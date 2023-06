Aposta Draft NBA: aprenda a fazer palpites no draft

O mercado de aposta draft NBA está ficando cada vez mais popular, já que o evento também tem crescido entre os fãs de basquete.

Assim, há opções com odds bem interessantes para esse palpite, mas é preciso ter bastante atenção.

Pensando nisso, montamos um guia mostrando onde fazer palpites no NBA Draft, o que é o evento e dicas para escolher bem. Continue lendo para ficar por dentro das apostas do Draft NBA, marcado para 22 de junho.

Melhores casas para apostar em Draft NBA

Onde fazer boas aposta Draft NBA? Várias casas de apostas cobrem não só os jogos da temporada regular, mas também outros eventos relacionados. Nesse sentido, é preciso encontrar uma plataforma que dê boas chances de ganhos e possua probabilidades equilibradas.

Na busca por casas de apostas que se encaixassem nessa descrição, encontramos algumas que se destacaram. Confira abaixo.

bet365: Ótima reputação

Betano: Odds competitivas

Sportingbet: Transmissão ao vivo de eventos

Betmotion: Boas ofertas para apostadores

LeoVegas: Prática para iniciantes

Veja os detalhes das ofertas:

Draft NBA: o que significa?

Talvez você até tenha tenha interesse em aposta Draft NBA, mas não sabia bem o que é o evento. Desse modo, o NBA Draft acontece antes dos jogos da temporada começarem. Basicamente, é a convocação para jogadores que nunca disputaram a competição serem contratados.

O grande foco do evento são justamente os jovens atletas que se destacam na temporada passada jogando pela liga universitária. Além deles, jogadores de várias ligas do mundo também ingressam na liga pelo draft.

Mas por que ele é tão importante? Porque costuma ser a melhor forma de times com elencos fracos passarem a se destacar. Por exemplo, jogadores como Michael Jordan foram draftados ainda jovens e levaram suas franquias a conquistarem vários títulos.

Inclusive, vale prestar atenção também nos atletas internacionais ao fazer aposta draft NBA. Por exemplo, o pivô Nikola Jokic chegou no Nuggets no draft de 2015. O time nunca tinha vencido sua conferência e tão pouco a final da NBA, mas conseguiu ambos com as atuações do sérvio.

O mesmo pode ser dito do grego Giannis Antetokounmpo, draftado pelo Milwaukee Bucks, duas vezes MVP e campeão entre a temporada 2020-2021. Assim, fique atento aos palpites de especialistas para saber quais as probabilidades de cada atleta ser escolhido.

Também, lembre-se que os times com prioridade no draft são aqueles que não se classificaram para os playoffs. Eles passam por uma rodada de loteria que definem quem vai escolher primeiro.

Além disso, não é incomum que os times negociem seu privilégio de escolha. Alguns até mesmo fazem isso no dia. Por isso, é preciso ficar muito atento e pesquisar a fundo antes de fazer sua aposta draft NBA.

Como funciona o Draft NBA?

O evento costuma ocorrer em maio, com a loteria da ordem de escolhas ocorrendo poucos dias antes do NBA Draft ter início. Desse modo, você já pode começar a aposta draft NBA muito tempo antes, com meses de antecedência.

Mas como as casas de apostas oferecem esse tipo de palpites? Geralmente, os mercados de aposta draft NBA se dividem em:

Primeiro jogador a ser escolhido na primeira rodada após a loteria;

Posição em que o jogador será escolhido (geralmente aproximado, como “nas 5 primeiras escolhas” ou “ nas 9 primeiras escolhas”);

Jogador que estará no top 5 de escolhas;

Mercados para as 10 primeiras escolhas.

Assim, independente de qual time participe no draft, você ganhará sua aposta draft NBA se o palpite se mostrar correto. Lembre-se apenas de conferir qual tipo de mercado está escolhendo, para não fazer o palpite errado.

Como apostar no Draft NBA?

