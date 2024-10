Atlético-MG e Vasco iniciam nesta quarta-feira (2) a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil.

O jogo está marcado às 19h15, quando as duas equipes se enfrentam na Arena MRV pelo jogo de ida na semifinal da competição.

O Galo já foi campeão da Copa do Brasil em duas oportunidades. Em 2014, a equipe venceu o rival Cruzeiro na decisão, enquanto em 2021, a vítima foi o Athletico-PR. Já o Vasco levantou o troféu apenas uma vez, no ano de 2011, ao bater o Coritiba na decisão. Agora, as equipes buscam chegar à final da competição e o primeiro jogo irá ajudar nesta definição.

O que dizem as casas de apostas?

É claro que você deve estar curioso sobre qual será o time que irá se dar bem ao final dos dois jogos da disputa e poderá, então, seguir à final da Copa do Brasil.

Segundo o que analisamos nos sites de apostas citados, apesar do retrospecto positivo do Vasco em competições mata-mata, o Atlético-MG entra na disputa como favorito para se garantir na final da Copa do Brasil. Contudo, vale a pena ficar de olho no resultado dos jogos para saber se haverá alguma surpresa sobre qual time seguirá para a última etapa da Copa do Brasil.

Ainda, já estão no ar as odds para o jogo de ida entre Atlético-MG x Vasco.

Palpite para Atlético-MG x Vasco na Copa do Brasil

Duelo de artilheiros

Se Atlético-MG e Vasco já contaram com grandes artilheiros ao longo da história, como Reinaldo, Éder e Dadá Maravilha pelo lado mineiro, e Roberto Dinamite, Romário e Edmundo no time carioca, em 2024 as equipes também contam com goleadores natos.

Pelo Galo, a grande esperança de gol é Hulk. O camisa 7 chegou ao clube em 2021 e se tornou ídolo. Com 112 gols marcados, o atacante se tornou o jogador que mais balançou as redes adversárias no século XXI ao lado de Diego Tardelli.

No outro lado, a torcida vascaína deposita toda a confiança em Pablo Vegetti. O argentino é o artilheiro da atual edição da Copa do Brasil com seis gols e também disputa o prêmio de maior goleador do Campeonato Brasileiro, com nove tentos, dois a menos que Pedro, do Flamengo.

De acordo com o site da Betano, as odds para Hulk marcar na partida de ida entre Atlético-MG e Vasco são de 2.37. Já as odds para ter um gol de Vegetti no jogo desta quarta (02) estão em 4.00

Vasco tem vantagem diante do Atlético-MG

Na história do confronto, Atlético-MG e Vasco já se enfrentaram 78 vezes, com 30 vitórias vascaínas, 29 atleticanas e 19 empates. A vantagem Cruzmaltina se mantém também em disputas de competições mata-mata.

Na Copa do Brasil, as equipes se enfrentaram em duas oportunidades, ambas nas quartas de finais. Em 1994, o Vasco se classificou diante do Atlético-MG com duas vitórias: 3x1 em São Januário e 4x3 no Mineirão.

Um ano depois, os times se encontraram outra vez. O Galo até conseguiu vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Rio de Janeiro, mas no jogo da volta, o Gigante da Colina ganhou pelo mesmo placar e garantiu a vaga para as semifinais na disputa pr pênaltis.

A única vez que o Atlético-MG levou vantagem contra o Vasco em partidas de mata-mata foi em 1978, na semifinal do Torneio dos Campeões da Copa Brasil 1978. Depois de vencer por 2 a 1 no Mineirão, o empate por 1 a 1 no jogo da volta garantiu o Galo na decisão contra o São Paulo. A equipe mineira se sagrou campeã na disputa por pênaltis diante do Tricolor Paulista.

Atlético-MG também é favorito na Arena

Na primeira partida da disputa, o Atlético-MG vai jogar em casa e contará com a força da torcida, que promete lotar a Arena MRV. Na temporada, o Galo tem um bom desempenho como mandante. Em 27 jogos, foram 15 vitórias, oito empates e quatro derrotas.

O que esperar do primeiro jogo?

O Atlético-MG entrou em campo com um time misto diante do Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro e acabou sendo derrotado por 2 a 1. Na 10ª colocação com 36 pontos, a competição não é prioridade do Galo na temporada.

Já nas copas, a equipe mineira vai muito bem. Além de estar na semifinal da Copa do Brasil, também disputa uma vaga na final da Libertadores com o River Plate, da Argentina.

O Vasco está uma posição acima do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro. No domingo (29), o Cruzmaltino visitou o Cruzeiro e ficou no empate em 1 a 1.

A equipe de Rafael Paiva, que entrou na competição querendo apenas não ser rebaixada, está surpreendendo e sonha com uma vaga em competições continentais na próxima temporada. A Copa do Brasil pode ser um título para fechar a temporada de maneira ainda mais surpreendente.