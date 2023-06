Betano ou Sportingbet: Saiba qual a melhor opção para apostas

Está pensando em abrir uma conta na Betano ou Sportingbet? Confira nossa comparação entre as casas super populares entre os apostadores no Brasil.

Mostraremos qual é o melhor site de apostas online de acordo com critérios como bônus de boas vindas, odds, apps, mercados e streaming. Continue lendo para tomar sua decisão com mais informações sobre os sites de apostas.

Betano ou Sportingbet? Betano Sportingbet Bônus de boas-vindas para esportes 98 97 Mercado de apostas 98 97 Odds 99 96 Aplicativo 98 99 Transmissão ao vivo 98 98 Nota de 1 a 100 98 97

Bônus de boas vindas: Betano leva a melhor

O bônus de boas vindas de uma casa de apostas é a sua porta de entrada que acolhe aos novos usuários. Para escolher um site de apostas, este é um critério importante e relevante para os apostadores.

Entretanto, a comparação de bônus de boas vindas deve levar a consideração vários aspectos, além do valor oferecido. Os termos e condições são fundamentais para avaliar a qualidade de um bônus de boas vindas.

No caso da Betano ou Sportingbet, os dois sites possuem promoções para os novos clientes que dobram o depósito inicial.

Os novos clientes da Betano podem usar o código promocional Betano e obter 100% até R$ 500 para apostar ao registrar-se na plataforma. Com o bônus, os usuários devem cumprir certos requisitos como fazer um depósito mínimo de R$ 50. O requisito de apostas da oferta é apostar o valor obtido pelo menos 5 vezes em esportes para poder sacar os ganhos obtidos.

Por outro lado, o novo usuário da Sportingbet pode obter um bônus de boas vindas 100% até R$ 300. O valor nominal da promoção é inferior ao da Betano. Já quando se trata dos termos e requisitos da promoção, o Sportingbet bônus exige um depósito mínimo de R$ 20.

Já o requisito de rollover é apostar o valor obtido de bônus pelo menos 7 vezes em esportes antes de poder sacar.

Então, quando se comparam os bônus da Betano ou Sportingbet, a primeira leva vantagem tanto no valor nominal como nos requisitos. Se você quer saber mais detalhes sobre as promoções da Betano ou Sportingbet, pode visitar nossas páginas principais sobre código promocional Betano e Sportingbet bônus.

Mercados de apostas: Betano leva a melhor

As opções de apostas são um fator determinante para escolher o lugar certo para abrir uma conta e começar a apostar. O bônus é importante, mas em um momento, ele acabará e deve haver outros incentivos para que você siga na plataforma.

No caso da Betano ou Sportingbet, ambas casas possuem uma cobertura ampla de competições e esportes a nível internacional. A Betano leva uma ligeira vantagem na quantidade de esportes e modalidades presentes para apostar.

No entanto, as duas casas de apostas oferecem os principais esportes requisitados pelos apostadores como futebol, basquete, tênis, lutas, corridas e mais. A diferença está nos esportes de nicho como saltos de esqui, jogos gaélicos, biatlo e outras modalidades não tão populares.

Quando o assunto são mercados de apostas a curto ou longo prazo, a Betano e a Sportingbet oferecem boas opções, mas isso varia conforme a partida e competição. No futebol, esporte mais popular no Brasil, a Betano possui mais opções de apostas em geral.

A Sportingbet não deixa a desejar, mas tem uma cobertura mais limitada, sobretudo quando o assunto é o futebol brasileiro. A Betano se destaca justamente cobrindo as 4 divisões do futebol nacional, assim como a Copa do Brasil, torneios regionais e estaduais.

Comparação de mercados entre Betano ou Sportingbet

Se ainda não está satisfeito com relação a quem possui maior variedade e qualidade de mercados para apostar no Brasil, trazemos mais uma comparação. Aleatoriamente, selecionamos um jogo do Brasileirão para comparar as opções disponíveis em cada operador.

O jogo selecionado foi Fortaleza vs. Vasco pela oitava rodada do campeonato brasileiro. A Betano e a Sportingbet oferecem ampla cobertura de opções de apostas, no pré-jogo e ao vivo, para jogos da primeira divisão.

Apesar disso, a Betano tem mais opções especiais de apostas em sua plataforma. Isso inclui como ocorrerá o primeiro (cabeçada, chute, pênalti, etc.), margem de uma eventual vitória, o que vai acontecer primeiro no jogo (lateral, tiro de meta, gol, falta, etc.) e assim por diante.

Já na Sportingbet, os mercados são mais tradicionais como totais, mais ou menos, quem marca o primeiro gol, resultado exato, entre outras opções comuns. Ainda assim, a quantidade de opções pode variar bastante em outros eventos, competições e esportes.

