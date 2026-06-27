Palpite Croácia x Gana - Copa do Mundo 2026 - 27/06/2026

Nosso especialista em apostas prevê um confronto equilibrado, com grandes chances de cada seleção somar um ponto.

Palpites para Croácia x Gana:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Croácia 1x1 Gana;

Palpite de artilheiros: Croácia – Petar Musa; Gana – Jordan Ayew.

Croácia e Gana chegam à última rodada com chances reais de classificação direta no Grupo L. A Vatreni deu a volta por cima após a derrota para a Inglaterra na estreia e venceu o Panamá por 1x0. Com esse resultado, os croatas estão a apenas um ponto de distância de Gana e da própria Inglaterra.

Como a tendência é que a Inglaterra vença o Panamá no outro jogo da chave, este confronto vira uma verdadeira decisão pela vaga direta. A Croácia chega confiante após reencontrar o caminho das vitórias na última rodada.

No entanto, o cenário está a favor de Gana, que só precisa de um empate para carimbar sua vaga no top 2.

Se o empate acontecer, a Croácia provavelmente avançará para a próxima fase como um dos oito melhores terceiros colocados. Antes mesmo do início da terceira rodada, ela ocupa a terceira posição nessa tabela comparativa.

Somar quatro pontos deve ser o suficiente para colocar os croatas no mata-mata, mas Zlatko Dalic certamente não vai querer depender da sorte.

O mesmo vale para Gana, já que um tropeço no último dia não decreta necessariamente o adeus ao torneio. Ainda assim, a situação dos africanos é um pouco mais confortável do que a dos europeus, pois eles não entram com a obrigação de buscar os três pontos a todo custo.

Os comandados de Carlos Queiroz seguraram um empate sem gols contra a Inglaterra na segunda rodada, chegando aos quatro pontos na tabela.

Embora jogar pelo regulamento e evitar a derrota seja o suficiente, há quem diga que Queiroz vai orientar seu time a buscar a vitória para não dar margem ao azar.

Escalações esperadas para Croácia x Gana

Escalação esperada da Croácia: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Kovacic, Pasalic, Baturina, Perisic, Musa;

Escalação esperada de Gana: Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Williams, Yirenkyi, Sibo, Semenyo, Ayew.

Falta de gás preocupa os dois lados

Os últimos cinco jogos da Croácia foram marcados pela instabilidade. A vitória magra por 1x0 sobre o Panamá foi apenas o segundo triunfo da equipe nos últimos cinco compromissos, período em que os europeus amargaram três derrotas.

Embora tenham dominado amplamente o Panamá na segunda rodada e criado chances para construir um placar mais elástico, faltou pontaria. Se repetirem essa falta de capricho contra Gana, a seleção africana não terá dificuldades para segurar pelo menos um empate.

Aliás, as Estrelas Negras entram de cabeça erguida após segurarem o ímpeto da Inglaterra em um empate sem gols.

Com isso, duas das últimas três exibições de Gana terminaram em igualdade, além da vitória por 1x0 sobre o Panamá. Sob a batuta de Queiroz, o time virou um osso duro de roer, como os próprios Three Lions puderam constatar recentemente.

Apostar na divisão de pontos surge como uma excelente pedida, levando em conta o peso estratégico do jogo e a provável postura pragmática de Gana.

Dica de aposta 1 para Croácia x Gana: 1X2: empate, com odds de 3.35 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Croácia x Gana nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Veremos um primeiro tempo estudado e truncado

Apesar da grande diferença de posições no ranking mundial entre essas duas nações, o confronto promete ser muito mais parelho do que as cotações sugerem. Gana vem evoluindo a passos largos sob o comando do seu novo treinador.

Por outro lado, a Croácia vem encontrando dificuldades para engatar a quinta marcha neste Mundial, reflexo talvez de um elenco que já sente o peso da idade.

Vale destacar que as duas seleções costumam demorar para engrenar nos jogos deste torneio. Ambas as partidas da Croácia foram para o intervalo com igualdade no placar. Enquanto conseguiram acelerar no segundo tempo para garantir os três pontos em um jogo, no outro acabaram sucumbindo.

Gana vive um cenário idêntico, tendo empatado a etapa inicial nos dois confrontos da fase de grupos.

As Estrelas Negras foram competentes para despachar o Panamá na etapa final — assim como os croatas —, mas também souberam neutralizar completamente a Inglaterra nos 45 minutos finais. Por isso, há muito valor em apostar que as equipes vão para o vestiário sem que ninguém mude o placar.

Gana já acumula três empates seguidos no primeiro tempo, e a tendência é que vejamos mais um aqui.

Dica de aposta 2 para Croácia x Gana: Intervalo/Final do jogo: empate/empate, com odds de 4.80 na Brazino777.

Esperamos de jogo com poucos gols

Qualidade técnica não falta de lado a lado para superar os bloqueios defensivos. A Croácia balançou as redes cinco vezes nos seus últimos três compromissos, ostentando uma média de 1,66 gols por partida.

Contudo, a defesa foi vazada 10 vezes nos últimos cinco jogos, um dado que acende uma esperança para as Estrelas Negras.

Gana passou em branco contra a Inglaterra e não vem demonstrando grande eficiência ofensiva, com apenas três gols marcados nos últimos cinco jogos — um sinal claro de que o setor de criação precisa calibrar o pé.

Ainda assim, a velocidade de Jordan Ayew e Antoine Semenyo no comando de ataque pode incomodar a instável retaguarda croata.

O mercado de "ambas marcam" bateu em três das últimas cinco partidas da Croácia, o que serve de incentivo para os africanos. Além disso, os dois jogos de Gana neste Mundial tiveram menos de três gols, enquanto os dois compromissos da Croácia oscilaram nesse mercado.

Como resultado, a tendência é que as duas redes balancem, mas o placar não deve passar de um empate magro.