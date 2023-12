Blaze apostas: Confira bônus e como fazer palpites

A Blaze apostas se popularizou no Brasil recentemente. Se você quer realizar apostas esportivas na plataforma, então está no lugar certo.

Preparamos um guia completo sobre a Blaze Apostas.

Como funciona a Blaze apostas?

A Blaze Brasil atua por meio de uma plataforma virtual, onde você pode fazer apostas online e ter acesso a todos os seus serviços de apostas esportivas. Para funcionar legalmente, a empresa tem licença registrada, regulamentada e fiscalizada pelo governo de Curaçao.

O site da Blaze apostas dispõe de várias opções de mercados disponíveis, nas modalidades casino e esportes. Também é possível fazer suas apostas esportivas no Blaze app, em dispositivos móveis.

Ademais, além dos serviços de apostas, a empresa oferece um código bônus Blaze aos novos usuários. No casino, estão disponíveis jogos de salão, slots, ao vivo e os originais da Blaze Brasil. No esporte, os palpites podem ser feitos no Futebol, Basquete, Vôlei e muitos outros.

O que preciso para apostar?

Antes de qualquer coisa, é preciso fazer o cadastro na plataforma. Assim, você pode resgatar eventuais bônus de boas-vindas disponíveis, bem como realizar seu primeiro depósito para começar a apostar.

Por isso, preparamos um passo a passo sobre como criar uma conta na Blaze Brasil. Confira:

Acesse o site da Blaze, e busque o botão vermelho “Cadastre-se”. A Blaze apostas irá solicitar um e-mail, senha e data de nascimento para prosseguir. Você pode fazer um depósito no ato da inscrição e resgatar um bônus ou depositar em outro momento.

Feito isto, sua conta estará criada e apta para usar todo o catálogo da casa de apostas. Consulte as opções de mercados, bem como os regulamentos de bonificações em seu site.

Como apostar em futebol na Blaze?

O esporte de maior expressão entre os brasileiros é o futebol. Por isso, é natural que os clientes busquem opções de mercados disponíveis nesta modalidade de apostas esportivas. Se você já fez o cadastro na plataforma e o primeiro depósito, já pode fazer apostas na Blaze no futebol.

Para visualizar as opções de palpites, entre na seção “Esporte” no site da Blaze Brasil. O futebol já estará em destaque entre as opções disponíveis, mas você pode acessar a página específica para encontrar mais alternativas.

Acessando um dos jogos, todos os mercados do evento estarão disponíveis, seja ao vivo ou que ainda irão acontecer. Veja com atenção a odd de cada palpite e faça sua escolha. Ao clicar em uma opção, ela irá direto para o boletim das Blaze apostas, que fica na parte inferior direita do site.

Para finalizar, escolha o valor de seu palpite e clique em “apostar”. Para confirmar a aposta, é preciso ter saldo em sua conta da Blaze Brasil. Informamos que nossa equipe editorial e a operadora aconselham ter sempre em mente o jogo responsável.

O que posso apostar em futebol na Blaze?

A plataforma, sabendo da popularidade do Futebol no Brasil, busca oferecer mercados variados e interessantes para fazer Blaze apostas. Por isso, cobre os principais campeonatos, ligas e copas nacionais e internacionais.

Para que você tenha uma ideia das opções disponíveis, separamos abaixo os torneios mais populares da plataforma:

Campeonato Brasileiro;

Premier League inglesa;

La Liga espanhola;

Bundesliga alemã;

Champions League;

Entre outros.

Em cada um dos eventos de cada torneio citado acima, existe uma variedade de apostas esportivas em que é possível apostar na Blaze Brasil. Além do famoso mercado 1X2, em que você pode fazer palpites sobre quem irá ganhar o jogo ou se haverá empate, existem outras opções disponíveis, como hipótese dupla, handicap, escanteios e primeiro gol.

É importante deixar claro que estas são algumas alternativas do catálogo de Blaze apostas, tanto os torneios como os mercados. Para conhecer todos os serviços disponíveis, acesse a plataforma virtual da operadora. Para que você conheça um pouco sobre estes mercados, nossa equipe preparou uma breve descrição das opções mais populares entre os jogadores.

No mercado de resultado final ou 1X2, você pode apostar no vencedor da partida ou no empate. No caso, você pode dar um palpite com a vitória por time da casa ou do visitante, ou ainda que a partida terminará empatada.

No caso da hipótese dupla, podemos apostar nos dois resultados possíveis em uma partida futebolística. Pode-se apostar na vitória do time da casa, na vitória do visitante com empate, ou ainda que o fim do jogo não será empatado.

Por fim, citamos o mercado de escanteios, muito popular entre os apostadores de futebol. Neste mercado, o cliente aposta no número de escanteios que a partida vai ter e demais alternativas envolvendo o escanteio.

Quais são as ofertas de bônus de boas-vindas?

Seguindo o costume do mercado, a operadora oferece bonificações aos novos usuários. Em promoções como esta, é possível resgatar bônus para utilizar em suas apostas na Blaze. Atualmente, não ehá oferta de boas-vindas para apostas esportivas.

