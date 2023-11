Betano ou Stake: Descubra qual é o melhor site para apostas

Confira o guia para escolher Betano ou Stake para apostas esportivas.

Saiba se Betano ou Stake é a melhor lopção para suas apostas esportivas. Você vai ver detalhes sobre bônus de boas vindas, mercados disponíveis e outras características importantes para apostas online.

Betano ou Stake Betano Stake Bônus de boas vindas Bônus até R$ 500 + R$20 em apostas grátis Aposta sem risco até R$150 Mercados Variedade grande de mercados Muitas opções de mercados Odds Cotações dentro da média Odds convidativas Aplicativo Sim Não Streaming Sim Não Nota de 1 a 100 98 93 Abra sua conta com bônus Aposte agora Aposte agora

Bônus de boas vindas: Betano vence

O primeiro quesito nesta comparação Betano ou Stake é ver sobre os créditos de aposta disponíveis para quem se cadastra. Afinal, este é um cartão de visitas popular no mercado de apostas esportivas.

Para começar, a Betano aparece com uma oferta de R$ 500 no bônus de boas vindas. A promoção é de 100% em cima do primeiro depósito. Além disso, há R$20 em apostas grátis.

Um ponto importante sobre as boas vindas é que você precisa cumprir termos e condições. Entre os requisitos, é necessário usar pelo menos cinco vezes a soma do que depósito e o que recebeu de bônus.

Além disso, as odds mínimas para cumprir esse rollover é de 1.65. Somente depois é que você poderá realizar o saque na operadora.

No caso da Stake, o bônus de boas vindas tem uma oferta de uma aposta sem risco de até R$ 150. Portanto, você recebe a mesma quantia após ter feito um palpite.

O ponto positivo é que você não precisa se preocupar com rollover de créditos de aposta. Basta utilizar e quando desejar pode sacar.

A plataforma conta ainda com outras promoções, que ficam disponíveis para todos os usuários cadastrados. Existe uma página de ofertas no qual você confere bolões e outras promoções disponíveis.

Só que como a Stake tem um bônus de apenas uma aposta, a Betano aparece como vencedora neste quesito de ofertas.

Você encontra mais detalhes sobre bônus de boas vindas das duas plataformas ao acessar as páginas código promocional Betano e código Stake.

Além disso, se você está interessado em outras alternativas de casas de apostas, leia nossos artigos sobre código bônus bet365 e código VIP Pinnacle.

Variedade de competições e esportes: Betano vence

Um ponto importante na hora de escolher entre as casas de apostas é verificar o que estará disponível para palpites.

Por isso, você confere abaixo se tem um catálogo maior com a Betano ou Stake para apostas esportivas.

No caso da Betano, você tem acesso a uma lista extensa de possibilidades para apostas. São mais de 30 esportes, com modalidades de destaque e também algumas menos populares.

Na Stake, o catálogo também é variado. São dezenas de esportes para apostas. Só que o diferencial do site mesmo é a lista de eSports. São campeonatos de CS:Go, NBA2k e muitos outros.

Por mais que este quesito seja mais equilibrado, a Betano tamb ém leva a melhor na quantidade de esportes para apostas. Você pode ter mais detalhes nas páginas sobre Betano apostas e Stake para iniciantes.

Mercados disponíveis: Betano vence

Assim como a quantidade de esportes, é importante observar também se Betano ou Stake que conta com maior variedade de mercados. Isso porque é importante poder escolher outras opções além do simplesmente o resultado.

Neste quesito, a Betano apresenta mercados famosos nas casas de apostas, como acima/abaixo, handicap, ambos marcam e tantos outros.

Só que além disso, você também encontra muitas opções de apostas futuras. São palpites para desfechos de campeonatos, negociações de jogadores e muito mais.

No caso da Stake, os mercados também são variados. Em todas as modalidades disponíveis, você contará com possibilidades de variar os palpites.

No futebol é que a lista é maior. Neste caso, é possível encontrar até mais de 100 opções para apostas. Pode fazer palpite em resultado, dupla-chance, total de gols e até mesmos estatísticas do confronto.

Por outro lado, a lista de apostas futuras da Stake não é tão completa quanto a da Betano. Por causa deste quesito, a Betano acaba levando a melhor no catálogo de mercados.

Comparação de odds: Stake vence

Na hora das apostas online, as odds também tem um peso importante. Veja o que cada site apresenta em termos de cotações para os eventos.

A Betano aparece como uma operadora que tem odds dentro da média do mercado. Ou seja, as cotações não são baixas, mas também não chegam a ter grande destaque.

Com a Stake, a situação não é muito diferente. Você até observar odds mais convidativas, porém, isso acontece com maior frequência em resultados com menor probabilidade.

