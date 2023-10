Betfair ou Sportingbet: Qual a melhor casa de apostas?

Saiba se a Betfair ou Sportingbet é a melhor operadora de apostas atualmente.

Descubra se a Betfair ou Sportingbet é a melhor casa de apostas. Afinal, os apostadores quando buscam por novas casas de apostas podem ter dúvidas sobre as casas e seus pontos positivos e negativos. Veja a comparação entre as duas casas de apostas.

Betfair ou Sportingbet Betfair Sportingbet Promoção de boas vindas Bônus de até R$ 200 nas apostas esportivas Bônus de até R$ 300 nas apostas esportivas Mercados 4.7/5 4.6/5 Odds 4.5/5 4.5/5 Aplicativo móvel 4.7/5 4.6/5 Streaming/ Transmissões ao vivo 4.7/5 4.6/5 Nota de 1 a 100 97 96 Crie sua conta Apostar agora Apostar agora

Bônus de boas vindas: Empate

Bônus de boas vindas são promoções que estão presentes na grande maioria das casas de apostas. As ofertas podem estar disponíveis para apostas esportivas, cassino e muitas outras modalidades. Diante disso, podemos começar nossa análise pelas ofertas de cada casa.

Para começar com as ofertas, analisamos primeiramente o bônus de boas vindas da Betfair. A operadora tem uma promoção para esportes que pode oferecer uma bonificação de até 100% de bônus até R$200. Saiba mais na página sobre código promocional Betfair.

A operadora Sportingbet dispõe de uma bonificação que garante até R$300. Todos os detalhes estão na página sobre código promocional Sportingbet.

Levamos em consideração as ofertas de bonificação das duas operadoras analisadas, vimos que as promoções são parecidas e é dificil chegar a um veredito apenas neste critério. Os jogadores que buscarem a Betfair ou a Sportingbet vão encontrar opções interessantes para escolha.

Os usuários que quiserem tomar suas próprias conclusões sobre as ofertas e promoções das casas de apostas podem visitar a página de melhores sites de apostas com bônus.

Variedade de mercados e esportes disponíveis - Betfair

A disponibilidade de modalidades que um apostador é capaz de escolher é um determinante na hora de escolher um site. Baseado nisso, comparamos em seguida os mercados disponíveis em cada casa.

A Betfair é uma das casas de apostas reconhecidas no âmbito nacional. A casa de apostas conta com diversos mercados nos esportes e traz a cobertura dos principais eventos esportivos do basquete e do futebol.

Mercados estão disponíveis no seu site para o Brasileirão, a Copa do Mundo feminina e campeonatos da NBA e de ligas europeias. Entretanto, além dessas opções, há a cobertura de E-sports, com categorias como:

CS:GO

League of Legends

Valorant

A Sportingbet, por sua vez, apresenta ampla cobertura de jogos de esportes e cassino como diversas outras casas de apostas. A empresa dá grande destaque para os principais mercados de apostas esportivas, tendo categorias das mais consolidadas até as não tão convencionais.

A operadora apresenta mercados em categorias como:

Boxe

Corridas de Cavalo

Xadrez

Em resumo, a empresa oferece um catálogo variado para os mais diversos tipos e qualidades de jogadores. De fato, muitos públicos diferentes podem encontrar modalidades de aposta que gostem na plataforma.

No quesito de apostas esportivas, as casas Betfair ou Sportingbet apresentam mercados bem completos, cobrindo diversas categorias das mais populares. Ambas cumprem o seu papel nessas categorias mais tradicionais, entretanto nas categorias mais específicas é que está o diferencial.

Enquanto a Sportingbet conta com uma grande cobertura de diversas modalidades esportivas bem consagradas nos mercados, a casa ainda não cobre E-sports. Dito isso, levando em consideração o crescimento desse mercado, e sua crescente importância, ele acaba servindo como elemento definidor.

A Betfair apresenta cobertura de diversas categorias que a sua rival apresenta, mas ainda apresenta uma modalidade de apostas “exclusiva”. Diante disso, a Betfair acaba conseguindo ganhar mais pontos neste tópico.

Variedade de Mercados: Sportingbet

Não basta uma plataforma ter apenas modalidades de aposta, é preciso que os apostadores tenham opções para apostar nessas modalidades. Essa variedade é fundamental nas apostas online, e os usuários da Betfair ou Sportingbet, podem, agora, conferir uma comparação delas.

Diante da variedade de mercados disponíveis que podem ser conferidos nas plataformas, acabamos fazendo um recorte. Nossa equipe utilizou um caso específico para realizar uma análise da cobertura de apostas dos mercados.

