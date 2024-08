Azarões da Champions League: Conheça três opções de apostas

Com a Champions League chegando, nosso especialista em apostas analisa a chance que alguns azarões de alto valor podem ter nas casas apostas.

+

Não é nenhuma surpresa ver o Manchester City e o Real Madrid no topo do mercados de apostas para vencer a Champions League, pois os dois últimos vencedores da principal competição de clubes da Europa continuam incrivelmente fortes antes da nova campanha.

Mas há muitas outras equipes que pretendem ser coroadas campeãs continentais no próximo ano e que as apostas possuem odds mais atraentes.

Odds Vencedor Champions League 2024/25

Team Odds na bet365 Man City 3.25 Real Madrid 4.00 Arsenal 10.00 Liverpool 11.00 Barcelona 13.00 Bayern Munich 13.00 Inter Milan 17.00 PSG 17.00 Bayer Leverkusen 26.00

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 02 de agosto de 2024 às 19h.

Barça busca o sexto título da Eurocopa

O Barcelona é classificado como o quinto favorito para vencer a Champions League, com odds de 13.00, atrás de City, Real, Arsenal e Liverpool.

Na próxima primavera na Europa, serão comemorados 10 anos desde a última vez em que o clube levantou a taça da Champions, já que os catalães muitas vezes se viram à sombra de seus grandes rivais domésticos, o Real, na última década.

Hansi Flick está agora no comando do time e o alemão sabe que terá muito trabalho para tentar diminuir a diferença interna para o Los Blancos, que terminou 10 pontos à frente do vice-campeão Barça na última temporada, quando venceu a La Liga.

No entanto, o Barça tem muito talento em seu elenco, incluindo os experientes Ilkay Gundogan e Robert Lewandowski, além dos jovens meio-campistas Pedri e Gavi, que esperam voltar de lesão na primeira metade da temporada.

Além disso, o o Barça continua esperançoso de conseguir contratar Nico Williams, do Athletic Bilbao.Williams seria uma adição interessante ao ataque e já provou que é capaz de causar um grande impacto em partidas importantes. Portanto, se ele for para o Barcelona e o time mantiver seus principais jogadores em forma, o Barça poderá ir longe na Europa.

A campeã italiana Inter não pode ser ignorada

A Inter de Milão venceu a Série A na última temporada por uma enorme margem de 19 pontos, terminando bem à frente dos rivais locais AC Milan, Juventus e Atalanta.

A equipe é outro dos favoritos no mercado da Liga dos Campeões, com odds de 17.00, já que os nerazzurri sonham em se tornar campeões europeus pela primeira vez desde 2010 e pela quarta vez em sua história.

Lautaro Martinez foi muitas vezes o herói do Inter na última temporada, marcando 27 gols em todas as competições, e voltará para a nova campanha em alta depois de ter sido o astro da Argentina no triunfo da Copa América 2024.

Se a Inter voltar a engrenar rapidamente, poderá causar um grande impacto na Champions em 2024/25.

Leverkusen deve ser respeitado

O Bayer Leverkusen está de volta à Champions League depois de uma campanha impressionante, quando venceu a Bundesliga pela primeira vez, ficando invicto, e também conquistou a Copa da Alemanha.

A dobradinha quase virou quase um tríplice triunfo, pois o time só perdeu na final da Europa League para a Atalanta, e Xabi Alonso e sua equipe agora estão determinados a dar continuidade aos sucessos da última temporada.

O Leverkusen tem odds de 26.00 para vencer a Champions, mas as odds diminuirão se o time começar a nova campanha da mesma forma que na última temporada, e deve ser respeitado nessa competição.

Florian Wirtz, Jeremie Frimpong e Granit Xhaka estão entre seus principais jogadores e certamente adorarão a oportunidade de competir com os melhores da Europa.