Para você compreender melhor isso, apresentamos a lista de odds de um evento disponível nas duas casas de apostas. O duelo selecionado foi Manchester United x Manchester City, pela 10ª rodada Premier League 2023/2024

Como forma de ilustrar o que você vai encontrar em cada casa, apresentamos as odds de linha de um jogo. A partida escolhida foi São Paulo x LDU, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Operadora Vitória Manchester United Empate Vitória Manchester City Betano 5.00 3.65 1.65 Stake 5.20 3.90 1.65

Como conferiu na tabela, a Stake apresentou cotações mais altas para o empate e a vitória do Manchester United, que é o azarão do jogo. Já as odds para o triunfo do favorito Manchester City foram iguais.

Porém, vale destacar que este é apenas um exemplo. Nas casas de apostas, você pode ver a Betano trazer odds maiores que a Stake em deteminados esportes e eventos.

Ainda assim, o veredito é que a Stake leva a melhor neste quesito.

Mobile App: Betano vence

As casas de apostas esportivas investem cada vez mais nas experiências por dispositivos móveis. Isso acontece devido ao número de usuários que fazem apostas através de dispositivos móveis. Por isso, você vai ver se Betano ou Stake que traz a melhor navegação em telas menores.

Com a Betano você tem duas possibilidades se utilizar dispositivo android. Isso porque a casa disponibiliza um app para apostas esportivas.

Já se tiver iOS ou não quiser fazer o download do app, pode acessar o site através do navegador. Neste caso, encontra um layout adaptado para telas menores. Nos dois casos, a Betano oferece todas as funções do computador também na versão móvel. Veja mais detalhes sobre a experiência mobile no nosso artigo sobre Betano app.

Com a Stake, o aplicativo não é uma opção. A casa de apostas não disponibiliza app para baixar. Portanto, o único meio de acesso é através do navegador. Os detalhes sobre como apostar com facilidade pelo celular estão na página Stake app.

Só que assim como a Betano, a plataforma também traz um layout ajustado no site para telas menores. Com isso, você consegue visualizar tudo facilmente. Os recursos da Stake acessados pelo computador são disponíveis também nesta experiência com dispositivos móveis.

Portanto, os dois sites de apostas são bem acessíveis na versão móvel. No entanto, a possibilidade extra de um aplicativo faz da Betano a casa mais completa neste quesito.

Opções de streaming: Betano vence

Mais um quesito para escolher Betano ou Stake é o serviço de streaming. Este quesito é um diferencial para muitas casas de apostas.

O site da Betano disponibiliza o streaming. Desta forma, se você tiver saldo na casa conseguirá assistir a alguns eventos esportivos.

A lista varia de acordo com os contratos, mas é possível ver campeonatos de futebol, basquete, tênis e outras modalidades. Além dos eventos que você pode assistir, a Betano também traz estatísticas relevantes de uma série de partidas. Com isso, você acompanha em tempo real quem tem finalizado mais ou fica mais com a bola.

Com a Stake, o serviço de streaming não está disponível. O único recurso é pode acompanhar informações da partida. Isso ajuda as apostas, mas é algo presente na maioria dos sites.

Desta forma, quando o quesito é a possibilidade de assistir eventos, a Betano mais uma vez larga na frente em relação a Stake.

Nosso Veredito: Betano ou Stake, qual é a melhor?

Depois de conferir todos os quesitos, podemos perceber que são duas casas de apostas esportivas bem completas. Em muitos momentos, a vitória de um site aconteceu por detalhes. Seja por oferecer um recurso extra ou por ser levemente superior.

O ponto de maior diferença é no bônus de boas vindas. A Betano conta com uma oferta que está acima de muitas casas de apostas esportivas. São até R$ 500 após um primeiro depósito, mais R$20 em apostas grátis. Por mais que o rollover seja um pouco exigente, faz com que o site fique melhor que a concorrente quanto a ofertas.

Do lado da Stake, o grande destaque está nas odds. A operadora de apostas apresenta cotações mais convidativas. Porém, em todos os outros quesitos, a Betano volta a ficar na frente. Isso acontece na quantidade de competições e mercados disponíveis. Afinal, o catálogo da plataforma é um dos mais completos

A empresa também sai na frente por oferecer aplicativo e serviço de streaming. O primeiro facilita muito a experiência através dos dispositivos móveis.

Já o streaming é um recurso que funciona com grande diferencial. Poder assistir eventos é algo que poucos sites disponibilizam.

Desta forma, em uma análise geral, a Betano aparece como uma opção mais completa entre os dois sites. De toda forma, nada impede que o apostador crie contas nas duas plataformas, para aproveitar o melhor de cada uma das casas de apostas.