Palpite México x África do Sul - Copa do Mundo 2026 - 11/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que o México aproveite o fator casa para vencer a África do Sul, invertendo o cenário do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2010.

Dicas de apostas para México x África do Sul:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar exato: México 2 x 1 África do Sul

Palpite de marcadores: México: Raul Jimenez, Luis Chavez; África do Sul: Oswin Appollis

O México está pronto para abrir a maior Copa do Mundo da história. Os coanfitriões dão o pontapé inicial na competição exatamente no cenário inverso da edição de 2010, com a África do Sul agora na condição de visitante. Será exatamente no mesmo dia, 16 anos depois, que essas seleções se enfrentarão no Estádio Cidade do México nesta quinta-feira.

Os coanfitriões deste ano vão lutar por um resultado melhor do que aquele confronto do passado, que terminou em um empate por 1x1. A preparação de El Tricolor para esta estreia não poderia ter sido melhor. Os comandados de Javier Aguirre aplicaram uma goleada avassaladora por 5x1 contra a Sérvia no último fim de semana, o cartão de visitas perfeito para o jogo de abertura.

A preparação da África do Sul para o Mundial foi prejudicada por problemas de visto para os jogadores e comissão técnica. No entanto, os comandados de Hugo Broos finalmente desembarcaram na América do Norte e disputaram um amistoso. Os Bafana Bafana enfrentaram os Reggae Boyz da Jamaica e ficaram no empate por 1x1.

Os visitantes terão aquele jogo de abertura de 2010 guardado na memória. Isso servirá de combustível para tentar estragar os planos dos donos da casa na Copa do Mundo. Sob a batuta de Broos, a África do Sul já protagonizou grandes zebras no passado, e é por isso que um resultado surpreendente não está fora de cogitação.

Escalações esperadas para México x África do Sul

Escalação esperada do México: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Gutierrez, Alvarado, Fidalgo, Quinones, Jimenez;

Escalação esperada da África do Sul: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Adams, Appollis, Zwane, Moremi, Foster.

Caldeirão mexicano deve pressionar os Bafana Bafana

A torcida local será um enorme trunfo para os donos da casa. Eles não contavam com esse apoio em casa há 16 anos contra esse mesmo adversário, mas, com certeza, farão muito barulho nesta quinta-feira. Os mexicanos vão criar um clima hostil para os visitantes, fazendo com que os donos da casa joguem confortáveis em seus domínios.

Os comandados de Aguirre também atravessam uma fase espetacular, invictos nos últimos oito jogos internacionais. Essa sequência de partidas rendeu seis vitórias e dois empates, com a última derrota acontecendo contra o Paraguai, em novembro do ano passado.

A África do Sul vem oscilando bastante recentemente, tendo sido derrotada pelo Panamá em casa em março deste ano. Além disso, os Bafana Bafana não passaram de um empate contra a modesta seleção da Nicarágua no final de maio. O empate contra a Jamaica estendeu a sequência para cinco partidas seguidas sem vitória, um forte indício de que a noite pode ser longa para os visitantes.

Ambas as equipes somam uma vitória cada nos últimos três confrontos diretos. No entanto, o México é o franco favorito para vencer a seleção africana nesta rodada de abertura.

Dica de aposta 1 para México x África do Sul: 1X2: México, com odds de 1.40 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Experiência de Jimenez é valiosíssima

Aguirre e o México vão depositar muitas fichas em Raul Jimenez. O atacante de 35 anos é um veterano cascudo cuja liderança será crucial para os coanfitriões. Sua temporada por clubes foi complicada, balançando as redes apenas nove vezes em 36 partidas da liga pelo Fulham na última temporada.

Jimenez marcou três gols em seis exibições pela seleção na Copa Ouro do ano passado. Além do mais, ele tem um faro de gol apurado e é extremamente eficiente tanto com os pés quanto no jogo aéreo.

O amistoso do último fim de semana contra a Sérvia marcou sua primeira aparição pelo México antes do torneio. Jimenez jogou quase 60 minutos e deixou o seu gol. Ele será, sem sombra de dúvidas, a principal dor de cabeça para a defesa da África do Sul nesta quinta-feira.

Dica de aposta 2 para México x África do Sul: Raul Jimenez: artilheiro a qualquer momento, com odds de 2.20 na bet365.

Redes balançarão de ambos os lados nesta quinta

A torcida local adoraria nada menos do que uma vitória sem sofrer gols nesta quinta-feira. Contudo, o México nunca conseguiu terminar um jogo contra a África do Sul com a defesa intacta. Na verdade, todos os três confrontos diretos da história terminaram com gols de ambos os lados.

Em duas de suas últimas quatro partidas, os mexicanos marcaram e também foram vazados, o que enche os visitantes de esperança. O setor ofensivo da África do Sul chega confiante para deixar sua marca na noite de quinta-feira. Os Bafana Bafana balançaram as redes em cinco de seus últimos seis jogos internacionais.

Cinco dessas seis partidas terminaram com o mercado de "Ambas as equipes marcam" batendo. Além disso, os comandados de Broos passaram apenas um jogo sem sofrer gols nessa sequência. Como resultado, a probabilidade de as duas seleções marcarem neste confronto é altíssima.