanha complicada na Copa Africana de Nações com duas vitórias em amistosos. No entanto, a sequência de três jogos seguidos sem vencer desde então ligou o sinal de alerta.

Ambas as seleções contam com talentos ofensivos excepcionais, por isso é muito improvável que passem em branco. A expectativa é que agitem a torcida no Gillette Stadium com uma boa quantidade de gols.

Dica de aposta 1 para Noruega x Senegal: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.85 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Jogo decidido nos detalhes

A Noruega ostenta um ataque de respeito. Haaland e Sorloth são dois dos centroavantes de maior imposição física no futebol mundial. Solbakken deve optar pelo esquema 4-4-2, com o objetivo de pegar a defesa do Senegal desarrumada nas transições.

Os Leões de Teranga são, indiscutivelmente, uma das forças do futebol africano. A seleção traz bagagem, força física e embalo como recente finalista continental. Kalidou Koulibaly garante a solidez defensiva necessária para manter a linha de quatro bem postada. A presença do xerife será vital para neutralizar a dupla de ataque norueguesa.

A Noruega passou por apertos contra seus últimos três adversários do Top 20 do ranking mundial — Holanda, Suíça e Marrocos. Por outro lado, Senegal também tem seus próprios problemas, tendo balançado as redes apenas três vezes nos últimos três jogos.

O cenário desenha um duelo entre duas equipes muito fortes física e tecnicamente. Ambas têm poder de fogo para mudar o rumo da partida num estalar de dedos. A expectativa é de um confronto parelho, onde a linha entre a vitória e a derrota será muito tênue.

Dica de aposta 2 para Noruega x Senegal: Margem de vitória: 1 gol, com odds de 2.50 na Brazino777.

Haaland pronto para fazer estrago novamente

Senegal pode até ter vantagem na maioria das posições, mas Erling Haaland é um trunfo inestimável para a Noruega. Ao contrário de Sadio Mané, que esteve abaixo do esperado em suas duas últimas apresentações, Haaland vem jogando o fino da bola.

O artilheiro do Manchester City desencantou em Copas do Mundo contra o Iraque apenas empurrando para as redes após cruzamento de David Wolfe. Ele guardou o segundo ainda no primeiro tempo, aproveitando um recuo trágico de Zaid Tahseen para colocar a Noruega novamente em vantagem.

Haaland não poderia querer uma estreia melhor em Mundiais. Seus 38 gols em 52 partidas pelo City na temporada 2025/26 deixam claro o seu impacto absurdo dentro das quatro linhas.

Agora, Senegal está na sua alça de mira. Se os africanos conseguirem anular o perigo que Haaland representa, terão totais condições de buscar um bom resultado. No entanto, falar é fácil; fazer isso contra um dos melhores centroavantes do planeta é outra história.