Palpite Costa do Marfim x Equador - Copa do Mundo 2026 - 14/06/2026

O Equador não sabe o que é perder há quase dois anos. E essa invencibilidade dificilmente vai acabar no Philadelphia Stadium.

Dicas de apostas para Costa do Marfim x Equador:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Costa do Marfim 1x1 Equador;

Palpite de artilheiros: Costa do Marfim – Yan Diomande; Equador – Enner Valencia.

A Costa do Marfim está de volta à Copa do Mundo após ficar de fora das últimas duas edições. Os marfinenses terminaram as Eliminatórias invictos e não sofreram nenhum gol sequer em 10 partidas. Para melhorar, a vitória sobre a França na semana passada certamente elevou a confiança do grupo.

O Equador tem se mostrado um osso duro de roer. O Brasil foi a última seleção a derrotá-los, lá em setembro de 2024. Com isso, La Tri chega cheia de moral para a estreia. Os empates contra Marrocos e Holanda este ano foram resultados sólidos, sem contar as vitórias sobre a Arábia Saudita e a Guatemala.

Escalações esperadas para Costa do Marfim x Equador

Escalação esperada da Costa do Marfim: Fofana, Singo, Kossounou, Ndicka, Konan, Sangare, Kessie, Inao, Pepe, Guessand, Diomande;

Escalação esperada do Equador: Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, M. Caicedo, Vite, Yeboah, Plata, Angulo, E. Valencia.

Um ponto compartilhado

Tanto a Costa do Marfim quanto o Equador desembarcam nos Estados Unidos em grande fase, buscando deixar sua marca na Copa do Mundo. Os Elefantes perderam apenas três jogos desde o início de 2025, sendo apenas um deles em uma competição oficial. Enquanto isso, os sul-americanos não sabem o que é sofrer mais de um gol em uma mesma partida desde junho de 2024.

Os marfinenses precisaram fazer uma alteração de última hora na convocação após a lesão de Clement Akpa, chamando Christopher Operi para o seu lugar. Contudo, Franck Kessie deve reassumir sua vaga no onze inicial para este confronto. Já os equatorianos chegam voando para a estreia, com força máxima à disposição.

Como nenhuma das seleções quer estrear com derrota, não será surpresa se elas acabarem se anulando em campo. Ambas possuem muita qualidade no ataque e são extremamente sólidas na defesa. A expectativa é de um jogo truncado e amarrado na Pensilvânia.

Dica de aposta 1 para Costa do Marfim x Equador: 1X2: empate, com odds de 2.75 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Redes balançando dos dois lados

Apesar do excelente retrospecto defensivo de lado a lado, tudo indica que ambas as seleções conseguirão incomodar o goleiro adversário. O Egito balançou as redes da Costa do Marfim três vezes na Copa Africana de Nações em janeiro, e o Equador só não sofreu gols em um dos seus últimos quatro jogos. Nenhuma das defesas costuma vacilar, mas ambas são vulneráveis.

Com nomes como Nicolas Pépé, Simon Adingra e Yan Diomande em seu arsenal, Emerse Faé chega confiante em balançar as redes. Por outro lado, a equipe comandada por Sebastián Beccacece tem uma mentalidade mais defensiva. Ainda assim, marcaram 11 gols nas últimas oito partidas, passando em branco em apenas uma delas.

Promessa de um grande espetáculo no Philadelphia Stadium. A tendência é que as duas equipes mexam no placar — mesmo que não tenhamos um vencedor ao apito final.

Dica de aposta 2 para Costa do Marfim x Equador: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.30 na Brazino777.

Faro de gol do experiente atacante

Com passagem pelo West Ham United, Enner Valencia disputará sua terceira Copa do Mundo neste meio de ano. Ele já soma mais de 100 jogos pela sua seleção, e seu próximo gol será o de número 50 com a camisa do seu país. Mesmo aos 36 anos, ele continua sendo a grande referência de La Tricolor.

Ele deixou sua marca em seu último compromisso, no empate por 1x1 contra a Holanda, e estará faminto para alcançar essa marca histórica de meio século de gols. Valencia está longe de ser a única ameaça em campo, mas acreditamos que ele seja a peça mais provável para participar de um gol. Além dos seus 49 gols pelo Equador, ele também soma 15 assistências.

A Costa do Marfim possui talentos ofensivos individualmente superiores, mas essa fartura de opções torna a escolha de um único jogador muito difícil. Por essa razão, nossa aposta vai para o ex-atacante do Everton como o homem a ser batido na frente do gol.