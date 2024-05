Cassino VIP: Conheça os programas de fidelidade nos jogos online

Atualmente, existem vários sites de apostas que oferecem programas com cassino VIP.

Desse modo, os jogadores podem encontrar uma série de promoções e recursos para clientes que aderirem aos programas de fidelidade.

Assim, elaboramos uma análise detalhada sobre as melhores opções de cassino VIP, seus recursos e outros detalhes. Abaixo, apresentamos, resumidamente, alguns deles:

1xBet: ofertas e recursos variados

Stake: clube VIP e apostas com criptomoedas

LeoVegas: Um dos melhores cassinos online

Novibet: valores promocionais no cassino VIP

Bônus de boas-vindas no cassinos VIP

Mesmo antes de entrar em um programa de fidelidade de um cassino online, os usuários podem se cadastrar nas plataformas com um interessante bônus de boas-vindas.

Cassino VIP: como funcionam esses programas

Notamos que a popularidade dos cassinos online tem aumentado, justamente pela busca crescentes entre os apostadores. Neste cenário, algumas plataformas procuram se destacar e oferecer recursos exclusivos para os jogadores, como os programas de fidelidade.

O cassino VIP é um tipo de programa de fidelidade e fica disponível para os clientes que atenderem a alguns requisitos da operadora escolhida. Com isso, podem participar de ofertas, promoções, eventos únicos e exclusivos.

Desse modo, o programa de cassino VIP é disponibilizado para os clientes de longo prazo dos sites de apostas. Em nossa pesquisa, vimos que os recursos oferecidos dependem da plataforma escolhida, podendo oferecer rodadas extras, valores promocionais, cashback e outros.

Como se qualificar para uma VIP cassino

Como mencionamos no tópico anterior, o primeiro requisito para a qualificação em um cassino VIP é se tornar um cliente. Afinal, esses programas costumam serem disponibilizados para as pessoas que já vem apostando há longo prazo, por isso, são conhecidos como programas de fidelidade.

E claro, a qualificação VIP cassino requer que a pessoa seja maior de idade, com 18 anos ou mais. Isto porque é um dos requisitos das plataformas de apostas, assim com da legislação brasileira. Desse modo, pessoas menores de idade não são elegíveis ao programa e nem pode abrir uma conta.

Caso esteja começando em uma plataforma agora, é preciso enviar saldo para a conta e iniciar as suas apostas. Afinal, fazer um depósito pode ser um dos requisitos para se qualificar para o programa de cassino VIP.

Notamos que algumas operadoras exigem que o jogador solicite, na aba de promoções, a participação para o programa casino VIP. Do mesmo modo, algumas plataformas não tem essa exigência e, logo após o registro, o jogador começa no nível 1.

Neste caso, o nível aumenta com base no número de apostas realizada. Dito isto, as condições de participação variam, sendo importante que o jogador verifique no casino VIP escolhido. Afinal, abordamos apenas sobre os pontos que normalmente são requisitados.

Passo a passo para se cadastrar em um cassino online

A primeira etapa rumo a participação em um casino VIP é o registro. A solicitação para abrir uma conta deve ser feita no site da operadora escolhida e por pessoas maiores de idade. Abaixo, abordamos sobre todas as etapas envolvidas no cadastro:

Abra o navegador e entre na página oficial do casino VIP escolhido. Em seguida, procure, no superior do site, o botão “Registre-se”. Insira todos os dados pessoais no formulário de cadastro. Realize a leitura dos Termos e Condições (T&Cs) da casa. Selecione a caixa de concordância com os T&Cs e conclua o seu registro.

Estas são as etapas para iniciar em uma operadora de apostas. Embora elas possuem diferenças, o procedimento de cadastro é semelhante. Para realizá-lo sem problemas, é preciso inserir somente os dados pessoais verdadeiros e em seu nome.

Como fazer um depósito?

Ao conseguir abrir uma conta, os jogadores podem efetuar depósitos e começarem a apostar e tender aos requisitos do Clube VIP. Este procedimento é simples, embora necessite de atenção para completá-lo. Veja as etapas:

Entre no site do cassino online escolhido. Insira o nome de usuário ou e-mail cadastrados e a senha de acesso. Na parte superior da plataforma, procure pelo botão para depositar. Clique em uma das formas de pagamento disponíveis e insira o valor. Inclua todos as suas informações de pagamento e conclua.

