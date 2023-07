Betfair é legal? Entenda como funciona a casa de apostas

A Betfair é legal por vários motivos. Atualmente, é uma das maiores casas de apostas e reúne vários aspectos que a encaixam dentro da lei.

Neste artigo, apontaremos e nos aprofundaremos justamente nestes pontos, que tornam a Betfair legal.

Assim, site da Betfair já tem bastante historia nas apostas esportivas e conta com vários apostadores de todo o mundo.

Saiba tudo sobre o código promocional Betfair

Veja quais são as casas de apostas brasileiras

Apostar na Betfair é legal no Brasil?

Por enquanto, o Brasil não possui uma regulamentação específica para apostas esportivas online. O setor ainda aguarda que o governo determine suas regras, mas a atividade é autorizada pela Lei 13.756/18.

Por isso, ainda não há entidades regulatórias por aqui, impossibilitando que qualquer plataforma possua uma sede no nosso território.

Assim, somente casas de apostas localizadas em outros países podem oferecer seus serviços no Brasil. Além disso, essas empresas devem cumprir as leis dos países onde estão. Nesse sentido, sempre observe se o site possui licença de funcionamento, como as que são emitidas em Curaçao, Malta e Gibraltar.

Tais licenças só são emitidas após forte fiscalização. Ainda, esses países cumprem com normas internacionais, favorecendo a segurança do apostador.

É permitido fazer apostas online?

Apostar online é o único meio permitido no Brasil. Assim, um site de aposta tem total liberdade de funcionamento em nosso país. Aliás, apesar da falta de regulamentação, as casas de apostas confiáveis seguem algumas regras. Por exemplo, os sites confiáveis impedem menores de idade em seus sites.

Dessa forma, a Betfair é legal por ser uma dessas casas de apostas que possui um site conforme todas as condições de funcionamento. Sua plataforma também é transparente e segura. No Brasil, o site Betfair tem suas apostas esportivas bem estabelecidas e não deixam nada a desejar em comparação aos concorrentes.

Apostadores que já tem uma bagagem e experiencia usam e recomendam a Betfair, pois a marca já atua neste segmento há muito tempo. Aliás, a Betfair é a marca pioneira no que é conhecido hoje como CashBack, utilizado em muitos sites de apostas online.

Dito isso, é permitido fazer apostas online, porém as casas de apostas estão limitadas apenas a funcionar em versões online. Dessa maneira, o futuro das apostas online em site talvez possa ser diferente. Mas, por enquanto, fazer apostas esportivas na Betfair é legal, pois é um dos únicos meios de fazer seus palpites.

A Betfair é confiável? Prós e contras da plataforma

O site da Betfair é um dos mais visitados quando se trata de apostas esportivas, principalmente por ser uma das grandes marcas que atuam no Brasil. Ter uma fama tão expressiva no Brasil é sinal que a casa cumpre o papel, sendo uma casa de apostas esportivas confiável.

Além disso, a Betfair tem sua licença emitida pela comissão de apostas do Reino Unido com sua sede ficando em Malta. Aliás, também é regulamentada pela Malta Gaming Authority.

Todas estas informações estão no site da Betfair e podem ser conferidas por qualquer um que entre na página oficial e desça até o final do site. Por fim, é interessante observar que a casa de apostas Betfair é patrocinadora oficial de dois grandes clubes brasileiros: Palmeiras e Cruzeiro.

Pros

No site de apostas esportivas da Betfair é possível encontrar a opção de mobile, que indica que a plataforma oferece um aplicativo próprio para seus usuários. As apostas no aplicativo também seguem a mesma ideia de legalidade de plataformas e sites de apostas.

A operadora dispõe de vários métodos de pagamento, incluindo transferências bancarias, PIX, boleto, cartões de crédito e carteiras digitais. Algumas destas opções oferecem depósitos instantâneos para a sua conta da plataforma Betfair.

Contras

Mesmo sendo uma casa segura de apostas, a plataforma Betfair é legal em vários aspectos, mas ainda tem pontos de desvantagem que o apostador deve ficar atento. O site da Betfair não disponibiliza um saque via PIX, infelizmente apenas deposito por PIX.

O aplicativo da casa Betfair apenas pode ser usado por aplicativos Android. Sendo assim, qualquer celular iOS, ou seja, iPhone, apenas poderá usar o site da Betfair pelo navegador. Não é algo tão ruim assim, mas é um ponto a ser levado em consideração.

Quais esportes estão disponíveis na Betfair?

Aos que vão começar as suas apostas no site da Betfair, mostraremos quais são os principais esportes presentes na plataforma. Assim, a Betfair é legal e ainda oferece um amplo catálogo de apostas esportivas, nos mais diferentes esportes.

Futebol

Para quem vai curtir futebol na Betfair, poderá apostar em diversos campeonatos nacionais e internacionais. Por exemplo, para o Brasil há série A e B, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil e muitos outros torneios com times regionais.

Já para os times internacionais, o apostador terá os maiores campeonatos. Há ligas como:

Premier League;

La Liga;

Liga da França;

Champions League;

Mundial de Clubes.

Basquete

Já no basquete os apostadores terão as principais competições e também algumas de menor prestígio. Dentre elas estão as seguintes:

NBA;

NBB do Brasil;

Espanha ACB;

NCAA;

França Pro e muitas outras opções.

Algumas competições tem suas transmissões em tempo real dentro do site da Betfair, com direito a serem feitas apostas personalizadas.

Tênis

O tênis tem uma quantidade significativa de eventos dentro da Betfair. Nesse sentido, os fãs de tênis podem aproveitar as seguintes opções de eventos:

ATP Geneva;

French Open masculino e feminino;

WTA RABAT;

WTA Strougbourg;

ITF Canada e muito mais.

E-Sport

Os esportes eletrônicos no site da Betfair tem um espaço respeitável, que garante diversos games onde podem ser feita as suas apostas. Os games presentes na Betfair são os seguintes:

CS:GO

DOTA 2

Valorant

COD

Rockety League, Wild Rift, LOL e FIFA.

Análise da Betfair

Para concluir, a Betfair segue as leis e normas necessárias para funcionar por aqui. Entretanto, como no Brasil ainda não existe nenhuma regulamentação sobre essa área, fica entendido que as apostas esportivas devem seguir as regras de outros países. A operadora oferece um bônus interessante para quem usa o código promocional Betfair.

Por fim, a casa deixa disponível para qualquer apostador ou visitante as suas licenças de funcionamento. Isso dá uma transparência a mais na comunicação empresa e usuário. Dito isso, é legal fazer apostas esportivas no site da operadora Betfair.