Você pode fazer uma aposta Draft NBA como faria em qualquer outro mercado das casas de apostas. Basta fazer o seguinte passo a passo:

Escolha um site de apostas que possua cobertura da NBA (todos da tabela no inicio possuem cobertura especificamente para o draft da NBA). Em seguida, faça login ou crie uma conta e deposite o valor a ser apostado; Abra a seção de apostas em esportes e use a ferramenta de busca para procurar por “draft”. Selecione o draft da NBA. Escolha qual tipo de mercado fará suas apostas e faça sua seleção. Insira o valor da aposta e confirme.

Para saber se venceu as apostas, confira no próprio site em que apostou. Elas costumam ser confirmadas poucos instantes após o draft ser feito.

Melhores estratégias para apostar em Draft NBA

Não há muitas estratégias que possam ser usadas no Draft justamente por ser um evento que acontece só uma vez ao ano e cujos jogadores e times mudam. Todavia, especialistas indicam algumas técnicas que já se motraram bem sucedidas. Confira a seguir:

Pesquise por notícias e negociações: a mídia esportiva costuma especular bastante sobre as escolhas do draft. Além disso, fontes internas das franquias costumam dar dicas de jogadores que estão sendo observados antes da loteria;

a mídia esportiva costuma especular bastante sobre as escolhas do draft. Além disso, fontes internas das franquias costumam dar dicas de jogadores que estão sendo observados antes da loteria; Fique atento as trocas: muitas franquias negociam suas posições na loteria do draft. Por isso, fique de olho nesse tipo de mudança e em qual equipe assumiu a posição;

muitas franquias negociam suas posições na loteria do draft. Por isso, fique de olho nesse tipo de mudança e em qual equipe assumiu a posição; Gerencie sua banca: o draft é um evento bastante aleatório. Por isso, não utilize todo seu dinheiro em um palpite só. Em vez disso, calcule um valor interessante que não te exponha a riscos elevados.

Vantagens e desvantagens do mercado de Draft NBA

Todos os tipos de apostas costumam ter suas vantagens e desvantagens. No caso das aposta Draft NBA, os prós e contras são os que constam logo abaixo. Obviamente, esses são alguns fatores subjetivos e você poderá tomar suas decisões entendendo se fazem sentido com seu perfil de apostador.

Vantagens

Odds mais altas que mercados tradicionais em jogo da NBA.

que mercados tradicionais em jogo da NBA. Interessante para os fãs de basquete, especialmente da liga americana.

Muitas análises de especialistas na loteria e na convocação.

Desvantagens

Ocorre apenas uma vez no ano, o que dificulta a previsão.

Algumas ofertas possuem limitação para aposta Draft NBA.

Mais dicas para apostar no Draft NBA

O que mais os apostadores devem observar ao fazer apostas no draft da NBA? Um dos pontos principais é considerar as previsões de especialistas no basquete universitário, que acompanham a carreira dos principais atletas desde a juventude.

Além disso, veja se os times que vão participar da loteria realmente pretendem usar seu direito ao draft. Alguns preferem a troca e isso fica claro bem antes do evento ocorrer.

Conclusão

Fazer aposta Draft NBA é bem diferente de fazer apostas tradicionais em um jogo da NBA. Assim, se é fã da ligae de basquete, vale a pena prestar atenção nesse tipo de palpite.

Ademais, faça as apostas com muito planejamento e inteligência. Isso diminuirá suas chances de perda e melhorará suas probabilidades de sucesso.

FAQ: Tire suas dúvidas sobre apostas Draft NBA

Para finalizar, consultamos os apostadores para saber quais dúvidas se destacam. Veja a seguir as 5 principais.

Como funciona o Draft da NBA?

O draft da NBA é a convocação de jogadores universitários ou internacionais, com os times que não se classificaram para os play-offs recebendo preferência.

Como analisar as apostas na NBA?

A melhor forma é comparar com as previsões de especialistas nas ligas universitárias e internacionais de basquete.

Quando acontece o Draft da NBA?

O Draft da NBA em 2023 acontece nesta quinta-feira, 22 de junho.

Quais sites de apostas cobrem a NBA?

Confira no início do nosso texto casas de apostas que possuem mercados para o evento.

Onde assistir o draft da NBA?

O draft é transmitido no site oficial da NBA e em alguns canais de streaming. Os direitos de transmissão variam a cada temporada, então vale a pena conferir no site oficial.