Existem algumas regras para os depósitos, as quais existem para a segurança do usuário. Uma delas é que os pagamentos devem ser feitos apenas em contas no seu nome. E claro, devem estar dentro do mínimo permitido em cada plataforma.

Melhores cassins com programa VIP: os 3 melhores

Para este tópico, selecionamos as três melhores plataformas com programa de VIP casino. Em complemento, também apresentaremos os recursos oferecidos em cada uma, além das ferramentas disponíveis. Confira as opções abaixo.

1xBet

A 1xBet é uma plataforma de apostas muito utilizada e conhecida por seus serviços completos. Ela possui aplicativo de aposta para celulares Android, ofertas de boas-vindas e outros recursos. Esta operadora é licenciada em Curaçao sob a licença 1668/JAZ.

Na 1xBet, o seu programa de fidelidade possui um total de 8 níveis, os quais os jogadores podem subir conforme realizam apostas. E o funcionamento é simples: os recursos oferecidos aumentam conforme o número alcançado.

Neste caso em específico, o programa de cassino VIP funciona a partir de cashback, ofertas exclusivas e suporte. Para mais detalhes, visite a aba “Promoções” no site oficial da plataforma.

Stake

A Stake é uma plataforma de apostas com uma grande variedade de jogos, slots VIP, crash games e outras modalidades. Em termos de segurança, ela possui protocolo SSL/TLS e é licenciada pelo governo de Cyprus.

Nesta operadora, o foco das modalidades de pagamentos é em criptomoedas, também conhecidas como ativos digitais. Assim, as principais moedas digitais estão disponíveis para realizar depósitos e saques.

Nela, existe um programa VIP de cassino, com vários níveis, definidos como: bronze, prata, ouro, e platina (I ao III). Cada nível é definido com base na somatória dos valores de apostas feitas na plataforma. Com isso, cada nível oferece novos recursos e ofertas para os jogadores VIP.

LeoVegas

Conhecido como programa VIP LeoVegas, este é o programa do cassino VIP da plataforma. A plataforma possui diversos jogos de cassino, incluindo gêneros como caça-níqueis, poker VIP, jogos de mesa e vários outros.

Este programa de fidelidade oferece diversas oferta para os clientes fidelizados, para a categoria de cassino tradicional e ao vivo. Na operadora, os jogadores podem acompanhar o progresso no programa na VIP BAR, um controle que mostra o valor que aumenta automaticamente com cada aposta que você faz em dinheiro!

Como selecionamos os melhores cassinos com programa VIP

Para indicarmos um cassino com programa de fidelidade ou Clube VIP, foi realizado, previamente, uma análise completa. Afinal, ainda que existam várias operadoras no país, nem todas possuem este serviço e outras ferramentas importantes. Abaixo, apresentamos os fatores avaliados.

Licenciamento e Segurança

Para nossas análises, a segurança é o principal aspecto avaliado. Para isso, incluímos a análise do licenciamento do cassino. Por meio dele, é possível visualizar qual órgão emitiu a licença e indica que a plataforma está adequada aos padrões do regulador.

Com isso, os jogadores podem encontrar jogos com sistema RNG, política do Jogo Responsável e outros. Em complemento a isso, os sites indicados possuem criptografia para proteger os dados dos clientes.

Jogos disponíveis e programa VIP

Os sites avaliados possuem um catálogo amplo, com gêneros e jogos de cassino originais e de outros provedores conhecidos. Isto é válido para a seção tradicional e para o cassino ao vivo. Com isso, os jogadores podem encontrar jogos já populares.

Por fim, selecionamos apenas os cassinos com programa VIP que oferecem recursos e ofertas variadas. Salientamos que a participação é opcional e depende da escolha do jogador.

Dicas para utilizar as vantagens dos cassinos com programa VIP

Está querendo aderir a um programa de fidelidade? Existem algumas dicas e aspectos a serem considerados previamente pelo jogador. O mais importante é sempre apostar com responsabilidade.

