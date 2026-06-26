Palpite Noruega x França - Copa do Mundo 2026 - 26/06/2026

Nosso especialista em apostas prevê um empate em um confronto que promete ser muito equilibrado, dada a enorme qualidade e o histórico de ambas as seleções.

Dicas de apostas para Noruega x França:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Noruega 2x2 França;

Palpite de artilheiros: Noruega – Erling Haaland (2x); França – Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé.

Como tanto a Noruega quanto a França já carimbaram o passaporte para a próxima fase da Copa do Mundo, a briga agora é exclusivamente pela liderança do grupo. O primeiro colocado do Grupo I vai enfrentar o terceiro colocado de uma das outras cinco chaves. Enquanto isso, quem terminar na vice-liderança medirá forças com o segundo colocado do Grupo E — que pode ser Costa do Marfim, Equador ou Curaçao.

Pensando por esse lado, terminar em segundo pode não ser um mau negócio, especialmente com potências como Suécia, Bélgica e Portugal correndo o risco de passar em terceiro lugar. De qualquer forma, nenhuma das duas seleções pisará no Gillette Stadium sem uma mentalidade de vitória. Os noruegueses já provaram que são um osso duro de roer neste mundial.

Duas vitórias em dois jogos é um aproveitamento fantástico para um país que ficou longe da principal vitrine do futebol mundial por 28 anos. Agora que garantiram a vaga na segunda fase (dezesseis-avos de final), o objetivo do técnico Ståle Solbakken será ao menos igualar a melhor campanha histórica do país, que foi chegar às oitavas de final. Apostar contra eles não seria uma decisão inteligente, considerando a qualidade individual que possuem no elenco.

A França entra como uma das grandes favoritas a erguer o seu terceiro título mundial este ano. Os Bleus mostraram contra o Iraque exatamente por que carregam esse status, dominando a seleção asiática com um tranquilo 3x0. Didier Deschamps deixará o cargo de treinador ao término desta campanha, e ele certamente vai querer se despedir no topo do mundo.

Escalações esperadas para Noruega x França

Escalação esperada do Noruega: Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe, Ødegaard, Berge, Aursnes, Sørloth, Nusa, Haaland;

Escalação esperada do França: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé.

Gols garantidos

Este grupo tem sido sinônimo de redes balançando desde o início. Os quatro jogos disputados até aqui somaram 17 gols no total, uma média incrível de 4,25 gols por partida. E olhando para as referências ofensivas de cada lado, fica fácil entender o porquê de uma estatística tão alta.

Kylian Mbappé e Erling Haaland marcaram dois gols cada em suas respectivas partidas nas duas primeiras rodadas. Ambos estão a apenas um gol de Lionel Messi na corrida pela Chuteira de Ouro. Eles chegam como os nomes mais perigosos e vigiados para o confronto desta sexta-feira à noite.

Vale destacar que todos os jogos de Noruega e França nesta Copa do Mundo tiveram mais de dois gols. Além disso, cada uma das últimas quatro exibições dos noruegueses terminou com esse mesmo desfecho. Do lado francês, as últimas 11 partidas internacionais da seleção registraram mais de dois gols marcados.

Embora a bicampeã mundial tenha saído de campo sem sofrer gols contra o Iraque, esse foi o primeiro jogo sem ser vazada após sofrer exatamente um gol em cada um dos seus seis compromissos anteriores. Os Vikings também viram o mercado de "ambas marcam" bater em todos os seus últimos quatro jogos. Com isso, a tendência é que as duas seleções balancem as redes na decisão da liderança.

Dica de aposta 1 para Noruega x França: Mais/Menos: mais de 2,5 gols & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.89 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Noruega testando a França logo cedo

A Noruega entrou nesta Copa do Mundo faminta por glória. A seleção conta com uma parceria de peso formada por Martin Ødegaard e Haaland, com o craque do Arsenal servindo constantemente o centroavante do Manchester City. O capitão norueguês deu a assistência para o segundo gol do camisa 9 na vitória contra o Senegal.

O poder de fogo dos nórdicos é assustador, algo que a França ainda não teve que enfrentar de verdade nesta competição. Os Vikings abriram o placar em ambos os jogos do grupo, balançando as redes pela primeira vez pouco antes da meia hora de jogo contra o Iraque e assumindo a liderança contra o Senegal aos 43 minutos da etapa inicial.

A Noruega fechou as duas partidas vencendo tanto no intervalo quanto no apito final. Embora repetir esse feito contra os franceses seja uma missão bem mais indigesta, eles têm qualidade de sobra para ferir os Bleus.

Além disso, Ødegaard e Haaland conhecem muito bem William Saliba e Lucas Digne pelos duelos no futebol inglês. Por esses motivos, vale muito a pena apoiar os noruegueses para inaugurarem o marcador nesta sexta-feira.

Dica de aposta 2 para Noruega x França: Primeiro time a marcar: Noruega, com odds de 2.60 na bet365.

Noruega, uma possível surpresa para os franceses

Apontar um vencedor incontestável para este confronto não é tarefa fácil, principalmente porque ambas as equipes já estão classificadas para a próxima fase. Os comandados de cada lado podem optar por poupar algumas peças e rodar o elenco. No entanto, isso não é uma certeza absoluta se eles estiverem focados em garantir o primeiro lugar da chave. Consequentemente, podemos ter um jogo muito mais pegado do que muitos imaginam.

Embora a França seja a favorita destacada, os Bleus tropeçaram recentemente ao perderem por 2x1 para a Costa do Marfim logo antes do torneio. Os noruegueses devem se apegar a isso e ao seu próprio momento iluminado para buscar um resultado positivo. Os Vikings ostentam uma invencibilidade de cinco jogos, com três vitórias e dois empates.

Analizando o histórico do confronto direto, cada lado somou uma vitória nos últimos dois encontros. Contudo, esses resultados foram antecedidos por três empates consecutivos antes de a Noruega vencer por 2x1 em 2010. Com um ataque tão letal, os noruegueses podem perfeitamente surpreender a França em Massachusetts e arrancar um ponto — um placar que, de quebra, manteria os franceses na liderança do grupo.