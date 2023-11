Descubra os melhores sites para apostar na final da Copa Libertadores. Veja ofertas e opções de palpites.

Confira os melhores sites para fazer as suas apostas na final da Copa Libertadores. Descubra também algumas dicas para ter mais chances de sucesso nos seus palpites. Por isso, se você é fã de futebol e quer fazer as suas apostas na Libertadores, veja as ofertas e boas casas de apostas.

Ao longo desse artigo você vai ficar por dentro das principais opções de apostas do torneio e também informações relevantes sobre as ofertas das operadoras, como o código promocional Betano e o código bônus bet365.

Melhores sites para apostar na Copa Libertadores

O mercado brasileiro apresenta diversas opções de casas de apostas, com uma tendência de crescimento cada vez maior. Por esse motivo, apostadores iniciantes podem ter dificuldades na hora de escolher uma plataforma para fazerem os seus palpites.

Se esse é o seu caso, separamos alguns dos melhores sites disponíveis para apostar na final da Copa Libertadores.

bet365

A bet365 é uma das casas de apostas mais antigas e conhecidas no mercado. A plataforma apresenta diversas categorias esportivas e vantagens distintas aos apostadores. Se quiser usar uma das ofertas do site, lembre-se de ler os seus termos e condições por completo no artigo bet365 bônus.

Betano

O site da Betano tem um amplo catálogo de esportes disponíveis com diversos mercados de apostas, principalmente no futebol. A plataforma oferece um bônus de boas-vindas com o código promocional Betano, serviço de streaming ao vivo para clientes já cadastrados, app para aparelhos Android e diversas outras vantagens. Sendo assim, este é um dos melhores sites para apostar na Copa Libertadores.

KTO

Além de confiável, a KTO é uma plataforma intuitiva e proporciona uma experiência agradável para os apostadores iniciantes. O site oferece diversos esportes, jogos de cassino e cassino ao vivo, além de e-sports como Dota 2, Counter Strike, entre outros. As odds apresentadas na plataforma são competitivas e as suas apostas podem ser feitas com métodos de pagamento seguros como o Pix KTO, Pay4fun e boleto.

Betfair

Amplamente reconhecida por sua confiabilidade e tempo de atuação no mercado de apostas, a Betfair possui diversas categorias esportivas e mercados de apostas. A plataforma desenvolveu um Betfair app para dispositivos Android que aprimora a experiência dos apostadores. Todos os recursos do site podem ser usados no app, incluindo a função de cash out em eventos esportivos.

Sportsbet.io

Com promoções interessantes disponibilizadas a todos os apostadores, a Sportsbet io também oferece um app para aparelhos Android, além de diversas modalidades esportivas e mercados de Sportsbet io apostas.

Como escolhemos os melhores sites de apostas

A escolha de uma casa de apostas depende das necessidades e preferências de cada jogador. Por isso, recomendamos que você faça uma pesquisa detalhada sobre o que cada site tem a oferecer.

Alguns aspectos importantes devem ser levados em conta, como os itens listados abaixo:

Bônus oferecidos pelas casas de apostas e quais são as condições de uso

Odds apresentadas em eventos esportivos

Catálogo de esportes e jogos de cassino oferecidos

Opções de pagamento variadas e seguras

Serviço de streaming e app para aparelhos móveis

Atendimento ao cliente rápido e eficaz

Estas foram algumas características que consideramos importantes em nossa análise para definir os melhores sites de apostas na Copa Libertadores. Você pode e deve pesquisar cada uma dessas opções e outras do mercado antes de começar as suas apostas.

Dicas para apostar na Copa Libertadores

Se você está começando as suas apostas e ainda não se sente tão seguro, selecionamos algumas dicas que podem ajudá-lo. Elas servem para as suas apostas na Copa Libertadores ou em qualquer outro campeonato esportivo.

