Prévia de apostas do Grupo F do Mundial de Clubes: zebra para chegar às eliminatórias

Espera-se que o Dortmund domine o Grupo F, deixando três equipes para disputarem a segunda vaga.

Os alemães provavelmente liderarão um dos grupos mais diretos do Mundial de Clubes. No entanto, quem se juntará a eles? Pode ser que sejam os brasileiros.

Vencedor do Grupo F do Mundial de Clubes Odds Borussia Dortmund 1.50 Fluminense 3.00 Ulsan 13.00 Mamelodi Sundowns 26.00

Odds fornecidas pela bet365. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

O Grupo F do Mundial de Clubes 2025 pode causar uma surpresa

Em 10.000 simulações da Opta Analyst, o Borussia Dortmund saiu no topo 74,9% das vezes. Eles têm 92,7% de chance de chegar à próxima fase. A grande questão é: quem se juntará a eles? O time que está prestes a terminar em último ainda pode disputar o segundo lugar.

Borussia Dortmund

Sem dúvida, o Dortmund é o time mais forte do Grupo F. Eles provavelmente dominarão seus adversários em sua primeira participação no Mundial de Clubes. Entretanto, não tiveram uma temporada doméstica brilhante, terminando em quarto na Bundesliga.

No entanto, eles sempre marcam presença na Liga dos Campeões da UEFA e garantiram sua vaga nesta competição como finalistas de 2024. Eles entram neste torneio após seis vitórias consecutivas, todas com pelo menos três gols marcados.

A maior parte do elenco de Niko Kovac está disponível, com apenas Nico Schlotterbeck como ausência de longo prazo. Gio Reyna, Julian Brandt, Jamie Gittens e Serhou Guirassy devem desempenhar um papel crucial para levar os Aurinegros à vitória.

De acordo com o Power Rankings da Opta, os alemães estão pelo menos 120 posições acima dos outros três times deste grupo, tornando-os favoritos para avançar para as eliminatórias com facilidade.

Fluminense

Classificado como vencedor da Copa Libertadores 2023, o Fluminense fará sua segunda aparição no Mundial de Clubes. No entanto, eles estarão ansiosos para esquecer a participação anterior, tendo sido derrotados por 4-0 pelo Man City na final de 2023.

Sua forma declinou desde aquele triunfo, já que não se classificaram para a edição de 2025. Entretanto, o Flu teve um melhor início de campanha no Brasileiro Série A, estando a quatro pontos dos líderes após 11 jogos. Eles também estão invictos nas últimas seis partidas, com cinco vitórias e um empate.

Thiago Silva será crucial como líder, já que o jogador de 40 anos continua atuando em alto nível. A temporada brasileira começou recentemente, então o Fluminense pode estar em ótima forma. Em contraste, seus adversários europeus estão vindo de uma longa temporada.

A longa lista de jogadores na enfermaria de Renato Gaúcho é uma preocupação. O artilheiro Germán Cano, o veterano atacante Keno e o meio-campista Agustín Canobbio estão todos fora devido a lesões. Isso é preocupante, já que 12 dos 15 gols do clube nesta temporada vieram de um desses três jogadores.

No entanto, os bookmakers têm o time brasileiro como favorito para se juntar ao Dortmund na próxima fase do Mundial de Clubes. Enquanto isso, a Opta deu a eles 39,4% de chance de sair do Grupo F.

Ulsan HD

O time sul-coreano Ulsan venceu a Liga dos Campeões da AFC duas vezes e está se preparando para sua terceira aparição no Mundial de Clubes. O Ulsan tem sido dominante no futebol doméstico, vencendo a K League 1 por três temporadas consecutivas.

No entanto, eles começaram a temporada de forma lenta, vencendo apenas um dos últimos quatro jogos, empatando dois e perdendo um. Como resultado, eles estão seis pontos atrás dos líderes Jeonbuk, mesmo tendo jogado duas partidas a mais.

Seu histórico nesta competição não é promissor. Eles terminaram em sexto nas duas edições em que participaram, o que significa que perderam todos os jogos. Inesperadamente, os bookmakers deram ao Ulsan uma chance melhor de chegar à próxima fase do que ao Mamelodi Sundowns.

Mamelodi Sundowns

Os campeões da liga sul-africana têm se destacado. Eles conquistaram seu oitavo título consecutivo ao vencer a Betway Premiership por impressionantes 12 pontos. No entanto, ficaram desapontados ao perder a final da Liga dos Campeões da CAF para o Pyramids no início deste mês.

Os "brasileiros", como são carinhosamente conhecidos, farão sua segunda aparição no Mundial de Clubes desde 2016, quando perderam os dois jogos. No entanto, sob a orientação de Miguel Cardoso, as coisas podem ser muito diferentes desta vez.

Embora o time do Masandawana seja composto em grande parte por jogadores locais, há alguns estrangeiros que fizeram uma grande diferença na equipe, incluindo Lucas Ribeiro Costa, do Brasil. Ele foi o artilheiro da liga com 16 gols e foi eficientemente assistido pelos outros atacantes, Iqraam Rayners e Arthur Sales.

Este torneio apresenta uma oportunidade para o time sul-africano provar que merece estar em um palco global. Eles têm sido muito consistentes nos últimos anos e causarão problemas para os outros times do Grupo F.

Antes de os Sundowns perderem para o Pyramids no segundo jogo da final da Liga dos Campeões da CAF, eles estavam em uma sequência de nove jogos sem perder, com seis vitórias e três empates. Agora, é sobre enfrentar adversários que nunca enfrentaram antes.

Sundowns passam despercebidos

Os bookmakers e entusiastas do futebol subestimaram o Mamelodi Sundowns. Eles oferecem um ótimo valor para se classificar ao lado do Borussia Dortmund no Grupo F. No entanto, eles foram colocados para terminar em último no grupo, o que é uma oportunidade de aposta que não deve ser ignorada.

De acordo com a Opta Analyst, os Sundowns foram o time que mais apareceu em segundo lugar durante suas 10.000 simulações. O time de Tshwane se qualificou para a próxima fase em 47,1% dos testes. Enquanto isso, os verdadeiros brasileiros, o Fluminense, têm apenas 39,4% de chance.

Os jogadores do Kabo Yellow estão bem descansados e tiveram tempo suficiente para se preparar para este torneio. Sua forma sugere que eles podem ser um teste difícil para todos os times do Grupo F, incluindo o Dortmund.

Dadas as lesões atuais do Flu antes da competição, os Sundowns provavelmente vencerão essa batalha. Enquanto isso, ambos os times têm poder de fogo suficiente para vencer o Ulsan. O vencedor de sua última partida do grupo, no dia 25 de junho, pode se juntar ao Dortmund nas eliminatórias.