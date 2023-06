Confira o calendário completo para a Copa do Mundo Feminina em 2023, com o caminho para a decisão de cada seleção de futebol.

A Copa do Mundo 2023 começa em 20 de julho. Então, confira a programação completa e o caminho que a Seleção Brasileira Feminina precisa percorrer para chegar à grande final do torneio. Confira também como apostar na Copa do Mundo Feminina.

Onde e quando será disputada a Copa do Mundo Feminina de 2023?

A Copa de futebol 2023 será realizada na Oceania, com sedes na Austrália e na Nova Zelândia. A competição terá início no próximo dia 20 de julho com duração de um mês, até 20 de agosto.

Os Estados Unidos entram na competição como atuais campeões, tendo derrotado a Holanda na final em 2019. Enquanto a Seleção Brasileira vem de uma campanha que acabou com a eliminação nas oitavas de final, pela França na última edição do torneio.

Assim como a Copa do Mundo masculina estreará um formato com mais seleções em 2026, o torneio feminino também passa por uma expansão. Pela primeira vez, a Copa será disputada por 32 países em 2023, com aumento de 33.3% em relação aos 24 países que anteriormente disputavam esta competição.

Dividida em dois países, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia terão cinco sedes. Os jogos serão em Adelaida, Brisbane, Melbourne, Perth, e Sidney em solo australiano. Na Nova Zelândia, as partidas de futebol feminino vão ocorrer em Auckland, Dunedin, Hamilton e Wellington.

Como ficou o sorteio da fase de grupos da Copa 2023?

Com trinta e duas seleções, a Copa do Mundo Feminina terá oito grupos com quatro equipes cada, sendo que as duas seleções melhores colocadas avançam para as oitavas de final.

As chaves já estão todas definidas.

Grupo A: Nova Zelândia, Noruega, Filipinas, e Suíça

Nova Zelândia, Noruega, Filipinas, e Suíça Grupo B: Austrália, República da Irlanda, Nigéria, e Canadá

Austrália, República da Irlanda, Nigéria, e Canadá Grupo C: Espanha, Costa Rica, Zâmbia, e Japão

Espanha, Costa Rica, Zâmbia, e Japão Grupo D: Inglaterra, Haiti, Dinamarca, e China

Inglaterra, Haiti, Dinamarca, e China Grupo E: Estados Unidos, Vietnã, Holanda, e Portugal

Estados Unidos, Vietnã, Holanda, e Portugal Grupo F: França, Jamaica, Brasil, e Panamá

França, Jamaica, Brasil, e Panamá Grupo G: Suécia, África do Sul, Itália, e Argentina

Suécia, África do Sul, Itália, e Argentina Grupo H: Alemanha, Marrocos, Colômbia, e Coreia do Sul

Calendário da fase de grupos

As duas seleções anfitriãs entram em campo no primeiro dia de jogos, com três partidas marcadas para 20 de julho.

20 de julho

Nova Zelândia x Noruega (às 4h)

Austrália x Irlanda (às 7h)

Nigéria x Canadá (às 23h30)

21 de julho

Filipinas x Suíça (às 2h)

Espanha x Costa Rica (às 4h30)

Estados Unidos x Vietnâ (às 22h)

22 de julho

Zâmbia x Japão (às 4h)

Inglaterra x Haiti (às 6h30)

Dinamarca x China (às 8h)

23 de julho

Suécia x África do Sul (às 2h)

Holanda x Portugal (às 4h30)

França x Jamaica (às 7h)

24 de julho

Itália x Argentina (às 3h)

Alemanha x Marrocos (às 5h30)

Brasil x Panamá (às 8h)

Colômbia x Coreia do Sul (às 23h)

25 de julho

Nova Zelândia x Filipinas (às 2h30)

Suíça x Noruega (às 5h)

26 de julho

Japão x Costa Rica (às 2h)

Espanha x Zâmbia (às 4h30)

Canadá x Irlanda (às 8h)

Estados Unidos x Holanda (às 22h)

27 de julho

Portugal x Vietnâ (às 4h30)

Austrália x Nigéria (às 7h)

Argentina x África do Sul (às 21h)

28 de julho

Inglaterra x Dinamarca (às 5h30)

China x Haiti (às 9h)

29 de julho

Suécia x Itália (às 4h30)

França x Brasil (às 7h)

Panamá x Jamaica (às 9h30)

30 de julho

Coreia do Sul x Marrocos (à 1h30)

Noruega x Filipinas (às 4h)

Suíça x Nova Zelândia (às 4h)

Alemanha x Colômbia (às 6h30)

31 de julho

Japão x Espanha (às 4h)

Costa Rica z Zâmbia (às 4h)

Irlanda x Nigéria (às 7h)

Canadá Austrália (às 7h)

1 de agosto

Vietnã x Holanda (às 4h)

Portugal x Estados Unidos (às 4h)

China x Inglaterra (às 8h)

Haiti x Dinamarca (às 8h)

2 de agosto

Argentina x Suécia (às 4h)

África do Sul x Itália (às 4h)

Panamá x França (às 7h)

Jamaica x Brasil (às 07H)

3 de agosto

Marrocos x Colômbia (às 8h)

Coreia do Sul x Alemanha (às 8h)

Caminho da Seleção Brasileira até uma possível final

O Brasil estreia na fase de grupos no dia 24 de julho, enfrentando o Panamá. A equipe brigará por uma vaga na chave F, junto da França, equipe que o eliminou na última Copa. Além disso, estão no grupo o próprio Panamá, adversário da rodada inicial, e a Jamaica.

O grupo da Seleção Brasileira cruzará com a chave H nas oitavas de final. Grupo que contém Alemanha, Coreia do Sul, Marrocos, e Colômbia.

A disputa pelo primeiro lugar é de suma importância para evitar um possível confronto com a Alemanha já nas oitavas de final.

Caso avance em primeiro e vença nas oitavas de final, o Brasil enfrentará o vencedor do duelo entre o primeiro do grupo B, e o segundo do Grupo D. Caso avance em segundo e passe nas oitavas de final, este duelo das quartas de final ocorrerá com o vencedor do primeiro do grupo D, e segundo do grupo B.

Com os Estados Unidos, Holanda, e Japão do outro lado da chave, confrontos com estas seleções só podem ocorrer na decisão do torneio, para a Seleção Brasileira, que tem como principais possíveis oponentes do seu lado da chave, a Alemanha, e o Canadá.

Perguntas frequentes sobre a Copa do Mundo de Futebol 2023

Saiba mais sobre a Copa 2023.

Onde a Copa do Mundo Feminina será disputada?

A competição terá como sedes a Austrália e a Nova Zelândia

Quais seleções são as favoritas para o título da Copa do Mundo de Futebol Feminino?

Os Estados Unidos entram no torneio como um dos principais candidatos ao título, defendendo o seu troféu como atuais campeões. A Inglaterra vem crescendo, como atual campeã da Euro. Canadá e Suécia são outras duas seleções que impõe bastante respeito e figuram entre as principais candidatas ao título.

Quando a Copa do Mundo Feminina será disputada?

EA Copa 2023 começa no dia 20 de julho e dura um mês, até a final em 20 de agosto.