888sport Brasil: Confira a análise da casa de apostas

A 888sport Brasil é uma casa de apostas online consolidada e que oferece recursos úteis para seus clientes.

Veja nosso guia sobre como funciona a 888sport Brasil, sobre como se cadastrar e ativar o 888sport bônus. Além disso, vamos mostrar todas as funcionalidades e vantagens de apostar na plataforma.

Bônus de Boas Vindas - Visão Geral

Novos apostadores podem ativar um bônus após a abertura da conta na 888sport Brasil. Para isso, será necessário realizar um depósito elegível e completar os passos necessários para receber todo o valor.

Além disso, não é necessário usar código promocional ou nada do tipo. Portanto, se você se interessou em ser apostador da 888sport, veja mais detalhes sobre a promoção a seguir.

Bônus de até R$500

A promoção da 888sport Brasil oferece 100% do seu primeiro depósito como bônus para apostas esportivas. Além disso, os apostadores também podem receber até 20 giros grátis para jogos selecionados do cassino.

Mas, afinal, como ativar o 888sport bônus? O primeiro passo é fazer o seu cadastro e em seguida depositar no mínimo R$55 em sua conta.

Esse valor pode ser usado em apostas esportivas com odds mínimas de 1.5. Complementando, para sacar qualquer retorno decorrente do bônus será necessário apostar 5 vezes o valor recebido. Enquanto que os retornos com os giros grátis não precisam ser apostados novamente para sacar.

O site informa detalhadamente como ativar a promoção e todas suas regras. Desse modo, confira as informações para avaliar se vale a pena usar a oferta.

Vantagens e Desvantagens da 888sport Brasil

Se você ainda não conhece a 888sport é natural estar curioso sobre os prós e contras da plataforma. Portanto, preparamos uma lista resumindo essas características. Desse modo, fica mais simples para você analisar como a 888sport funciona e se vale a pena se cadastrar.

Vantagens

Em primeiro lugar, vamos mostrar os pontos positivos que os clientes 888sport vão encontrar ao apostar na plataforma. Sendo assim, confira a lista abaixo:

Empresa consolidada e licenciada. Além disso, a casa é regulada por comissões de apostas confiáveis;

Aceita métodos de pagamentos variados e todas as opções são seguras;

Valor de bônus de boas vindas para apostas esportivas;

Catálogo com muitas modalidades esportivas e competições do mundo todo;

Odds interessantes em comparação com outras casas de apostas. Inclusive, alguns eventos esportivos possuem “Odds Aumentadas” que são promoções específicas e temporárias.

Todas essas características melhoram a experiência dos apostadores da 888sport Brasil. Portanto, caso tenha se interessado, acesse o site para avaliar cada ponto e tirar suas conclusões.

Desvantagens

Assim como toda casa de apostas, a 888sport também possui alguns pontos que poderiam melhorar. Veja a lista abaixo de desvantagens em usar os serviços da plataforma:

Suporte ao cliente somente em inglês, dificultando o atendimento para os clientes brasileiros;

Não aceita o Real como moeda, portanto seus depósitos serão convertidos. Ou seja, pode ser aplicada taxa de câmbio em suas transações;

Poucos eventos esportivos com transmissão ao vivo;

Não possui aplicativo para download, embora tenha uma versão mobile otimizada para navegador.

De maneira geral, as desvantagens da casa de apostas é que ela ainda não se adaptou totalmente ao público brasileiro. Por conta disso, a operadora ainda não aceita a moeda brasileira e nem presta atendimento em português.

888sport Brasil é confiável?

A 888sport é uma casa de apostas licenciada e popular ao redor do mundo. Portanto, podemos dizer que ela é confiável. Além disso, a empresa é regulada pela Malta Gaming Authority, mostrando que é um serviço de qualidade e seguro.

A licença de jogos foi emitida pelo Governo de Malta, que autoriza o site a funcionar. O número desse documento é MGA/CRP/543/2018 e pode ser consultado diretamente no site da operadora.