Escolhemos uma partida Vasco x Bragantino, pelo Brasileirão Série A, para verificas as opções nas duas casas. Esse critério foi utilizado para poder estabelecer uma comparação equilibrada nos sites.

Na Betfair, vimos mercados para resultado no intervalo e várias opções de handicaps. Além disso, havia categorias como resultado, mais/menos gols marcados por qualquer uma das duas equipes e outras categorias.

A Sportingbet contava com opções semelhantes, mas ia além. O site possuía outras opções sobre o resultado do placar ser ímpar ou par, cartões, número de escanteios, entre outros.

Além disso, as duas casas contavam com opções de para criar as próprias apostas combinadas. Mesmo assim, por conta do número de mercados de aposta, a Sportingbet se destaca.

Odds: Empate

A análise das odds em casas de apostas são complexas, porém, fundamentais para tomar uma decisão. Por isso, comparamos as odds para um jogo de futebol nos dois sites de apostas. Como conslusão, vimos que, seja na Betfair ou Sportingbet, as odds eram parecidas. Apesar de pequenas variações nas cotações, ambas as casas fornecem números semelhantes nos prováveis resultados.

Por fim, é importante que os usuários lembrem que as odds estão sujeitas a mudanças, em especial durante os eventos ao vivo. É necessário que os jogadores pesquisem pelo valor da cotação antes de apostarem em algum evento.

Aplicativo Móvel: Betfair

Algumas casas de apostas lançam apps para dispositivos móveis.

Os apostadores podem encontrar no aplicativo da Betfair, um aplicativo com design simples e fácil de ser utilizado. Você pode ver mais detalhes no nosso artigo sobre o Betfair app. Mas, em linhas gerais, o aplicativo disponibiliza praticamente as mesmas funções oferecidas pelo site oficial.

O aplicativo da Sportingbet conta com opções de transmissão ao vivo. Bem como possibilidade de realizar cash out em algumas categorias de apostas. A nossa análise completa pode ser conferida na página sobre o Sportingbet app.

Ao tentamos decidir entre Betfair e Sportingbet, vimos que o aplicativo Betfair é o melhor. Mas o da Sportingbet também funciona bem, sendo outra boa alternativa para os fãs de apostas esportivas.

Streaming e Apostas ao vivo: Empate

Apostas ao vivo são um mercado de apostas que é muito popular entre várias casas. Nele, é possível apostar em odds que estão mudando de forma praticamente imediata. Apesar de diversas operadoras terem os sistemas de aposta ao vivo, apenas algumas têm serviços de steaming/transmissão pela plataforma. Usuários da Betfair ou Sportingbet, podem acompanhar transmissões ao vivo de algumas modalidades pelos sites ou aplicativos das empresas.

Para poder tornar a experiência de aposta mais imersiva, os usuários da Sportingbet podem contar com a transmissão direta clicando na opção do site. A partir dele é possível acompanhar algumas transmissões ao vivo de esportes como tênis, basquete e futebol.

A Betfair oferece o próprio serviço de streaming com a cobertura dos principais campeonatos de futebol, basquete e tênis. O site pode cobrir competições nacionais ou mesmo internacionais. Além disso, a casa também possui transmissões de corridas de galgo, cavalos e mesmo E-sports.

A partir da variedade apresentada nas transmissões, em modalidades não tão convencionais, atribuímos a Betfair a vantagem nesse ponto. Destaca-se que os usuários dos sistemas de streaming das plataformas tem que estar atentos aos termos e condições da casa.

Os sistemas podem apresentar delay, ou não estarem disponíveis para todos os territórios nem em todas as modalidades. Outros termos e condições podem variar de plataforma para plataforma, os usuários devem checar as condições nos sites oficiais

Nosso veredito: Betfair ou Sportingbet, qual é o melhor?

Mesmo com as duas casas apresentando pontos positivos, e fazendo uma competição acirrada, a Betfair conseguiu mais pontos. Durante nosso artigo, a casa de apostas demonstrou ter algumas vantagens nos serviços de:

Variedades de mercados de esportes disponíveis

Aplicativo móvel

Serviço de streaming

Por fim, os usuários dessa operadora contam ainda com um bônus de boas vindas. De toda forma, lembre-se que a Sportingbet também é uma boa opção para apostas online. Os torcedores pode, inclusive, abrir conta nas duas casas de apostas. Para ficar por dentro de outras comparações, veja também nossos artigos sobre KTO ou Sportingbet e Betano ou Parimatch.