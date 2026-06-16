Palpite Argentina x Argélia - Copa do Mundo 2026 - 16/06/2026

A Argentina tenta se tornar a primeira seleção a defender o título da Copa do Mundo desde o Brasil em 1962. Será que a Argélia vai frustrar os planos dos hermanos em Kansas City?

Argentina x Argélia palpites:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Argentina 2x0 Argélia;

Palpite de artilheiros: Argentina – Martínez, Álvarez.

Os campeões da Copa do Mundo de 2022 começam sua caminhada no Grupo J no Arrowhead Stadium, em Kansas City, onde enfrentam a seleção argelina.

Apenas Itália (1938) e Brasil (1962) conseguiram defender seus títulos mundiais consecutivamente. Isso mostra a missão indigesta que os argentinos têm pela frente na América do Norte nesta Copa.

No entanto, eles chegam embalados, com cinco vitórias consecutivas nos últimos jogos, tendo balançado as redes 15 vezes e sofrido apenas um gol.

Seus amistosos preparatórios mais recentes resultaram em vitórias tranquilas sobre Honduras e Islândia. O lendário Lionel Messi fará sua 27ª partida em fases finais de Copa do Mundo contra a Argélia.

Recentemente, seus minutos em campo foram controlados de perto devido a um susto leve na posterior da coxa.

As Raposas do Deserto da Argélia não serão presas fáceis. A equipe perdeu apenas três de suas últimas 28 partidas em todas as competições.

Eles lideraram seu grupo nas Eliminatórias com uma média de 2,4 gols por jogo e até venceram a Holanda em um amistoso de preparação.

No entanto, os argelinos sabem que têm confrontos mais acessíveis pela frente contra a Jordânia e a Austrália.

Por isso, é improvável que corram riscos excessivos nesta partida de estreia.

Escalações esperadas para Argentina x Argélia

Escalação esperada da Argentina: E. Martínez, Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico, De Paul, Fernández, Mac Allister, Messi, Lautaro, Álvarez;

Escalação esperada da Argélia: Zidane, Abada, Mandi, Belaid, Ait-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Aouar, Mahrez, Gouiri, Amoura.

Atuais campeões devem manter as Raposas sob controle

Com Emi Martínez no gol e Cristian Romero e Lisandro Martínez comandando a linha de zaga, a Argentina é uma verdadeira fortaleza defensiva. Tendo sofrido apenas um gol em seus últimos cinco jogos, é difícil imaginar a Argélia balançando as redes.

Os números ofensivos da Argélia enchem os olhos no papel. Contudo, os 67 gols em 28 partidas sob o comando de Petkovic foram marcados, em grande parte, contra adversários africanos de menor expressão. Quando enfrentaram uma seleção de elite na Copa Africana de Nações, perderam por 2x0 para a Nigéria.

O principal articulador da equipe, Riyad Mahrez, está agora com 35 anos e é rotineiramente substituído por volta dos 60 minutos de jogo. Além disso, as jogadas de transição em velocidade já não oferecem o mesmo perigo de antes.

Com isso, vale muito a pena apostar em uma vitória argentina sem sofrer gols, aproveitando uma cotação bem competitiva.

Dica de aposta 1 para Argentina x Argélia: Argentina vence sem sofrer gols, com odds de 2.05 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Argentina x Argélia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vemos a tendência de um jogo com poucos gols

Os modelos estatísticos sugerem que há cerca de 70% de chance de o confronto ter dois gols ou menos. O retrospecto recente da Argentina reforça essa tese. Fora a goleada sobre a Zâmbia, os últimos quatro jogos do time somaram apenas seis gols no total.

O retrospecto da Argélia segue um roteiro parecido. Apesar de todos os gols marcados nas Eliminatórias contra seleções africanas do segundo escalão, a equipe balançou as redes apenas uma vez nos amistosos recentes contra Uruguai e República Democrática do Congo.

Vladimir Petkovic deve montar um ferrolho defensivo compacto e recuado em Kansas City, cedendo a posse de bola para proteger o espaço nas costas da zaga.

O desfecho mais realista para os argelinos é uma derrota magra, poupando energia para o restante da fase de grupos.

Dica de aposta 2 para Argentina x Argélia: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 1.85 na Brazino777.

Cotação de valor sugere que Lautaro Martínez balançará as redes

Embora Messi atraia a maior parte dos holofotes da imprensa, Lautaro Martínez surge como um forte candidato a marcar pela Argentina. Ele marcou 17 gols em 30 partidas na campanha do título da Inter de Milão na Serie A.

Além disso, ele soma 37 gols em 76 jogos pela sua seleção, ostentando uma média de quase um gol a cada duas partidas.

Sua movimentação incessante caindo pelos lados do campo o transforma na principal dor de cabeça para uma defesa argelina que costuma bater cabeça contra adversários de maior imposição física.

Podemos apostar em Lautaro Martínez para marcar a qualquer momento com uma probabilidade implícita de apenas 45,45%. Isso está abaixo do seu faro de gol real pela Argentina, que é de 48,68%.