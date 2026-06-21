Palpite Espanha x Arábia Saudita - Copa do Mundo 2026 - 21/06/2026

Nosso especialista em apostas prevê que Lamine Yamal vai comandar a vitória da Espanha em um jogo com poucos gols.

Dicas de apostas para Espanha x Arábia Saudita:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Espanha 2x0 Arábia Saudita;

Palpite de artilheiros: Espanha – Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

A Espanha chegou como uma das grandes favoritas ao título antes do início da Copa do Mundo, mas teve uma estreia decepcionante. Apesar de registrar 74% de posse de bola, a Fúria não conseguiu furar o bloqueio de Cabo Verde em um jogo que terminou em 0x0.

Esse foi o terceiro empate no intervalo de quatro partidas da La Roja. No entanto, a seleção espanhola já ostenta mais de dois anos de invencibilidade no tempo regulamentar, excluindo a derrota nos pênaltis na Nations League.

A Arábia Saudita estreou com um empate por 1x1 contra o Uruguai, o que significa que todas as quatro seleções do Grupo H somam um ponto. Os Falcões Verdes disputaram apenas quatro partidas desde a nomeação de Giorgos Donis como seu novo técnico em abril. A única vitória sob o comando do grego até agora foi por um placar de 3x0 em um amistoso contra Porto Rico.

Escalações esperadas para Espanha x Arábia Saudita

Escalação esperada do Espanha: Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsi, Llorente, Fabian, Rodri, Pedri, Ferran, Oyarzabal, Yamal;

Escalação esperada do Arábia Saudita: Al-Owais, Al-Harbi, Al-Amri, Al-Tambakti, Abdulhamid, Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari, Al-Juwayr, Al-Shamat, Al-Buraikan.

Sauditas devem dificultar o jogo no 1º tempo

A atuação morna da Espanha na estreia fez lembrar outras exibições recentes em Copas do Mundo. Os espanhóis venceram apenas três de seus últimos 12 jogos no torneio desde que ergueram a taça em 2010. O estilo de jogo da equipe costuma se mostrar lento e previsível no cenário mundial.

É bem verdade que eles esbarraram em uma atuação inspirada do goleiro Vozinha, de Cabo Verde, na primeira rodada. Contudo, o técnico Luis de la Fuente provavelmente ficou na bronca com o fato de sua equipe ter criado apenas duas chances claras de gol.

Com um ponto na bagagem, a Arábia Saudita tem tudo para repetir a estratégia dos Tubarões Azuis. A expectativa é que eles joguem recuados, fechando a casinha para limitar os espaços de criação da Espanha.

Os sauditas sofreram apenas um gol no primeiro tempo em suas últimas cinco partidas. Inclusive, foram para o intervalo vencendo o Uruguai por 1x0 no jogo de estreia. Portanto, apostar que o time de Donis vai segurar pelo menos um empate na etapa inicial surge como um palpite inteligente.

Dica de aposta 1 para Espanha x Arábia Saudita: 1º tempo: empate ou Arábia Saudita, com odds de 2.80 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Espanha x Arábia Saudita nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Será outro jogo truncado para a Espanha em Atlanta

Três dos últimos quatro jogos da Espanha terminaram com placares de 0x0 ou 1x1. Eles também pararam no ferrolho do Egito em um amistoso sem gols em março. Esses resultados recentes sugerem que a seleção está rendendo abaixo do nível apresentado quando conquistou a Euro 2024.

O que não chega a ser uma grande surpresa, visto que duas das principais peças ofensivas da La Roja vêm lidando com problemas físicos. Nico Williams e Yamal só entraram em campo nos últimos 20 minutos contra Cabo Verde.

Nico Williams pode ter que amargar o banco de reservas novamente nesta segunda rodada. Mikel Merino, que balançou as redes seis vezes em seis jogos pelas Eliminatórias, também carece de ritmo de jogo após se recuperar de lesão.

A Arábia Saudita marcou um gol ou menos em sete de suas últimas oito partidas internacionais. Além disso, criaram apenas 0,66 xG contra o Uruguai em Miami. Isso indica que eles terão sérias dificuldades para incomodar os atuais campeões europeus, fazendo com que o mercado de menos de 2,5 gols ofereça bastante valor.

Dica de aposta 2 para Espanha x Arábia Saudita: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 2.62 na Brazino777.

Yamal fará a diferença

O grande ponto positivo para a Espanha nesta segunda rodada é que Yamal deve estar pronto para começar entre os titulares. Ele entrou com muita eletricidade contra Cabo Verde e chegou a criar uma chance clara para Mikel Oyarzabal.

Também chamou a atenção como os espanhóis buscavam acionar Yamal a todo momento assim que ele entrou. Se este confronto também se desenhar de forma truncada, o jovem de 18 anos será peça central nas jogadas.

Dono de quatro assistências na Euro 2024, Yamal é o grande motor criativo desta seleção espanhola. Desde o torneio continental, ele distribuiu 24 assistências em 63 partidas na La Liga. O garoto terminou como o maior garçom do Campeonato Espanhol em cada uma das últimas duas temporadas.

O ponta do Barcelona também deu passes para três gols durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo, apesar de ter entrado em campo apenas duas vezes. Apostar em pelo menos uma assistência de Yamal neste confronto parece uma excelente pedida, com uma probabilidade implícita de 34,5%.