Entenda o programa

Cada plataforma possui programas de fidelidade únicos e específicos. Isso significa que os recursos, ofertas e promoções oferecidas para os participantes mudam entre cada plataforma. Assim como as regras de participação podem ter suas especificidades. Por isso, é importante visitar o site oficial do casino VIP escolhido e realizar a leitura dos termos e condições (T&Cs) do programa.

Planejamento de apostas

É comum que os clubes VIP estabeleçam requisitos em valores de apostas para a participação. Dessa forma, a partir da leitura das regras de participação, o jogador pode planejar as rodadas com base nos critérios de participação e do nível que planeja alcançar.

Entenda a categoria

Alguns programas de fidelidade são válidos apenas para determinada modalidade de aposta. Neste sentido, se quiser participar do clube disponível para o cassino, verifique, previamente, se os recursos, ofertas e eventos são focados nesta modalidade.

Vantagens e desvantagens de cassino VIP

Sabemos que existem diversos aspectos positivos ao aderir a um programa VIP, assim como existem desvantagens. Desse modo, antes de participar, é importante conhecer os prós e contras de aderir a tais programas.

Vantagens

Para as vantagens, priorizamos somente os aspectos que podem aprimorar a experiência do usuário na plataforma de apostas. Ainda assim, tem como base aspectos de uma análise subjetiva. São elas:

Maior disponibilidade de ofertas e promoções para apostar.

Oferece recursos e ferramentas exclusivas para os clientes que aderiram.

Disponibilidade de eventos e sorteios.

Desvantagens

Como qualquer serviço e recurso, existem alguns pontos que consideramos negativos, ou seja, desvantagens de aderir a um programa VIP. Ainda que eles existam, não tornam inviável a participação dos jogadores. São elas:

Alguns programas/clubes de fidelidade possuem requisitos alto para participar.

Nem todas as plataformas de apostas possuem este recurso.

Tipos de jogos em um cassino VIP

Visualizamos que algumas plataformas podem disponibilizar jogos específicos para o programa. Ou seja, jogos que apenas os clientes VIP podem participar, como o VIP blackjack. No entanto, essa disponibilidade é variada e nem todos os programas possuem jogos específicos para este recurso.

Por outro lado, cada plataforma possui catálogos de apostas amplos e variados. Eles podem ser jogados por clientes VIP assim como usuários comuns. Contudo, sobre esses jogos, os jogadores podem encontrar ofertas e eventos do programa de fidelidade. Veja, a seguir, algumas das categorias:

Slots (caça-níqueis).

Crash games.

Jogos de mesa.

Roletas.

Baccarat.

Blackjack e outros.

Dúvidas sobre cassino VIP

Outras perguntas surgiram sobre os programas de fidelidade em um cassino VIP? Separamos as principais dúvidas de jogadores. Veja abaixo.

Como começar em um cassino online?

O primeiro passo para começar nessas plataformas é o registro de novo jogador. Este deve ser feito apenas no site oficial e a solicitação deve ser feita somente por pessoas maiores de idade. Com isso, basta completar o formulário com dados pessoais e aceitar os T&Cs da plataforma.

Como saber se uma plataforma possui cassino VIP?

É comum que este programa de fidelidade fique localizado junto as outras promoções e bônus de boas-vindas da casa. Por isso, é preciso acessar a plataforma escolhida e ir até a seção de “Promoções”. Por lá, você pode encontrar a seção de Clube VIP e outros nomes.

Como funciona um programa de fidelidade?

Tais programas são direcionados e válidos apenas para clientes fixos na plataforma. Eles funcionam oferecendo, a partir de requisitos de participação, serviços e ofertas exclusivas para os clientes que aderiram.

O que posso obter ao participar de um cassino VIP?

Os recursos oferecidos dependem de cada plataforma. Isto porque algumas oferecem rodadas extras, ofertas exclusivas, sorteios, eventos, concursos e outros.

Como saber se um cassino online é confiável?

Para esta análise, diversos fatores podem ser considerados. Primeiramente, destacamos ser importante verificar se o cassino online possui licenciamento. A partir dele, é possível saber se a operadora atende aos requisitos do órgão regulador.

Além disso, verifique se o site oficial possui criptografia integrada a partir de protocolos SSL/TLS ou HTTPS. E claro, se os jogos possuem sistema RNG. Salientamos que as plataformas mencionadas e indicadas neste artigo são licenciadas e seguras.

