888sport apostas: Descubra opções de palpites e bônus

Saiba como funciona a 888sport apostas para jogadores no Brasil.

Fundada em 2008, a 888sport apostas é uma plataforma de apostas esportivas com sede em Gibraltar e Malta. Apesar do seu longo histórico internacional, no Brasil a casa ainda é uma novidade. Assim, é natural que surjam dúvidas sobre seu funcionamento.

Além de oferecer um serviço de apostas seguro, a empresa disponibiliza um 888sport bônus de boas vindas para novos usuários. Neste guia, analisamos a casa e trouxemos todos os detalhes.

Como funciona a 888sport apostas?

Assim como outros sites de apostas online, a 888sport Brasil é uma plataforma de apostas esportivas que oferece uma série de recursos aos seus clientes. Todavia, para aproveitá-los, o interessado deve, primeiramente, se registrar. Informamos que há um bônus de boas vindas para novos usuários, cujos detalhes traremos mais abaixo.

Então, tendo feito o seu cadastro no site 888sport, o próximo passo para começar a apostar é enviar fundos à sua conta. Para tanto, a empresa oferece alguns métodos de pagamentos interessantes. Só para citar alguns, vale a pena destacar o Pix, cartões de crédito e transferências bancárias.

Além das opções de pagamentos, que são seguras e ágeis, o apostador conta ainda com uma plataforma completa. Isto é, os usuários podem selecionar dezenas de modalidades esportivas, torneios e mercados para apostar. Vale citar também as ferramentas de apostas que a empresa oferece.

Diferenciais em apostas na 888

Apostadores iniciantes, intermediários ou profissionais contam com recursos como cash out, para apostar ao vivo. Há, inclusive, uma gama extensa de modalidades e mercados para fazer apostas em tempo real. Também, a operadora oferece possibilidades no pré-jogo e até mesmo apostas de longo prazo.

A saber que, na 888sport apostas, diferentemente de outras operadoras, somente estão disponíveis os mercados de apostas esportivas. Com isso, não é ofertado jogos de cassino nesta plataforma. Todavia, essa é uma área em que a empresa também atua, porém, em um site diferente. Confira mais detalhes sobre a casa no nosso artigo com review, que é o 888sport Brasil.

Ademais, o site é moderno e conta com um design intuitivo. Inclusive, seu layout é amigável, sendo de fácil uso mesmo para aqueles que nunca apostaram antes. Por falar nisso, explicamos abaixo tudo o que você precisa para começar a dar palpites no site 888sport. Para mais dicas, veja nossa página sobre a 888sport para iniciantes.

Como apostar em futebol na 888sport Brasil?

Antes de explicar em detalhes os passos necessários para apostar em futebol, vale destacar que na casa podemos encontrar diversas outras modalidades. Basquete, beisebol, dardos, e até mesmo corrida de cavalos e cachorros são algumas opções.

Dito isso, não podemos negar que o futebol é o principal esporte disponível na operadora. Prova disso é que o futebol é aquele com maior cobertura de eventos e mercados. Portanto, se você não sabe como registrar suas apostas na plataforma, basta seguir o passo a passo abaixo.

Primeiramente, faça login na 888sport ; Então, no menu lateral esquerdo, procure pela opção "Futebol"; Em seguida, navegue pela aba "Competição", a fim de encontrar um torneio de sua preferência; Feito isso, role a página e confira os confrontos disponíveis para apostar; Depois, defina um ou mais mercados e coloque-os em seu boletim de apostas; Por fim, é só informar um valor para o seu palpite e clicar em "Apostar".

Após seguir as etapas acima listadas, basta acompanhar suas apostas e torcer para um resultado positivo. Lembrando que, caso acerte o palpite, o valor do retorno será automaticamente creditado em sua conta. Então, você poderá retirá-lo ou, se preferir, fazer novos palpites.

Em quais mercados do futebol posso apostar na 888sport?