Complementando, outro indício que a empresa é séria é seu compromisso com o jogo responsável. Por exemplo, a plataforma possui parcerias com Gambling Commission, GamCare e BeGambleAware.org. Desse modo, sabemos que a casa promove o jogo justo.

Embora a plataforma ainda não aceite o Real como moeda oficial, os métodos de pagamentos são seguros. Entre eles podemos citar o Pix, boleto, transferência bancária e muito mais. Todas as opções são consolidadas e confiáveis para realizar depósitos e saques.

888sport Brasil é seguro?

Além de ser confiável, é fundamental que a plataforma tenha um site seguro e protegido. Afinal, a empresa vai armazenar dados pessoais e bancários de cada apostador do site. Sendo assim, identificamos que a 888sport possui sistemas diversos de segurança.

O site é testado constantemente e passa por auditoria externa e interna, de acordo com a política de privacidade. Complementando, a plataforma possui criptografia e firewall avançado para proteger a rede de invasores.

Portanto, fique tranquilo para usar os seus dados pessoais verdadeiros e atualizados ao abrir sua conta na casa. No quesito segurança, consideramos que a 888sport vale a pena ser conhecida.

888sport Brasil no Reclame Aqui

Não encontramos registro da 888sport no Reclame Aqui, que é o site de reclamações mais popular do Brasil.

A operadora conta com métodos de atendimento diretamente em seu site, incluindo um chat ao vivo. Portanto, caso tenha problemas durante sua experiência, é mais recomendado que resolva diretamente pelo site. A empresa não é ativa no Reclame Aqui.

888sport Brasil app para dispositivos Android e iPhone

Os apostadores brasileiros não conseguem baixar o aplicativo da 888sport, por enquanto. No entanto, o site pode ser acessado pelo navegador do seu smartphone. Por lá você pode abrir sua conta, depositar, fazer as apostas online e muito mais.

Essa versão para navegador funciona tanto em celulares Android, quanto iOS. Além disso, conta com todos os recursos da plataforma otimizados para uso mobile. Sendo assim, os apostadores não costumam ter reclamações sobre usar o site pelo celular.

Futebol na 888sport Brasil

Os clientes da 888sport vão encontrar uma grande variedade de apostas em futebol no catálogo. Começando pelas diferentes competições que são oferecidas, veja a lista abaixo de alguns exemplos:

Campeonato Brasileiro Série A e B;

Champions League;

Premier League;

La Liga;

Copa Libertadores.

Além desses torneios populares também estão disponíveis competições menos tradicionais. Inclusive, ligas nacionais de países do mundo todo e de diferentes níveis técnicos. Portanto, opção é o que não falta para quem gosta de apostar em futebol.

Os mercados oferecidos são parecidos com outras plataformas consolidadas. Por exemplo, Resultado Final, Total de Gols Mais/Menos, Handicap, Escanteios, Cartões, entre outros. Acesse o site para visualizar todos os tipos de apostas possíveis. Veja também nosso artigo para saber como apostar em escanteios.

Como funciona o 888casino?

Semelhante ao 888sport, a plataforma possui sua seção de jogos chamada 888casino. Por lá é possível jogar os jogos de cassino mais conhecidos do momento. Por exemplo, são muitas variedades de slots, jogos de crash, roleta, blackjack e muito mais.

Ainda há o cassino ao vivo com transmissão em tempo real dos jogos. Nesta categoria a casa oferece diferentes roletas, game shows, blackjack, pôquer e outros tipos de jogos de mesa.

Lembrando que o 888sport bônus libera também 20 giros grátis que devem ser usados em slots selecionado. Por isso, acesse a plataforma e consulte a lista de jogos elegíveis para usar o bônus de boas vindas.

Odds e Taxas de Pagamento da 888sport Brasil

A casa de apostas ainda precisa melhorar em alguns pontos, no entanto as suas odds já são um ponto positivo. Durante nossa avaliação identificamos valores distintos nas cotações das apostas esportivas.

