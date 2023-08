Cofre Sportingbet: saiba como concorrer a R$2 milhões

O Cofre Sportingbet é uma promoção que distribui milhares de prêmios para os clientes da marca.

O mais cobiçado é o prêmio principal, de R$2 milhões. No entanto, você pode obter outros benefícios de diferentes valores, além de freebets na Sportingbet.

A seguir, nós explicamos como funciona a promoção e quem pode participar dela. Aproveite para conferir a lista de prêmios possíveis e as regras mais importantes da oferta.

Como funciona o Cofre Sportingbet

A promoção Cofre Sportingbet concede aos usuários da plataforma bilhetes para participar de sorteios. A cada aposta a partir de R$1 em futebol, você recebe um ticket para concorrer a prêmios que podem chegar a R$2 milhões.

São consideradas válidas as apostas com cotas totais a partir de 1.70. Você pode fazer tanto apostas simples quanto múltiplas — neste caso, todas as seleções devem ser em mercados de futebol.

Os tickets são concedidos após a liquidação da aposta. Então, basta acessar a aba Meus Prêmios para visualizar seu ticket. Caso você ganhe um prêmio, é preciso que você o visualize na página de promoções para que ele seja efetivamente concedido.

Como participar do Cofre Sportingbet

Esta promoção está disponível para todos os usuários da Sportingbet apostas. Para preencher essa condição, além de ter uma conta ativa na plataforma, é necessário ter, no mínimo, 18 anos de idade.

Além disso, você deve confirmar sua participação na página da promoção antes de começar a apostar. Senão, as apostas que você fizer não serão válidas para o recebimento de tickets para os sorteios.

O operador também pode exigir documentos que comprovem a sua identidade para conceder os prêmios. Essa condição se aplica especialmente aos prêmios principais — de R$100 mil para cima.

Premiação do Cofre Sportingbet

Confira os prêmios que são sorteados entre os participantes da promoção.

1 prêmio de R$2 milhões em dinheiro

1 prêmio de R$250 mil em dinheiro

2 prêmios de R$100 mil em dinheiro

5 prêmios de R$50 mil em dinheiro

10 prêmios de R$10 mil em dinheiro

50 prêmios de R$2 mil em dinheiro

500 prêmios de R$100 em dinheiro

5.000 prêmios de R$25 em dinheiro

50.000 prêmios de R$10 em freebets

100.000 prêmios de R$5 em freebets

1.000.000 prêmios de R$1 em freebets

Quase todos esses prêmios são concedidos imediatamente, contanto que você os visualize na página da promoção. Os prêmios de R$250 mil e R$2 milhões são concedidos após verificação interna da Sportingbet, por razões de segurança.

Termos e Condições da oferta

Antes de participar, confira também os Termos e Condições (T&Cs) na página da oferta. Conheça a seguir algumas regras importantes da promoção:

Caso você acerte um palpite usando uma freebet, apenas o ganho líquido será creditado em sua conta.

Caso ganhe mais de uma freebet, elas serão ativadas consecutivamente.

Apostas do tipo sistema não são consideradas válidas para o recebimento de tickets.

A oferta é válida apenas para apostas em futebol.

Prêmios em dinheiro podem ser sacados da sua conta respeitando os limites máximos e mínimos da plataforma.

Ficou com alguma dúvida? Então, acesse a página de promoções ou entre em contato com o serviço de suporte da Sportingbet.