No entanto, a Blaze Brasil dispõe de um bônus de boas-vindas para o casino. Com este pacote de boas-vindas, é possível resgatar até R$1.000. A promoção é efetuada como bônus de depósito até o valor máximo de R$1.000 e 40 rodadas grátis nos jogos que são originais da Blaze apostas. Para conhecer a fundo os termos e condições desta e outras promoções da operadora, consulte o site oficial da Blaze Brasil.

Como usar o código promocional Blaze?

As bonificações podem ser resgatadas de diferentes formas, a depender do tipo de bônus. Caso você seja um novo usuário, outra forma de resgatar uma promoção é realizar o primeiro depósito. Ao clicar na opção para depositar, a operadora irá perguntar se o cliente deseja escolher um bônus.

Para mais informações, consulte com atenção os T&Cs promocionais na Blaze apostas.

Como fazer um depósito na sua conta?

Antes de fazer qualquer aposta na operadora, é preciso ter realizado o processo de depósito de fundos em sua conta de apostas. Se você está devidamente registrado na Blaze, já pode depositar o valor que deseja apostar. Aconselhamos, de antemão, jogar com responsabilidade.

Além disso, confira o passo a passo abaixo para realizar a transação sem maiores complicações:

Acesse o site da Blaze e faça seu login; Procure o ícone vermelho “depositar” no canto superior direito da página; Nesta etapa, se você ainda não fez o processo, pode resgatar o bônus de depósito; Escolha o método de pagamento de sua preferência, Pix ou PicPay; Informe os dados solicitados, bem como o valor que deseja, e clique em “depositar”.

Pronto, se a transação for concluída com sucesso, basta aguardar o período de processamento, que os fundos cairão em sua conta. Informamos que o tempo para processar o pagamento varia conforme o método de pagamento escolhido. A maioria, no entanto, é creditada instantaneamente. Encontramos no site da operadora as opções de depósito: Pix, PicPay, cartão de crédito, entre outros.

Os prazos de processamento, assim como os valores mínimo e máximo de depósito, variam conforme a sua escolha. Para conferir todos os detalhes, consulte o site da operadora. O valor mínimo para o Pix, por exemplo, é de R$1 e o máximo R$50.000. Adiantamos que não encontramos no ambiente virtual da Blaze taxas de pagamentos para depósito, em qualquer um dos métodos disponíveis.

Como fazer um saque?

Se você apostou e teve um retorno, pode sacar o valor para uma conta bancária de mesma titularidade. Aconselhamos, aliás, que utilizem o mesmo método de pagamento e os mesmos dados para depósito e saque. Desta forma, você pode conferir mais segurança em suas transações.

Para que você possa sacar os retornos das apostas sem muita dor de cabeça, preparamos um guia simplificado. Confira-o abaixo:

Entre no site da Blaze para fazer o login; Na parte superior da página, clique no ícone de sua conta para exibir o menu, e acesse a opção “sacar”; Clique no método de pagamento que você prefere; Preencha os dados que forem necessários e informe o valor para confirmar.

Assim, com o depósito, o tempo de processamento e os valores máximos e mínimos variam conforme o método de sua escolha, que podem ser: Pix, PicPay e transferência bancária.

Também não localizamos taxas de pagamento para as opções acima, para sacar na Blaze. O valor mínimo para as opções mais comuns, isto é, Pix e PicPay, é de R$30. Já o valor máximo é R$20.000 para Pix e R$10.000 para PicPay.

Por fim, no caso de transferência bancária os valores mínimo e máximo são, respectivamente, R$200 e R$5.000. Demais informações sobre o processamento e os valores podem ser encontrados no site oficial da operadora.

Existe um Blaze app?

Nossa equipe localizou um aplicativo da Blaze em seu site oficial. Após instalado, é possível utilizar todos os serviços oferecidos pela operadora em seu celular, como também realizar transações de sua conta. Para baixar o aplicativo, siga as etapas abaixo:

Acesse o site da Blaze.com pelo navegador; Na parte inferior do site, você encontrará a opção “menu”; Role até o fim das opções, até visualizar o “App Blaze”, na frente, terá um botão vermelho para instalar; Na janela que abrir, toque em “instalar”.

Agora basta aguardar o processo, e o aplicativo será instalado. Se a opção de instalação não aparecer no menu, é porque seu dispositivo não é compatível com o app. Caso tenha alguma dúvida sobre a versão móvel da operadora, consulte maiores detalhes no site oficial da Blaze.

Como entrar em contato com o atendimento ao cliente da Blaze?

O principal canal de comunicação que encontramos no site da Blaze é o Formulário de Contato. Para conseguir usá-lo, vá até o fim da página e procure a guia “Central de Apoio”. Uma nova janela será aberta, contendo os principais tópicos de dúvidas.

Se você tiver alguma dúvida, você pode utilizar o espaço para pesquisar entre os artigos disponíveis. Ao fim desta página, está disponível a opção do formulário de contato. Na nova aba, você pode escolher entre as opções que precisa de ajuda, como:

Depósito;

Retiradas

Minha conta;

Documentos;

Jogos;

Entre outros.

Escolhendo uma das áreas, você pode verificar as opções de contato disponíveis. Informamos que a Blaze também responde às reclamações de seus clientes feitas no site Reclame Aqui. Sua taxa de reclamações respondidas neste site é de 95.7%.