Pesquise sobre o mercado

É importante que você entenda o mercado de apostas onde for fazer os seus palpites. Por isso, estude as equipes que participam da Copa Libertadores, o histórico dos jogadores, condições físicas dos atletas, como os times estão em termos de desempenho, entre outras informações relevantes.

As partidas de futebol podem sempre contar com imprevistos. Porém, se você estiver bem informado, poderá ter mais chances de acertar as suas previsões.

Crie um plano e tenha paciência

É natural que você ganhe e perca em suas apostas esportivas. Quando não acertar uma previsão, é importante que você tenha paciência para lidar com a frustração. Sendo um esporte dinâmico e dependente de diversas variáveis, lembre-se de criar um plano razoável para as suas apostas.

Diversificação das apostas

Para aumentar as suas chances de vitória, você pode ampliar as suas opções de apostas. Na Copa Libertadores você pode apostar em diversos mercados de apostas simultaneamente.

Atenção para os seus gastos

Não se deixe levar em momentos de emoção para gastar mais do que pode em suas apostas esportivas. Crie um plano de orçamento razoável nas suas apostas para gerenciar os seus gastos. Dessa forma, você poderá fazer os seus palpites de maneira responsável.

Tipos de apostas na Copa Libertadores

As melhores casas de apostas oferecem um amplo catálogo de competições e mercados de apostas. Cada site pode contar com mais ou menos opções de apostas do que outros. Alguns deles, por exemplo, disponibilizam apostas no jogador que marcará um gol ou no número de escanteios e cartões que uma partida terá.

Alguns mercados de apostas são mais procurados pelos apostadores e estão presentes em todos os sites que mencionamos. Selecionamos algumas opções abaixo, que também estão disponíveis na Copa Libertadores.

Resultado final (1x2)

Um dos mercados mais simples e populares é o do Resultado Final. Nele, você precisa definir qual será o desfecho final de uma partida. Na final entre Fluminense e Boca Juniors, por exemplo, você pode apostar na vitória de uma das equipes, ou então no empate entre as duas.

Cada um dos resultados irá apresentar uma odd diferente que indica a probabilidade deles acontecerem. As odds mais altas correspondem a probabilidades de acerto mais baixas, porém com retornos maiores.

Dupla Chance

Neste mercado você também aposta no resultado final de uma partida, porém, você pode fazer mais de um palpite simultaneamente. Isso significa que, na partida entre Fluminense e Boca Juniors, você pode apostar na vitória das duas equipes, por exemplo. Outra opção é fazer um palpite na vitória de um dos times e o outro no empate.

O retorno em caso de acerto pode ser mais baixo, porém as suas chances de vitória são mais altas.

Empate anula aposta

Como você deve estar deduzindo pelo nome, este mercado anula a possibilidade de um empate na sua aposta. Isso significa que, se escolher esta opção e a partida terminar com um placar igual para os dois times, você recebe o valor que investiu no seu palpite de volta.

Ambos marcam

Agora falaremos de um dos mercados de apostas onde o resultado final da partida não importa. Selecionando a opção “Ambos marcam”, você pode apostar na possibilidade das duas equipes balançarem as redes ou não.

Se você selecionar “Sim” na partida entre Fluminense e Boca Juniors, vence a aposta se as duas equipes marcarem ao menos um gol. Caso selecione a opção “não”, apenas um dos times pode balançar as redes para que você tenha o seu retorno garantido.

Mais/menos

Este é outro mercado onde o resultado final do jogo não é relevante para o apostador. Semelhante à opção anterior, você estará preocupado com os gols feitos durante uma partida, mas há algumas diferenças. Aqui você aposta se a partida terá mais ou menos gols do que algum número apresentado, independente de qual equipe marque.

Ao escolher a opção acima de 2.5 gols na partida entre Fluminense e Boca Juniors, a bola precisa balançar as redes três ou mais vezes para você vencer. Se apostar em menos de 2.5 gols, você recebe o seu retorno se o jogo terminar com dois ou menos gols. De qualquer forma, o que importa é a quantidade de gols, e não quem os marca.