888sport app: Aprenda a apostar no celular e aproveite bônus

Um 888sport app ainda não está disponível em português. No entanto, os clientes desta casa podem apostar de forma prática e dinâmica nos celulares.

Apesar de não existir um 888sport, saiba que o site mobile da 888sport é bastante responsivo e se adapta perfeitamente às pequenas telas dos dispositivos móveis. Ademais, vale destacar que há um excelente 888sport bônus.

Pegar bônus da 888sport

Bônus disponível e como consegui-lo

Mesmo que até o momento um 888sport app ainda não esteja disponível em português, a casa oferece outros atrativos para os apostadores brasileiros. Como, por exemplo, vários tipos de bônus e promoções frequentes.

A saber que, quem não tem uma conta na plataforma, pode fazer o seu cadastro com direito a receber um bônus de boas-vindas. Ele corresponde a 100% do valor do primeiro depósito na casa até o limite máximo de R$500. A isso, acrescenta-se ainda mais 20 giros grátis no 888casino.

Ou seja, esta pode ser uma oportunidade de aumentar o seu saldo para apostas. Todavia, como habitual, lembre que para ter este bônus será preciso cumprir com as regras dos seus termos e condições de uso. Para saber mais detalhes, confira nossa página com todos os detalhes do 888bônus. Você também pode se interessar pelas ofertas de código promocional Betano e código bônus bet365.

Pegar bônus da 888sport

Bônus de boas-vindas: termos e condições

Dentre algumas das principais regras do bônus boas-vindas, estão:

Apenas os novos clientes da plataforma que tenham o mínimo de 18 anos de idade poderão ter direito ao bônus de boas-vindas ;

Ao mesmo tempo em que precisam efetuar o primeiro depósito com o valor de ao menos $10 . E isso, em até 60 dias após o cadastro;

Para conseguirem retirar os ganhos que conseguirem com o bônus, presicam também apostar 5 vezes o valor do bônus, igualmente dentro de 60 dias . Ao passo que apenas as apostas esportivas que possuam odds de 1,5 ou mais contarão para este requisito. Da mesma forma que estas apostas possuem o limite de $50;

Quanto aos Giros Grátis, o novo jogador deve utilizá-los em até 14 dias após eles entrarem em sua conta;

Não é possivel trocar os Giros Grátis por dinheiro;

Os Giros Grátis tem um valor de aposta determinado a $0,10 por cada giro;

Os ganhos que conseguir usando os Giros Grátis não poderão ultrapassar $2;

Aplicam-se outros T&Cs.

Note que estas são as regras que consideramos mais relevantes. Todavia, para poder usar o bônus por completo, há ainda outras exigências a estar de acordo. Por isso, é muito importante que verifique todos os termos e condições da promoção direto no site da casa.

Ativar oferta

Como apostar no celular

Embora atualmente não haja um 888sport app em português, a casa já oferece um aplicativo 888sport Android e um app 888sport iOS para jogadores no Reino Unido. Desse modo, podemos imaginar que ela pode vir a lançar uma versão do 888sport app em português em algum momento próximo.

No entanto, não precisamos esperar o lançamento de um 888sport app para apostar na casa através de dispositivos móveis. Visto que é possível acessar o site móvel da 888sport pelo navegador de internet destes aparelhos.

Assim, independentemente de você ter um dispositivo Android ou iOS, poderá apostar pelo celular na 888sport de forma simples e conveniente. Bastando para isso seguir este passo a passo:

Primeiramente, acesse o site oficial da 888sport ; Logo, clique no botão amarelo “ Cadastre-se já ” e preencha o formulário de cadastro . Quando sua conta estiver aberta, faça o seu login ; Vá a seção de esportes, escolha a modalidade esportiva, o campeonato e a partida que deseja apostar ; Depois, selecione o mercado e as odds que achar mais promissores; Em seguida, no boletim de apostas, indique o valor de sua aposta e confirme-a .

Ademais, para tornar o acesso ainda mais rápido e prático, você pode adicionar o ícone da 888sport à tela inicial do seu dispositivo. E assim, simular a sensação de ter um verdadeiro 888sport mobile app.

