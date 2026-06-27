Palpite Colômbia x Portugal - Copa do Mundo 2026 - 27/06/2026

Nosso especialista em apostas espera um confronto eletrizante. A tendência é de que Portugal leve a melhor por uma margem estreita e carimbe a liderança do Grupo K.

Dicas de apostas para Colômbia x Portugal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Colômbia 1x3 Portugal;

Palpite de artilheiros: Colômbia – Daniel Muñoz; Portugal – Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, João Neves.

A Colômbia vem fazendo uma campanha sólida nesta Copa do Mundo, avançando sem fazer muito alarde. Com duas vitórias consecutivas na bagagem, a seleção chega à última rodada da fase de grupos na pole position. Os comandados de Néstor Lorenzo têm apresentado um futebol calmo, disciplinado e taticamente muito inteligente.

Los Cafeteros venceram o Uzbequistão com autoridade por 3x1 na estreia e, logo depois, superaram a RD Congo por 1x0 em um jogo suado. Os seis pontos garantem a equipe antecipadamente nos 16 avos de final, mas a liderança do grupo ainda precisa ser definida. Teoricamente, terminar na ponta garante um confronto mais "acessível" na próxima fase, o que é incentivo de sobra para endurecer a vida de Portugal.

Já a Seleção das Quinas teve um início de Copa do Mundo bem diferente. A RD Congo se mostrou muito bem organizada e arrancou um empate por 1x1, um resultado que frustrou os torcedores portugueses. No entanto, os comandados de Roberto Martínez corrigiram os erros na rodada seguinte e atropelaram o Uzbequistão com uma goleada por 5x0. Uma derrota neste último compromisso pode colocar a classificação em xeque, já que os Leopardos estão apenas um ponto atrás.

Portugal ainda pode terminar no topo do grupo se somar os três pontos, o que empurraria a Colômbia para a segunda posição. Por outro lado, um empate basta para que ambas as seleções carimbem o passaporte para os 16 avos de final — embora, nesse cenário, os portugueses tenham que se contentar com a vice-liderança. A expectativa é de um prato cheio para os fãs neutros de futebol.

Escalações esperadas para Colômbia x Portugal

Escalação esperada da Colômbia: Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Puerta, Lerma, Arias, Rodríguez, Suárez, Díaz;

Escalação esperada de Portugal: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Silva, Fernandes, Leão, Ronaldo.

Histórico recente aponta favoritismo de Portugal

O momento das duas equipes indica que não será um jogo fácil para nenhum dos dois lados. A Colômbia não vende barato a derrota e parece estar atingindo o seu ápice no momento certo, acumulando uma sequência de quatro vitórias seguidas.

Embora os números sejam excelentes, os dois compromissos mais recentes da Colômbia contra seleções europeias terminaram em derrota (diante da França e da Croácia, em março deste ano). Os portugueses certamente usarão isso como combustível para superar os sul-americanos em Miami e roubar a liderança do grupo.

Os comandados de Martínez também ostentam um retrospecto que joga a seu favor. Portugal defende uma invencibilidade de sete partidas, com cinco vitórias e dois empates. Com apenas uma derrota nos últimos 15 jogos internacionais, fica claro que La Tricolor terá uma missão ingrata para evitar o revés.

Dica de aposta 1 para Colômbia x Portugal: 1X2: Portugal, com odds de 1.88 na Brazino777.

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Caminho está aberto para os ataques

Ambas as defesas vêm se comportando bem nesta Copa do Mundo. Sofreram apenas um gol cada após duas rodadas, mas a verdade é que ainda não foram testadas por ataques de elite. O setor ofensivo da Colômbia balançou as redes quatro vezes na competição, mantendo uma média de dois gols por partida.

Portugal, por sua vez, anotou cinco gols em seu último compromisso, elevando sua média para três gols por jogo. Diante do talento de ambos os ataques, as chances de as defesas serem vazadas são altas. Além disso, seis das últimas oito partidas da Colômbia terminaram com mais de dois gols no placar.

O retrospecto de Portugal segue uma linha parecida: três de suas últimas quatro exibições internacionais registraram mais de dois gols. Como os portugueses cederam pelo menos um gol em cada um desses confrontos, há motivos de sobra para acreditar que a Colômbia também deixará sua marca.

Dica de aposta 2 para Colômbia x Portugal: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 2.00 na Brazino777.

Perigo de gol vem por todos os lados

Este duelo reúne grandes talentos ofensivos capazes de decidir o jogo a qualquer momento. Pelo lado colombiano, Luis Díaz infernizou os adversários e teve dois gols anulados contra a RD Congo. Já o lateral-direito Daniel Muñoz balançou as redes duas vezes no torneio, mostrando o quanto costuma aparecer no campo de ataque.

Pelo lado luso, o perigo vem de todos os setores. Rafael Leão, João Neves, Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo já deixaram suas marcas nesta Copa. Bruno Fernandes ainda não teve aquela atuação de gala que todos conhecem, mas é apenas uma questão de tempo para o craque brilhar.

A nossa grande aposta para balançar as redes neste confronto é Cristiano Ronaldo. Ele calou os críticos ao anotar dois gols contra o Uzbequistão, e os torcedores esperam que ele mantenha o embalo. Com quatro gols nos últimos cinco jogos por clube e seleção, vale muito a pena confiar que CR7 deixará o dele contra os colombianos.