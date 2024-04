Betfair lança super odds para apostas no Palmeiras no Paulistão

Aposte em Palmeiras x Santos e aproveite Super Cotações na Betfair.

A Betfair criou uma promoção para apostar na final do Campeonato Paulista. As supercotações são de 5.0 para o Palmeiras ser campeão neste domingo. Há também 10x supercotações para turbinar as apostas que o usuário preferir.

Ativar oferta

Confira as regras da Super Cotação Betfair

Veja a dinâmica da oferta de Mega Cotação da Betfair para apostas no Palmeiras:

Para ser elegível, é necessário fazer um depósito a partir de R$10.

Além disso, é necessário apostar R$ 10 para o Palmeiras ser campeão contra o Santos (Levantar a taça). Essa aposta será automaticamente considerada como Super Preço de 5.0 caso seja vencedora.

Por fim, o cliente também recebe 10x fichas de SuperCotações que poderão ser utilizadas para turbinar as apostas de sua preferência. Para isso, basta clicar no botão “Aplicar Aumento” no seu bilhete de aposta.

Ativar oferta

Termos e condições da Supercotação

Confira as principais regras do palpite de apostas:

Faça um palpite simples antes da partida começar no valor de R$ 10 a favor do no mercado de "Resultado Final" (90 minutos apenas). Não se preocupe, essa aposta será automaticamente considerada como Super Preço de 5.0, caso o Palmeiras vença a Santos no tempo regulamentar.

Adicionalmente, a aposta máxima de R$ 10. O jogador recebe o bônus somente se vencer a aposta.

As apostas feitas durante o jogo não serão válidas para esta promoção.

Somente a primeira aposta feita no evento será elegível para o Super Preço.

Apostas no Exchange, múltiplas ou que utilizem a funcionalidade de Cash Out não se qualificarão para esta promoção.

Aposta qualificativas que utilizarem SuperCotações serão anuladas.

Fique atento

Segundo a Betfair, apostas encerradas com o cash out não serão válidas para esta promoção. De acordo com a empresa, o valor da aposta grátis não será devolvido em ganhos.

As apostas feitas usando apostas grátis ou bônus não se qualificarão. Da mesma forma, apostas anuladas não se qualificam.

Por fim, as apostas grátis podem ser usadas em cotações mínimas de 1.20 e em diferentes eventos e mercados.

Apostar agora