De maneira geral, esses valores seguiam uma média parecida com outras casas de apostas populares. Contudo, o destaque está para o recurso “Odds Aumentadas” que consiste em oferecer cotações especiais em alguns palpites.

Esse recurso é uma promoção que destaca algumas apostas já prontas e melhora as odds oferecidas. Sendo assim, está sujeita a disponibilidade e elegibilidade. Porém, mesmo sem a oferta, as odds da 888sport são distintas com o restante do mercado.

Como sacar na 888sport Brasil?

Solicitar um saque na 888sport é simples e a plataforma paga corretamente. Desse modo, veja as instruções a seguir de como fazer sua solicitação de retirada:

Faça login na 888sports , clicando em “Iniciar Sessão”; Selecione a opção “Caixa”, no canto superior direito da interface; Depois disso clique em “Saque” para prosseguir; Digite o valor que deseja retirar e selecione o método de pagamento de acordo com sua preferência; Finalize a solicitação clicando em “Enviar pedido de saque”;

Após realizar sua solicitação basta aguardar o valor entrar na sua conta bancária. Recomendamos que acesse o site para ler todos os termos e regras referentes às retiradas de saldo da plataforma. Por lá você encontra os limites de cada método de pagamento e mais informações.

Serviços de atendimento ao cliente

O serviço de atendimento ao cliente da 888sport Brasil é o ponto fraco da empresa. Embora tenha um canal dedicado para responder dúvidas e reclamações, esse canal não atende todos os brasileiros.

O motivo disso é que não existe atendimento em português. Sendo assim, dificulta a conversação entre o público brasileiro com os consultores especializados. No entanto, se conseguir superar esse empecilho, o atendimento é eficiente e rápido.

Para acessar essa função você deve fazer login no seu perfil e clicar no ícone do seu usuário. Em seguida, selecione “Help Center” e “Chat” para começar o atendimento com um consultor.

Além do chat ser em inglês, nem todos os artigos explicativos estão traduzidos para o português. Por isso consideramos que o atendimento aos clientes é um dos pontos negativos da 888sport.

Conclusão sobre a 888sport Brasil

Em resumo, a 888sport se destaca por oferecer um catálogo extenso de esportes e odds variadas. No entanto, também existem alguns pontos que poderiam melhorar. Sendo assim, resumimos quais recursos consideramos positivos e quais não gostamos durante nossa experiência.

Além do mais, o 888sport bônus é útil, já que libera 100% do seu primeiro depósito até R$500. Esse valor pode ser usado em apostas esportivas e você ainda recebe 20 giros grátis para jogos selecionados no cassino.

A liberação dessa oferta é feita após a abertura de sua conta e um primeiro depósito válido. O valor mínimo elegível para participar é de R$55. Lembre-se de ler os termos e condições de uso antes de começar a usar a promoção para novos apostadores.

Perguntas Frequentes

Separamos alguns questionamentos recorrentes sobre a operadora para responder e tirar suas dúvidas.

Como abrir uma conta na 888sport?

Acesse o site oficial e clique em “Registrar-se”, no canto superior direito. Em seguida, preencha o formulário com todas as informações que forem solicitadas e confirme sua solicitação.

Como apostar em futebol na 888sport?

Será necessário fazer login na sua conta e realizar um depósito. Após isso, procure por “Futebol” no menu lateral esquerdo da página inicial. Em seguida, selecione um jogo, digite o valor de sua aposta e confirme seu palpite.

É necessário código promocional para ativar a promoção?

Você não precisa usar o código promocional para ativar o 888sport bônus. Essa oferta está disponível para o apostador que se cadastrar e realizar um depósito elegível.

Quais os métodos de pagamento da 888sport?

A casa não trabalha com o Real Brasileiro, no entanto aceita métodos de pagamentos populares do Brasil. Por exemplo, Pix, boleto, cartão de crédito, transferência, carteiras digitais, entre outros.

A 888sport é confiável?

A 888sport é uma casa de apostas online confiável e licenciada. Sendo assim, você pode se cadastrar e depositar sem maiores preocupações, pois seus dados estão seguros.