Como já pontuamos, a 888sport Brasil traz em seu catálogo uma lista extensa de opções de mercados. A boa notícia é que, dada essa alta variedade, a casa cobre diferentes interesses. Portanto, independente do seu perfil, eventualmente poderá encontrar um mercado que prefira fazer suas 888sport bets.

Porém, se é iniciante e ainda não conhece a operadora, trouxemos alguns exemplos entre os tipos mais comuns de apostas.

Resultado final

Conhecido como moneyline ou 1x2, essa é a forma mais simples de criar apostas esportivas. Neste mercado, o apostador deve simplesmente apontar o resultado final de uma disputa — o que pode se dar em três vias possíveis. São elas:

Vitória do time A;

Empate; ou

Vitória do time B.

Portanto, uma vitória a partir desse tipo de palpite consiste em acertar exatamente o resultado do evento ao final dos 90 minutos.

Mais/menos (total de gols)

O mercado de apostas conhecido como Mais/Menos, também chamado de Over/Under, é bastante popular entre os apostadores devido à sua simplicidade. Basicamente, a 888sport apostas estabelece várias previsões para o total de gols em um jogo. Então, você decide se acha que o número total de gols será maior ou menor. Lembrando que não importa a combinação do placar.

Escanteios

Semelhante ao mercado “mais/menos”, neste caso, a ideia é prever quantos escanteios serão cobrados durante a partida. Nesse caso, há um diferencial interessante. Isso porque dentro deste modelo de apostas pode haver diferentes tipos de previsões.

Alguns dos mais comuns incluem apostar no:

número total de escanteios cobrados por um time específico;

número de cobranças de escanteios no primeiro ou no segundo tempo.

Lembrando que a casa é quem define as linhas de escanteios e o apostador indica se haverá mais ou menos do que o número pré-determinado pela operadora. Sendo assim, fazer suas 888sport bets no mercado “Menos que 6.5 escanteios” significa que você acredita que haverá, no máximo, 6 cobranças durante toda a partida.

Saiba mais detalhes na nossa página sobre como apostar em escanteios.

Cartões

Favorito entre muitos apostadores, este mercado de apostas na 888 sports também traz uma série de possibilidades. Na 888sport apostas, a modalidade ainda conta com um diferencial. Por exemplo, é possível apostar na pontuação gerada pela quantidade de cartões apresentados no jogo.

Nesse caso, o cartão amarelo vale 10 pontos e o vermelho 25. Já se houver dois cartões amarelos e, consequentemente, um vermelho, somam-se 35 pontos. Assim, seguindo a mesma lógica do mercado "mais/menos", os apostadores podem prever se haverá mais ou menos pontos do que as linhas definidas pela casa.

Na operadora também é possível prever os pontos gerados pelos cartões apresentados somente para um dos times. Portanto, ao escolher o mercado “mais que 49.5”, a aposta é perdida se houver menos do que a linha definida pela casa.

Quais são as ofertas de bônus de boas vindas?

Oferecer um bônus de boas vindas é uma prática muito comum em diversas casas de apostas. Isso porque, por meio dela, as operadoras podem atrair a atenção de novos clientes — e isso não é diferente com a 888sport Brasil.

Cadastrando-se na plataforma, com ou sem um código promocional, é possível obter créditos de apostas na 888 sports para ter uma melhor experiência em apostas esportivas. Saiba por que você pode se cadastrar lendo nosso artigo que avalia as razões pelas quais a 888sport é confiável para apostas.

Abaixo, confira todos os detalhes da promoção disponível no momento.

Bônus para esportes

A bonificação oferecida pela 888sport apostas para novos usuários consiste em um crédito de apostas de 100% sobre o primeiro depósito, até R$500. Mas isso não é tudo, tendo em vista que os jogadores também terão um incentivo de 20 giros grátis para apostar na 888cassino.

