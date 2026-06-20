Palpite Holanda x Suécia - Copa do Mundo 2026 - 20/06/2026

Apostamos nos holandeses no Texas, no que promete ser um duelo equilibrado contra uma confiante seleção sueca.

Dicas de apostas para Holanda x Suécia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Holanda 2x1 Suécia;

Palpite de artilheiros: Holanda – Memphis Depay, Cody Gakpo; Suécia – Alexander Isak.

A Holanda saiu de campo frustrada em sua estreia, cedendo para o empate duas vezes no placar de 2x2 contra o Japão. Os comandados de Ronald Koeman também não convenceram nos amistosos preparatórios, sofrendo uma derrota para a Argélia e empatando com o Equador. A Laranja ainda sofreu para vencer o Uzbequistão por uma margem mínima no início deste mês, o que liga o sinal de alerta sobre o momento atual da equipe.

A Suécia, por sua vez, chega a Houston com a confiança nas alturas. Graham Potter conseguiu dar a volta por cima após uma campanha dura nas Eliminatórias, e a estreia no Mundial foi em grande estilo, com uma goleada sonora por 5x1 sobre a Tunísia. No entanto, o empate recente com a Grécia e a derrota para a Noruega mostram que a retaguarda sueca costuma oferecer caminhos para os adversários marcarem.

Escalações esperadas para Holanda x Suécia

Escalação esperada da Holanda: Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, Van de Vin, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Summerville, Malen, Gakpo;

Escalação esperada da Suécia: Nordtfeldt, Hien, Lindelof, Lagerbielke, Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson, Nygren, Isak, Gyokeres.

Laranja busca reencontrar o caminho das vitórias

Ronald Koeman espera que seus comandados aprendam com os erros cometidos diante do Japão para o duelo contra a Suécia nesta semana. A Holanda esbanja talento individual em seu elenco, mas frequentemente rende abaixo do esperado. No entanto, encarar a Blågult não será uma tarefa simples, especialmente após o atropelo sueco por 5x1 contra a Tunísia.

Os holandeses vêm sofrendo com problemas de lesão, com Xavi Simons e Jerdy Schouten cortados de todo o torneio. Por outro lado, Memphis Depay deve finalmente iniciar entre os titulares após se recuperar de um problema físico. Pelo lado da Suécia, Gabriel Gudmundsson deve ir para o jogo, apesar de ter saído mancando contra os tunisianos.

Koeman precisa do resultado muito mais do que Graham Potter após a rodada de abertura, e estamos apostando que ele vai conseguir esses três pontos. Como nenhuma das duas defesas tem se mostrado sólida, a expectativa é de que os suecos também balancem as redes.

Dica de aposta 1 para Holanda x Suécia: 1X2: Holanda & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 3.60 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Holanda x Suécia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vemos vulnerabilidades defensivas nos dois lados

A Laranja sofreu dois gols contra o Japão no último domingo. Além disso, a defesa foi vazada por Uzbequistão, Argélia, Equador e Noruega. Para se ter uma ideia, a última vez que saíram de campo sem tomar gols foi em novembro. As coisas não estão muito melhores para a Suécia nesse quesito, já que os comandados de Potter não sabem o que é um clean sheet desde a sua chegada ao comando técnico, em outubro.

Com nomes do calibre de Alexander Isak, Viktor Gyökeres e Cody Gakpo em campo, há motivos de sobra para esperar um jogo movimentado. A expectativa é de que ambas as seleções causem dores de cabeça aos defensores adversários, prometendo fortes emoções no Houston Stadium.

Três das últimas cinco partidas da Holanda tiveram mais de 2,5 gols, enquanto a Suécia bateu essa marca em cinco dos seus últimos cinco jogos. O mercado de "ambas marcam" foi correspondido em nove desses dez confrontos somados, e estamos projetando um cenário idêntico para este embate.

Dica de aposta 2 para Holanda x Suécia: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.80 na bet365.

Recordista da Holanda está de volta

O grande trunfo para Koeman deve ser o retorno do maior artilheiro em atividade do país, Memphis Depay. Ele enfrentou alguns problemas físicos recentemente após sofrer uma lesão defendendo o Corinthians, mas conseguiu entrar no decorrer da partida contra a Tunísia. Com certeza, ele está faminto para voltar aos 11 iniciais nesta segunda rodada.

Ninguém é apontado pelas casas de apostas como mais provável de balançar as redes ou dar um passe para gol do que ele, e não é para menos. Memphis está a apenas nove participações diretas de atingir a marca histórica de 100 gols ou assistências pela sua seleção e, aos 32 anos, tem lenha de sobra para queimar. Estamos apostando que ele dará mais um passo rumo a essa marca neste fim de semana.

Gyökeres e Isak são as principais ameaças da Blågult, embalados após marcarem contra as Águias de Cartago. No entanto, Depay é a nossa escolha de valor para este confronto, focado em mostrar sua enorme categoria mais uma vez.

Dica de aposta 3 para Holanda x Suécia: Memphis Depay marca ou assiste, com odds de 1.75 na bet365.

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