Bolão do Brasileirão Sportingbet: Concorra a prêmios de até R$1 milhão

Saiba como funciona o Bolão do Brasileirão Sportingbet, com prêmios de até R$1 milhão.

A casa de apostas Sportingbet está com uma promoção para fãs de futebol. O Bolão do Brasileirão Sportingbet permite uma disputa a cada rodada do campeonato de futebol. Os participantes disputam até R$1 milhão em dinheiro por rodada.

+

A partir de 2 acertos de placar exato da partida, os clientes já podem aproveitar uma aposta grátis (freebet) na Sportingbet. Se você ainda não tem uma conta na casa de apostas, faça seu registro com o código promocional Sportingbet para ativar o bônus de boas-vindas.

Participar do Bolão Brasileirão

Participe do Bolão do Brasileirão

No oferta da Sportingbet, a regra é clara e precisa: para assegurar qualquer prêmio do Bolão, é imprescindível ter efetuado ao menos uma aposta válida no valor mínimo de R$5 em dinheiro. É importante ressaltar que não serão consideradas válidas as apostas realizadas com saldo de bônus ou FreeBet.

As apostas que se enquadram como válidas são aquelas de R$5 ou mais, feitas antes do início do evento esportivo (pré-jogo), podendo ser simples ou múltiplas, em qualquer evento ou mercado disponível. Essas apostas devem ser realizadas antes de submeter o palpite, sendo aceitas a partir da segunda-feira da semana de cada rodada da promoção, ou antes do início do primeiro jogo da rodada.

Apostar agora

Prêmios do Bolão do Brasileirão

Os prêmios de apostas (grátis) ou em dinheiro variam de acordo com o número de acertos de cada participante.

Acertos Prêmio Valor 2 FreeBet R$5 3 FreeBet R$20 4 FreeBet R$200 5 Dinheiro, dividido entre todos os acertadores R$50 mil 6 Dinheiro, dividido entre todos os acertadores R$1 milhão

Segundo a Sportingbet, os clientes que acertarem 5 ou 6 palpites serão considerados "Usuários vencedores" e dividirão o prêmio, podendo requisitá-lo após cumprir todas as condições de depósito e apostas.

A creditação do prêmio será feita em até 72 horas após o final da última partida da rodada/semana.

De acordo com as regras, em caso de ausência de vencedores, o prêmio não será pago, transferido ou acumulado.

Por fim, cada usuário pode ganhar apenas um prêmio por rodada durante o período promocional.

Termos e condições do Bolão Brasileirão 2024

Veja as principais regras da oferta:

Para participar, os usuários devem fazer 6 palpites dentro do prazo especificado de cada rodada e clicar no botão "Enviar palpite".

A cada rodada ou semana, um conjunto de 6 partidas será publicado na página promocional, com a Sportingbet decidindo quais rodadas terão a promoção Bolão do Brasileirão.

Os palpites podem ser alterados até o início da primeira partida da rodada vigente. Após o início do jogo, não será possível fazer ou modificar palpites, sendo considerados válidos apenas os últimos resultados enviados.

Em caso de cancelamento ou adiamento de um jogo do Bolão, será considerado como resultado incorreto e os prêmios serão pagos com base no número de acertos.

Os palpites são válidos apenas para a rodada/semana da promoção e não serão acumulados.

Para receber qualquer prêmio do Bolão, é necessário ter feito pelo menos uma aposta válida de R$5 em dinheiro antes de enviar o palpite, realizada a partir da segunda-feira da semana da promoção ou antes do início do primeiro jogo da rodada. Apostas com saldo de bônus ou FreeBet não são válidas.

Apostas encerradas antecipadamente não são consideradas para a promoção.

Palpites feitos após o início do primeiro jogo não serão válidos tecnicamente.

Veja a lista completa no site da Sportingbet.