Palpite Arábia Saudita x Uruguai

Veja os palpites para a partida entre Arábia Saudita x Uruguai, válida pela Copa do Mundo, nesta segunda-feira (15), às 19h.

Melhores palpites para Arábia Saudita x Uruguai

Arábia Saudita e Uruguai medem forças em Miami.

Nossa análise: Momentos das equipes

Após abrir o ano com uma preocupante derrota por 4-0 para o Egito em um amistoso, a Arábia Saudita elevou o seu nível de competitividade realizando duelos mais equilibrados contra outras seleções que estarão na Copa, como Senegal e Equador. Todavia, a sua única vitória veio contra a vulnerável seleção porto-riquenha no início deste mês.

Chegar à Copa sob o comando de Marcelo Bielsa não deixa de merecer destaque no lado uruguaio pelos problemas de relações entre o veterano treinador argentino e alguns jogadores na reta final desse ciclo de preparação para a Copa. Diferentemente de outras seleções da chave, o Uruguai não realizou amistosos preparatórios nas semanas recentes — seus únicos jogos em 2026 foram empates com a Inglaterra e a Argélia em março.

Prováveis escalações de Arábia Saudita e Uruguai

Arábia Saudita: Owais, Al-Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi, Kanno, Al-Khaibari, Mandash, Al-Juwayr, Al-Dawsari e Al-Buraikan

Uruguai: Muslera, Varela, Cáceres, Olivera, Bueno, Ugarte, Bentancur, Valverde, Canobbio, Araújo e Núñez

Capacidade física uruguaia deve prevalecer

Marcelo Bielsa demonstrou, desde que assumiu o comando técnico do Uruguai, a serenidade para adaptar o seu estilo de jogo ideal ao que essa seleção pode fazer de melhor, podendo ser sufocante em sua marcação — mas resolvendo jogadas de maneira mais rápida — ainda mais no cenário atual sem a disponibilidade de Giorgian De Arrascaeta.

Particularmente em um dos jogos que mais devem ser afetados pelas condições climáticas, atuando no fim de tarde em Miami, o Uruguai poderá se aproveitar da capacidade de Federico Valverde em controlar o meio-campo para superar a Arábia Saudita.

Palpite 1 Arábia Saudita x Uruguai: Vitória do Uruguai, com odds de 1.47 na Betboom

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Potencial para um jogo sem muitos gols

A Seleção Uruguaia enfrentou várias equipes bem mais qualificadas do que a Arábia Saudita ao longo de sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas e conseguiu manter uma das principais defesas da competição, sofrendo apenas 12 gols em 18 partidas, a quarta melhor marca geral.

A Arábia Saudita, por si só, não chega nesta Copa com grandes números ofensivos, mantendo uma média de um gol por jogo em cinco aparições, sendo que mais da metade desses gols vieram na vitória contra Porto Rico.

Palpite 2 Arábia Saudita x Uruguai: Menos de 3.5 gols, com odds de 1.30 na Betboom

Ambas as equipes vêm de jogos com muitos cartões

A Seleção Uruguaia entrou em campo pela última vez diante da Argélia em um amistoso no mês de março. Ao todo, foram distribuídos sete cartões amarelos no empate por 1-1 entre essas seleções, quatro deles para a Celeste, responsável por 17 das 29 faltas da partida.

A Arábia Saudita também não é estranha a jogos com muitos cartões, até no contexto de amistosos, como foi o caso quando enfrentou o Senegal em seu compromisso mais recente. Cinco cartões amarelos e um vermelho foram distribuídos na derrota da Arábia Saudita por 2-1, sendo três para os sauditas.