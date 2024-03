Betfair: Mega Cotação de 4.0 para Brasil marcar gol no amistoso com a Espanha

Veja como funcionam as ofertas para apostar em Brasil x Espanha.

A Betfair oferece uma mega cotação para apostas no amistoso do Brasil. A Mega Cotação é de 4.0 para a Seleção Brasileira marcar gol no jogo contra a Espanha nesta terça-feira.

Brasil e Espanha se enfrentam no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, a partir das 17h30 (horário de Brasília). Adicionalmente, há um bônus de 10x Supercotações para turbinar os palpites dos fãs de futebol.

Como obter a Mega Cotação Betfair

Saiba o passo a passo para obter a Mega Cotação Betfair.

Abra sua conta na Betfair e faça um depósito mínimo de R$ 10. Depois, aceite a oferta na página de promoções da Betfair Esportes. Super Preço em Espanha x Brasil: Aposte R$ 10 para o Brasil marcar gol no jogo contra a Espanha (Resultado Final | 90 minutos apenas). Essa aposta será automaticamente considerada como Super Preço de 4.0 caso seja vencedora. Então, utilize suas SuperCotações: Você também receberá 10x fichas de SuperCotações que poderão ser utilizadas para turbinar as apostas que você preferir. Para isso, selecione Aplicar Aumento, no seu bilhete de aposta.

Mega Cotação Betfair no jogo do Brasil: Termos e condições

Confira as principais regras da oferta da Betfair para o amistoso Espanha x Brasil.

Em primeiro lugar, a oferta será válida somente para novos clientes da Betfair que residem no Brasil .

Adicionalmente, ao abrir suas contas, é necessário utilizar o código promocional Betfair mencionado na página.

Será necessário fazer uma aposta simples antes da partida começar no valor de R$ 10 para o Brasil marcar mais de 0,5 gols no mercado de "Gols por equipe". Segundo a Betfair, esse palpite será automaticamente considerado como Super Preço de 4.0 caso o Brasil marque gol.

A aposta máxima de R$ 10. O usuário irá receber o bônus somente se vencer a aposta.

As apostas feitas durante o jogo não serão consideradas para esta promoção.

Somente a primeira aposta feita no evento será elegível para o Super Preço.

Apostas no Exchange, múltiplas ou que utilizem a funcionalidade de Cash Out não se qualificarão para esta promoção de futebol.

Por fim, o apostador poderá se qualificar somente para uma aposta no Super Preço.

Veja a lista completa no regulamento na página da Betfair.

Super Preço: Regras das apostas turbinadas

Se a aposta for a vencedora, a Betfair vai liberar os eventuais ganhos de duas formas diferentes.