Ações, serviços, e opções disponíveis

Enquanto não há um 888sport app disponível em português, é possível utilizar toda a oferta de apostas desta casa através de seu site mobile. O que significa ter acesso à apostas em esportes, esportes eletrônicos, cassino, poker, etc. Igualmente, há uma variedade de recursos, como por exemplo:

Apostas ao Vivo : na 888sport, há uma ampla seleção de mercados ao vivo em diferentes esportes, desde o futebol até os esportes eletrônicos;

Cash Out : como às vezes é difícil prever o resultado final de sua aposta, na 888sport você pode utilizar o recurso CashOut. Assim, você pode encerrar sua aposta mais cedo e garantir um retorno, mesmo antes do evento terminar;

Bet Builder/Construtor de Apostas : com este recurso o apostador pode criar suas próprias apostas personalizadas combinando mercados dentro do mesmo jogo;

BetFeed : presente também no 888sport app em inglês, este recurso permite acompanhar as tendências das apostas em tempo real. Com ele, é possível ver quais eventos estão ganhando popularidade entre os apostadores da comunidade 888sport;

Feito para você : nesta seção, que no 888sport app em inglês chama-se “Recommendations”, você pode manter-se atualizado sobre suas últimas apostas e ganhos recentes em uma seção também dentro do site.

Todas essas opções estão à sua disposição no site mobile para os apostadores do Brasil. E vamos ver quando a casa lança um 888sport app em português com essas funções, assim como já fez com o 888sport mobile app em inglês.

Apostar na 888sport

Como entrar em contato com o atendimento ao cliente

Para contatar o serviço de atendimento ao cliente da 888sport e solucionar qualquer dúvida ou problema que você tenha, há algumas opções à sua disposição. Isso porque a casa disponibiliza uma Central de Ajuda e um Chat ao vivo com sua equipe de atendimento aos clientes.

A Central de Ajuda é abrangente e aborda muitos tópicos e perguntas frequentes. Desse modo, é uma ótima maneira de encontrar informações úteis por conta própria. No entanto, é importante notar que a maior parte das informações na central de ajuda está disponível apenas em inglês ou espanhol.

Por outro lado, no chat ao vivo você tem uma abordagem mais direta. Mas, este recurso está disponível exclusivamente para aqueles que já possuem uma conta na plataforma.

Opiniões sobre o 888sport mobile app

Quando se trata de avaliar o 888sport Mobile App, a experiência dos jogadores é essencial. Assim, embora a falta de um 888sport app em português seja notável, a alternativa que o site mobile da casa oferece nos dispositivos móveis atende às necessidades dos apostadores. Uma vez que a 888sport se destaca por sua ampla oferta de apostas esportivas, um bônus de boas-vindas e úteis recursos de apostas. Como por exemplo, as apostas ao vivo, o Cash Out, Bet Builder, BetFeed e o “Feito para você”.

Ao nosso ver, seria importante que a casa tivesse um chat ao vivo disponível para todos os seus visitantes, e não apenas para clientes já cadastrados. Ao mesmo tempo que, tanto este chat como a central de ajuda poderiam ser completamente em português. Pois assim, facilitaria ainda mais o contato com os brasileiros.

Mas, talvez a casa de apostas já esteja trabalhando nesse lançamento. Bem como em um 888sport mobile app na língua portuguesa.

Prós Contras Boa oferta de apostas esportivas Falta de um 888sport mobile app no Brasil Bônus e promoções Muitas informações apenas em inglês ou espanhol Variedade de métodos de pagamento



Site mobile de navegação intuitiva





Pegar bônus

Perguntas Frequentes

Veja agora respostas para frequentes perguntas sobre o 888sport mobile app. Assim fique ainda mais informado para apostar na 888sport em seu celular.

Como faço para baixar o 888sport mobile app no meu celular?

Até o momento a casa não possui um aplicativo móvel em português. Desse modo, os apostadores podem utilizar o site mobile da 888sport. O qual pode ser acessado através do navegador de internet padrão de seus dispositivos móveis.

O 888sport app está disponível para dispositivos iOS?

A 888sport não disponibiliza atualmente nenhum aplicativo móvel em português. Todavia, quem possui dispositivos móveis iOS pode apostar nesta casa acessando seu site mobile pelo navegador de internet.

Posso receber o bônus de boas-vindas apostando pelo celular?

Sim, o bônus de boas-vindas da 888sport está disponível para quem joga tanto no computador como no celular e tablet.

Visite a 888