Todavia, para aproveitar a promoção, é preciso cumprir uma série de regras. Todas elas estão disponíveis nos termos e condições da promoção. Veja abaixo os principais requisitos:

O 888sport bônus está disponível somente para novos usuários com 18 anos ou mais;

Para ativar a promoção, é preciso efetuar um depósito de pelo menos R$55;

Não é preciso inserir nenhum código promocional para obter o bônus da 888sport Brasil;

O saque da bonificação está condicionado a um rollover de 5x o valor da 888sport bônus;

Somente são elegíveis eventos esportivos com odds mínimas de 1.50 e apostas de, no máximo, R$255;

Os requisitos de apostas na 888 sports devem ser cumpridos em até 60 dias;

Os giros grátis são válidos apenas por 14 dias, podendo ser extintos após este prazo.

Outros termos e condições se aplicam à oferta. Sendo assim, recomendamos que os apostadores visitem o site da operadora para conferir as regras na íntegra.

Como utilizar o código promocional da 888sport Brasil?

Como já adiantamos, para desbloquear o bônus de boas vindas não é necessário utilizar um código promocional 888sport. Assim sendo, todos os usuários recém-cadastrados que cumprirem os requisitos de apostas podem obter a oferta inicial.

Todavia, caso tenha um código 888sport bônus, o interessado pode aplicá-lo na hora de fazer seu primeiro depósito. No tópico seguinte, vamos explicá-lo em detalhes como enviar fundos para sua conta e utilizar o código promocional.

Como realizar um depósito em sua conta?

Para começar a apostar, depois de ter criado uma conta, o próximo passo é fazer um depósito inicial. A boa notícia é que, caso tenha um código promocional, como explicamos anteriormente, este é o momento para utilizá-lo.

Lembrando que o processo para depositar é bem simples e consiste no seguinte passo a passo:

Primeiramente, acesse o site da 888sport apostas; Então, faça login em sua conta com suas credenciais de acesso; Depois, clique em “Depositar”, na parte superior da tela; Em seguida, clique sobre o método de pagamento de sua preferência; Feito isso, insira um valor para depositar.

Como efetuar um saque?

Muito semelhante ao que ocorre no processo de depósito, os usuários também podem efetuar uma retirada facilmente. Neste caso, basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra o site da 888sport Brasil e faça login em sua conta; No menu lateral esquerdo, clique sobre o seu nome de usuário; Depois disso, toque no botão “Sacar”; Já na tela de pagamentos, insira um valor para levantar; Depois, selecione o método de pagamento; Por fim, adicione as suas informações bancárias e confirme.

Para não ter problemas na hora de fazer um saque, é preciso validar a sua conta. O procedimento é obrigatório e tem como objetivo garantir a segurança da operação, bem como manter um ambiente de jogo honesto e transparente.

O que é o aplicativo 888sport apostas?

No momento em que elaboramos este artigo, não encontramos um 888sport app disponível. Todavia, em nossa experiência, a plataforma demonstrou-se segura e eficiente, mesmo para acessos pelo celular. Isso se dá, pois a operadora é responsiva.

Dessa forma, não há necessidade de um 888sport app exclusivo para acessar o site, já que ele se adapta bem à telas menores. Sendo assim, basta acessar o site mobile pelo navegador do seu dispositivo Android ou iOS.

Veja mais detalhes sobre a experiência na nossa página sobre 888sport app.

Como entrar em contato com o suporte da 888sport apostas?

Ao avaliar apostar na 888sport Brasil, é importante considerar a acessibilidade do atendimento ao cliente. No momento, porém, notamos que o suporte ao usuário não está disponível em português. Isso, por outro lado, pode representar uma barreira significativa para a experiência de apostadores brasileiros na plataforma.

Dito isso, para entrar em contato com a empresa, os usuários podem enviar uma mensagem através da seção “Contate-nos”. Nesse caso, é preciso aguardar uma resposta por e-mail. Lembrando que, no momento, esta é a principal forma de comunicação disponível. Todavia, a 888sport é confiável e uma opção interessante para novos apostadores.