Por isso, se você deseja comparar para algum esporte ou evento específico, o mais recomendável é verificar diretamente na Betano ou Sportingbet.

Cotações: Betano ganha pontos

As odds são o principal fator que interfere diretamente com os possíveis ganhos dos apostadores nas apostas esportivas. Para atrair e cativar seus clientes a longo prazo, um site de apostas deve possuir odds favoráveis ou pelo menos na média do mercado.

Porém, antes comparar cotações de duas casas de apostas diferentes, é necessário esclarecer alguns detalhes. Primeiramente, as odds sempre estão sujeitas a alterações em tempo real e podem subir ou baixar, seja no pré-jogo ou ao vivo.

Em segundo lugar, as cotações podem ser bastante diferentes para competições e partidas diferentes. Dessa maneira, para comparar com maior precisão, é mais recomendável verificar diretamente as odds dos eventos da sua preferência.

No entanto, só para ilustrar, podemos usar como exemplo a mesma partida da seção anterior. No jogo Fortaleza vs. Vasco, para o pré-ogo no momento em que se escrever este artigo, as odds oferecidas para uma aposta simples no resultado eram de:

Betano : Fortaleza (1,75) | Empate (3,80) | Vasco (4,60)

Fortaleza (1,75) | Empate (3,80) | Vasco (4,60) Sportingbet: Fortaleza (1,77) | Empate (3,70) | Vasco (4,60)

Para fins de comparação, as cotações oferecidas pelos sites ficaram muito próximas entre si. No entanto, se somos mais rígidos, há como dizer que a Betano levou uma pequena vantagem nesse critério para essa partida específica.

Aplicativo: App Sportingbet é melhor

Um aplicativo móvel é uma funcionalidade quase indispensável para as principais casas de apostas esportivas. Mas final, qual é o melhor aplicativo, Betano ou Sportingbet?

A Betano possui um aplicativo intuitivo para Android presente para download no site oficial do operador. A casa atualmente não conta com um app oficial para o sistema operacional iOS da Apple no Brasil ou em outros países onde opera.

A Sportingbet também possui um app oficial nativo para Android que pode ser baixado e instalado por meio da página web oficial do site de apostas esportivas. Ademais, a casa também possui app para o sistema iOS, porém o mesmo não está disponível para download no Brasil.

Ainda assim, o app da Sportingbet se destaca positivamente por ser intuitivo, veloz e bem integrado com todos os recursos presentes no site oficial para desktop. A casa é uma das mais recomendadas aos apostadores iniciantes devido a sua interface e menus fáceis de usar.

Para quem possui o iPhone no Brasil, a alternativa oferecida pelos sites de apostas online é uma plataforma mobile para o navegador. Dessa maneira, os clientes conseguem ter acesso a todos os recursos do site pelo celular sem precisar baixar qualquer software.

Streaming ao vivo: Sportingbet é mais completa

As transmissões de jogos e eventos esportivos são um grande plus que muitos sites de apostas oferecem aos seus clientes. Na hora de escolher entre Betano ou Sportingbet, considerar a casa com melhor streaming também é um critério relevante.

De maneira resumida, ambos os operadores contam com streaming de qualidade. Ademais, para ver eventos ao vivo na Betano ou Sportingbet, o apostador também precisa ter uma conta ativa e saldo para dar play.

Tendo isto em consideração, a variedade de opções da Sportingbet é ligeiramente superior. Quando se trata de competições da Europa e outros grandes eventos internacionais, a casa possui mais diretos de transmissão que a Betano.

Aliás, a Sportingbet já chegou a transmitir jogos de grandes competições de seleções como a Copa América em edições anteriores. A casa surpreende os apostadores com transmissão de grandes eventos anualmente.

No entanto, como em qualquer outra plataforma de apostas, apenas alguns jogos estão disponíveis para assistir online. A disponibilidade do streaming depende de fatores como a sua localização e os diretos de transmissão dos eventos.

Nosso veredito: Betano ou Sportingbet, qual é melhor?

Em suma, tanto a Betano quanto a Sportingbet são casas de apostas esportivas competitivas que entregam um produto sólido ao apostador brasileiro. A Betano vence em critérios como bônus, competitividade das odds e opções de mercado.

Já a Sportingbet vence na qualidade do app, intuitividade de uso da plataforma e as opções de streaming ao vivo. Assim, há que considerar o que mais é relevante para a sua experiência de uso para escolher a melhor o atende.

Para ter mais detalhes sobre as operadoras, visite o site da Betano e da Sportingbet.