Nuestro experto en apuestas te trae sus mejores apuestas y pronósticos de Atlético-MG x América-MG

Neste próximo domingo, às 16:30h, o Atlético-MG recebe o América-MG pelo jogo de volta da final do Campeonato Mineiro, podendo até perder por um gol de diferença e se sagrar campeão estadual devido à vantagem que conquistou no primeiro jogo, vencendo por 3-2.

O coelho vem confiante apesar da dificuldade deste desafio, após ter batido o Peñarol por 4-1 na sua estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana neste meio de semana, enquanto o galo perdeu para o Libertád no Mineirão, pela Libertadores, por 1-0.

Atlético-MG x América-MG dicas de aposta e previsões

Cuotas cortesía de bet365. correcto en el momento de la publicación y sujeto a cambios.

Empate no primeiro tempo 6/5 com bet365

Atlético-MG para marcar mais de 1,5 gols 4/5 com bet365

Atlético-MG primeiro time a marcar 4/9 com bet365

Quando se enfrentaram na fase de grupos, galo e coelho ficaram no 1-1

A equipe de Vagner Mancini tem uma tarefa complicada precisando vencer por dois ou mais gols de diferença, mas o América-MG tem dado trabalho para o Atlético-MG nesta temporada.

Na fase de grupos, as duas equipes ficaram no empate no Mineirão, e até mesmo no jogo de ida desta final, a equipe da casa segurou o empate até os acréscimos, apesar de estar jogando com dez homens desde os nove minutos do segundo tempo.

Athletic-MG x América-MG apuesta 1: Empate no primeiro tempo 6/5 com bet365

Hulk balançou as redes nos seus três últimos jogos

Não é coincidência que neste meio de semana sem Hulk em campo, com o atacante cumprindo suspensão por três cartões amarelos, o galo não conseguiu furar a defesa do Libertad.

Hulk deixou o dele em cada uma das três últimas partidas que esteve em campo, sendo diretamente responsável pelas vitórias de sua equipe no jogo de volta da semifinal do estadual, quando o galo venceu o Athletic por 1-0, quanto no primeiro duelo desta decisão, quando fez o quinto e decisivo gol nos acréscimos da etapa complementar.

Combinando as suas aparições no campeonato estadual e na Libertadores, o artilheiro do Atlético-MG tem 11 gols e duas assistências nesta temporada, no mesmo número de jogos.

Athletic-MG x América-MG apuesta 2: Atlético-MG para marcar mais de 1,5 gols 4/5 com bet365

América-MG perdeu apenas um de seus quatro últimos jogos com o Atlético-MG

A derrota no jogo de ida desta decisão interrompeu uma sequência de três jogos do coelho sem perder para o galo, voltando até os dois duelos entre os rivais mineiros no Campeonato Brasileiro do ano passado.

O favoritismo para o título está do lado do Atlético-MG, mas o histórico recente mostra um relativo equilíbrio entre estas duas equipes.

Athletic-MG x América-MG apuesta 3: Atlético-MG primeiro time a marcar 4/9 com bet365