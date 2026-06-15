Palpite Bélgica x Egito - Copa do Mundo 2026 - 15/06/2026

Nosso especialista em apostas prevê que a cara nova da Bélgica de Rudi Garcia vai superar os gigantes africanos do Egito na primeira rodada do Grupo G, no Lumen Field.

Dicas de apostas para Bélgica x Egito:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bélgica 3x1 Egito;

Palpite de artilheiros: Bélgica – Jérémy Doku, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere; Egito – Omar Marmoush.

A geração de ouro da Bélgica nunca alcançou o topo que se esperava dela, apesar do excelente terceiro lugar em 2018. No entanto, a reformulada equipe sob o comando de Rudi Garcia elevou as expectativas dos torcedores para uma grande campanha na Copa do Mundo de 2026.

Os Diabos Vermelhos chegam ao Mundial em excelente fase. A seleção está invicta há 13 partidas, vindo de quatro vitórias consecutivas nos amistosos de preparação. A última derrota foi há mais de um ano: um 3x1 para a Ucrânia nos playoffs da Nations League. Aquele resultado marcou o sexto jogo seguido sem vencer dos belgas, mas, de lá para cá, a equipe engrenou de vez.

Assim como a Bélgica, o Egito também carimbou o passaporte de forma invicta, com cinco vitórias e um empate em seis jogos. Os egípcios não sofreram um único gol sequer durante toda a fase de classificação. Enfrentar um adversário europeu, contudo, é um teste de outro patamar.

Esta será a quarta participação do Egito em Copas do Mundo. O melhor desempenho do país foi a eliminação na primeira fase em 1934, além de quedas ainda na fase de grupos em 1990 e 2018. No último teste antes do torneio, os Faraós perderam por 2x1 para o Brasil, mostrando que podem complicar a vida dos favoritos.

A Bélgica perdeu apenas um dos seus últimos 15 jogos em fases de grupos da Copa do Mundo. A qualidade individual e a inteligência tática devem fazer a diferença a favor dos europeus. Com isso, a expectativa é de vitória dos Diabos Vermelhos na estreia do Grupo G.

Escalações esperadas para Bélgica x Egito

Escalação esperada da Bélgica: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Tielemans, Onana, De Bruyne, Trossard, Doku, De Ketelaere;

Escalação esperada do Egito: Shobeir, El Fotouh, Fathi, Ibrahim, Hany, Lasheen, Hassan, Ateya, Trezeguet, Salah, Marmoush.

Redes balançando na estreia em Seattle

A Bélgica chega à Copa do Mundo voando, incomodando constantemente as defesas adversárias com seu estilo de jogo vertical. Em seu primeiro trabalho à frente de uma seleção, Garcia sofreu apenas uma derrota em 14 partidas desde que assumiu o comando, em janeiro de 2025.

Os belgas não sofreram gols nos seus dois últimos amistosos preparatórios, contra Tunísia e Croácia. No entanto, uma estreia de Copa do Mundo traz uma atmosfera e uma urgência completamente diferentes. Pela necessidade de somar pontos logo de cara, é muito pouco provável que o Egito jogue apenas na retranca.

Os Faraós mostraram que conseguem bater de frente com as grandes potências na derrota recente por 2x1 para o Brasil. Além disso, seguraram a Espanha em um empate sem gols em um amistoso no final de março.

Com Mohamed Salah e Omar Marmoush comandando o ataque, o Egito tem armas para castigar qualquer defesa. A Bélgica entra como favorita para marcar, mas a tendência é que o Egito também balance as redes.

Dica de aposta 1 para Bélgica x Egito: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.95 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Pressão total dos Diabos Vermelhos no segundo tempo

A Bélgica tem se mostrado uma equipe competitiva desde o apito inicial, mas é após o intervalo que o bicho pega de verdade. Nos seus últimos cinco jogos — incluindo os quatro amistosos mais recentes —, os belgas marcaram impressionantes 14 de seus 20 gols no segundo tempo.

Para se ter uma ideia, em três dessas cinco partidas a equipe balançou as redes exatamente quatro vezes apenas na etapa final, com destaque para o recente passeio de 5x0 sobre a Tunísia.

Por outro lado, o Egito costuma perder o fôlego após o intervalo. Os comandados de Hossam Hassan marcaram míseros dois gols no segundo tempo em suas últimas cinco exibições, pecando na hora de reagir na reta final das partidas.

Se o Egito começar ligado, pode até segurar o ataque belga na primeira etapa. Contudo, os Diabos Vermelhos dificilmente passarão em branco após o reinício do jogo.

Dica de aposta 2 para Bélgica x Egito: Bélgica vence o 2º tempo, com odds de 2.15 na Betboom.

Promessa de chuva de gols no Lumen Field

A "geração de ouro" da Bélgica pode até ter ficado no passado. No entanto, os belgas mostram que o poder de fogo continua intacto. Desde a chegada de Rudi Garcia no ano passado, o ataque ganhou ainda mais intensidade.

Os Diabos Vermelhos anotaram cinco ou mais gols em cinco das suas últimas 10 partidas, somando amistosos e Eliminatórias. Dois desses massacres aconteceram há pouco tempo: um 5x2 contra os Estados Unidos e a goleada por 5x0 sobre a Tunísia no último teste.

O Egito é uma equipe muito bem organizada defensivamente. Porém, os duelos individuais devem ditar o rumo da partida aqui. Com Jérémy Doku e Leandro Trossard caindo pelas pontas e servidos por Kevin De Bruyne, a Bélgica tem tudo para agredir o adversário desde o minuto inicial.

Este será o primeiro confronto oficial da história entre as duas seleções, que antes só haviam se enfrentado em quatro amistosos — com vitória do Egito por 2x1 no último deles. Mas agora, com os três pontos valendo ouro, o público no Lumen Field tem tudo para presenciar um espetáculo de muitos gols, superando com facilidade a linha de 3,5 em Seattle.