bet365: Vitória da Inter e chute ao gol de Lautaro com odds de 2.50

Aposte na vitória da Inter de Milão + chute de Lautaro ao gol e garanta as odds turbinadas de 2.50 da bet365 para o Mundial de Clubes.

O Mundial de Clubes segue movimentando os mercados de apostas, e a bet365 lançou uma oferta de odds aumentadas para vitória da Inter de Milão e ao menos um chute ao gol de Lautaro Martínez.

Com a promoção, a odd para essa combinação subiu de 1.80 para 2.50. Para ativar a oferta, é preciso ter uma conta ativa na plataforma.

Se ainda não é cliente, o cadastro é gratuito e pode ser feito com um código de indicação bet365 no momento do registro.

Como funciona a promoção para apostar no Mundial?

Conseguir a Super Aposta Aumentada da bet365 é fácil. Mas, para evitar qualquer tipo de dúvida, aqui vai um passo a passo rápido:

Acesse o site da bet365 e faça login na sua conta; Vá até o Mundial de Clubes e selecione a partida entre Monterrey e Inter de Milão, marcado para terça-feira (17), às 22h (horário de Brasília); Procure pela Super Aposta Aumentada “Resultado Final: Inter de Milão + Lautaro Martínez: 1+ Chutes ao Gol”; Escolha o valor e confirme a aposta, respeitando o limite máximo indicado para essa seleção.

Vale reforçar que essa promoção da bet365 funciona com uma odd aumentada, e não como uma aposta gratuita.

Ou seja: você utiliza seu próprio saldo para participar da oferta, e o retorno é calculado com base na cotação promocional exibida no momento da aposta.

Em caso de acerto, você recebe o valor total do bilhete, incluindo o lucro gerado pela odd especial.

As odds promocionais podem oscilar até o início da partida, por isso, é fundamental conferir a cotação atual diretamente no site da bet365 antes de confirmar o palpite.

A oferta é válida apenas para a combinação “Inter de Milão vence + Lautaro Martínez acerta pelo menos um chute no gol”, dentro do mercado de Super Aposta Aumentada. Apenas na partida entre Monterrey x Inter de Milão.

Termos e condições da promoção

Antes de aproveitar o bônus para apostar no Mundial de Clubes, é fundamental entender como ele funciona. A ação tem regras específicas que definem como as rodadas grátis são liberadas e utilizadas. Veja os principais pontos abaixo:

A aposta precisa ser feita com dinheiro real e não pode ser combinada com outros mercados no mesmo bilhete;

Caso haja cancelamento, suspensão do jogo ou substituição de Lautaro sem finalização registrada, o mercado é anulado;

As odds aumentadas estão sujeitas a limites de stake definidos pela própria operadora;

Apenas uma aposta por cliente é considerada válida nesse mercado específico.

Acesse o site da bet365 para conferir os termos e condições da oferta na íntegra.

Como se cadastrar na bet365?

Para se cadastrar na bet365, basta acessar o site oficial, selecionar a opção "Cadastrar-Se" e preencher o formulário com seus dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, e-mail e código de indicação bet365, se disponível no momento.