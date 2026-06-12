Palpite Canadá x Bósnia - Copa do Mundo 2026 - 12/06/2026

O Toronto Stadium está se preparando para receber os coanfitriões na estreia de sua campanha no Grupo B contra seus maiores rivais por uma vaga direta na fase de 32 avos de final.

Dicas de apostas para Canadá x Bósnia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Canadá 1x1 Bósnia;

Palpite de artilheiros: Canadá – David; Bósnia – Dzeko.

Como coanfitrião, o Canadá tenta largar na frente da Bósnia na briga pelo segundo lugar do Grupo B com uma vitória na estreia em Toronto. Nenhuma das seleções jamais alcançou o mata-mata de uma Copa do Mundo, então ambas estão correndo atrás da história.

Os Canucks de Jesse Marsch entram em campo motivados, mas foram atingidos por duros golpes: o zagueiro Moïse Bombito deve desfalcar a equipe durante todo o torneio, enquanto o capitão Alphonso Davies é uma grande dúvida para esta primeira partida. Com isso, nomes como de Fougerolles e Laryea terão a missão de dar conta do recado em uma das maiores ocasiões da história do futebol canadense.

Por outro lado, a Bósnia chega para o torneio em um ambiente bem mais estável. O técnico Sergej Barbarez continua depositando todas as suas fichas no seu grande talismã de 40 anos, Edin Dzeko, que segue como titular absoluto no ataque. Dzeko deve formar uma dupla de ataque com Ermedin Demirovic, na busca por um resultado positivo contra os donos da casa. A única grande pulga atrás da orelha dos bósnios é o seu momento atual: eles empataram os últimos cinco jogos em todas as competições e balançaram as redes apenas uma vez nos amistosos de preparação contra a Macedônia do Norte e o Panamá.

Escalações esperadas para Canadá x Bósnia

Escalação esperada do Canadá: St. Clair, Johnston, Cornelius, de Fougerolles, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Larin, David;

Escalação esperada do Bósnia: Vasilj, Katic, Kolasinac, Dedic, Muharemovic, Sunjic, Tahirovic, Memic, Bajraktarevic, Demirovic, Dzeko.

Bósnia ou empate surge como aposta de valor com pressão sobre o Canadá

Embora haja uma distância de 34 posições entre Canadá e Bósnia no ranking mundial, o confronto desta sexta-feira pode ser bem mais equilibrado do que muitos imaginam. Jogando em casa, haverá uma pressão gigantesca sobre os Canucks para mostrar serviço desde o primeiro minuto de jogo. Afinal, o Canadá não está acostumado a carregar o peso de grandes expectativas nas costas.

Da mesma forma, a Bósnia e Herzegovina adora o papel de azarão há anos. Eles aproveitaram muito bem esse status durante a recente campanha nas Eliminatórias da Copa do Mundo, que culminou na surpreendente vitória nos pênaltis contra a Itália.

Como a Azzurra pôde comprovar, a Bósnia é um osso duro de roer e difícil de ser batida. Eles terminaram invictos nos amistosos de preparação. O Canadá também não perdeu, mas empatou duas de suas três partidas contra a Irlanda e a Tunísia. Um empate não seria o fim do mundo para nenhum dos lados nesta sexta-feira, enquanto uma derrota seria um golpe duro nas pretensões de classificação para o mata-mata.

É por isso que há mais valor em apostar em Empate/Bósnia no mercado de Dupla Chance. Com o Canadá sem Moïse Bombito e com Alphonso Davies correndo contra o tempo para tentar jogar, essa parece ser a escolha mais sensata.

Dica de aposta 1 para Canadá x Bósnia: Dupla Chance: empate/Bósnia, com odds de 2.05 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Canadá x Bósnia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo tende a ter poucos gols

O mercado de "Menos gols" ainda oferece um valor muito atrativo para esta semana. Apenas uma das últimas oito partidas do Canadá teve três ou mais gols no placar, sendo que três desses confrontos terminaram em um amargo 0x0.

Da mesma forma, a aposta em Menos de 2,5 gols bateu nos últimos cinco jogos consecutivos da Bósnia. Além disso, nas primeiras rodadas da fase de grupos, a tendência é que as seleções adotem uma postura mais cautelosa, priorizando a segurança defensiva.

O Canadá pode ficar sem as arrancadas explosivas de Alphonso Davies pelo lado esquerdo de campo. A provável ausência do lateral do Bayern deve quebrar o ritmo das transições ofensivas da equipe. Enquanto isso, a Bósnia sabe se fechar muito bem, recuando as linhas e absorvendo a pressão, o que torna difícil imaginar o Canadá balançando as redes duas ou mais vezes. Podemos apostar em Menos de 2,5 gols com uma probabilidade implícita de apenas 58,14%.

Dica de aposta 2 para Canadá x Bósnia: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 1.72 na Brazino777.

Apostamos em gol de Jonathan David

Jonathan David ostenta uma média superior a um gol a cada duas partidas em suas 77 exibições com a camisa dos Canucks. Embora o atacante da Juventus tenha enfrentado dificuldades para se adaptar à Serie A italiana, ele continua sendo a principal esperança de gols do Canadá.

Ele já marcou duas vezes em quatro jogos pela sua seleção em 2026. Apesar dessa taxa de acerto estável de 50% tanto no curto quanto no longo prazo, podemos encontrar uma cotação para ele marcar nesta sexta-feira com uma probabilidade implícita modesta de 37,04%.

Sob vários aspectos, esta é possivelmente a aposta de maior valor do confronto. Se alguém tem boas chances de voltar a balançar as redes pelos Canucks, esse alguém é David. He passou em branco nas suas últimas três atuações, o que significa que um gol está maduro se levarmos em conta seu histórico goleador pela seleção.