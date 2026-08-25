هل انتهت معاناة برشلونة المالية؟!.. سؤال يجيبه سوق انتقالات جوان لابورتا "رجل القروض"!
وصف يوليان ناجلسمان برشلونة ذات مرة بأنه «النادي الوحيد في العالم القادر على شراء اللاعبين دون أموال. الأمر غريب وجنوني نوعاً ما.» كان هذا شعوراً يشاركه الكثيرون في عالم كرة القدم، وما زالوا في الحقيقة.
لطالما كان اسم برشلونة مرادفاً لسوء الإدارة، مؤسسة ثقافية عريقة تبدو في حالة أزمة مالية دائمة، تقضي فصول صيف كاملة في السعي المحموم لمعرفة كيفية إيجاد هامش كافٍ في فاتورة الأجور لتسجيل الصفقات الجديدة.
ولم تكن فترة الانتقالات الأخيرة هذه مختلفة. تعاقد برشلونة مع أنتوني جوردون وكريم أديمي ورودري بأكثر من 150 مليون يورو (130 مليون جنيه إسترليني/177 مليون دولار) إجمالاً، ومع ذلك لم يتمكن من تسجيلهم إلا يوم الجمعة، أي قبل 48 ساعة فقط من مباراته الافتتاحية في الليجا أمام إلتشي، بينما لم يُضمن ترخيص اللعب للاعب الحر جواو كانسيلو إلا عشية المباراة.
وعندما يأخذ المرء في الاعتبار أن برشلونة ما زال يأمل في إتمام صفقة التعاقد مع خوليان ألفاريز قبل انتهاء فترة الانتقالات، مقابل مبلغ سيكون بلا شك من تسعة أرقام، لا يسع المرء إلا أن يتساءل: كيف؟ كيف تمكّن نادٍ ما زال غارقاً في ديون تتجاوز 1.6 مليار يورو (1.4 مليار جنيه إسترليني/1.9 مليار دولار)، في عصر القيود المالية الصارمة هذا، من التعاقد مع ثلاثة لاعبين من الطراز الرفيع، بل حتى مجرد التفكير في إضافة ألفاريز إلى المزيج؟!
يحاول GOAL تفسير كل ذلك في ما يلي...
بارتوميو يترك برشلونة على حافة الإفلاس
عندما استقال جوسيب ماريا بارتوميو من منصب رئيس برشلونة في أكتوبر 2020، فعل ذلك وسط حالة من العار، بينما كان النادي الكتالوني يعيش فوضى عارمة داخل الملعب وخارجه.
لقد توّج برشلونة بأربعة ألقاب في الدوري خلال فترة رئاسة بارتوميو، بالإضافة إلى الثلاثية التي حققها في نهاية موسمه الأول على رأس النادي عام 2014-15، لكنه ترك البلوحرانا على حافة الإفلاس.
وحتى يومنا هذا، يقول بارتوميو إن الانهيار الاقتصادي العالمي الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 كان المسؤول الوحيد عن المشاكل المالية لبرشلونة.
وفي هذا العام تحديدًا، صرّح لوكالة EFE: "مع الجائحة، لم يكن الملعب مفتوحًا، ولا وجود لبيع التذاكر، ولا اشتراكات موسمية، والمتجر مغلق، ولا متحف، ولا مدارس كرة قدم، وهذا الانخفاض في الإيرادات يتسبب بطبيعة الحال في مشكلة سيولة نقدية تُحل عن طريق الاقتراض. هذا ما حدث للغالبية العظمى من الأندية في أوروبا".
ومع ذلك، فإن قلة من الأندية تضررت من الجائحة بقدر ما تضرر برشلونة، وكان ذلك بسبب بارتوميو الذي ترك البلوجرانا هشًّا بشكل خاص أمام تأثيرات الانهيار الاقتصادي.
«فعلتُ ما كان عليّ فعله»
بين يوليو 2015، عندما ضمن بارتوميو إعادة انتخابه على خلفية التتويج بالثلاثية، ورحيله في أكتوبر 2020، تعاقد برشلونة مع 29 لاعبًا بتكلفة تجاوزت المليار يورو بقليل (895 مليون جنيه إسترليني/1.2 مليار دولار). ولم يكن أي منهم نجاحًا مطلقًا.
والأسوأ من ذلك أن الصفقات الفاشلة الباهظة الثمن للغاية مثل عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو وأنطوان جريزمان شكلت ضغطًا هائلاً على الوضع المالي للنادي، لا سيما أن بارتوميو تجاهل بحماقة اقتراح الليجا بألا ينفق أي نادٍ أكثر من 70 بالمئة من إيراداته السنوية على الأجور.
وقال بارتوميو: "تقدم رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم توصيات، لكن لا أحد يضع سقفًا للرواتب. نحن نتجاوز ما هو موصى به، لكن المهم أن نكون قادرين على الاستدامة". وأضاف: "بإمكاننا تحمل ذلك". لكنهم لم يستطيعوا، على الأقل ليس خلال الجائحة أو بعدها.
عندما ضرب فيروس كورونا، كان برشلونة يمتلك تشكيلة مليئة باللاعبين المتقدمين في العمر الذين يتقاضون رواتب هائلة ولم يتمكن من التخلص منهم في سوق الانتقالات. ونتيجة لذلك، عندما خلف جوان لابورتا بارتوميو في منصب الرئيس في مارس 2021، شعر أنه لا خيار أمامه سوى السماح لليونيل ميسي، أعلى لاعبي النادي أجرًا (وبفارق كبير)، بمغادرة كامب نو عند انتهاء عقده في ذلك الصيف بالذات.
وقال لابورتا لصحيفة إل بايس في وقت سابق من هذا العام: "فعلت ما كان يتعين علي فعله. كان ليو يقترب من نهاية مسيرته وكنا بحاجة إلى بناء فريق جديد. هل كنت أودّ بناء الفريق الجديد بمساعدة ليو؟ نعم، وحاولنا ذلك. لكن الأمر لم يُقدّر له أن يحدث".
رافعات لابورتا
لكن سرعان ما اتضح أن مجرد التخلص من ميسي لن يحل جميع مشكلات برشلونة، التي كانت أكبر بكثير وأعمق جذوراً مما أدركه كثير من المراقبين الخارجيين. ونتيجة لذلك، وجد لابورتا نفسه أمام قرار صعب يتعين عليه اتخاذه.
يقول مارك مينشن ألبا، الرئيس التنفيذي لشركة 2Playbook ومقرها برشلونة، لـGOAL: «كان أمام لابورتا في الأساس خياران. الأول كان يقتضي التركيز فقط على تقليص فاتورة الأجور وبيع اللاعبين، وهو ما كان سيقلل بطبيعة الحال من القدرة التنافسية للفريق، ويعني عملياً السير في متاهة كروية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام.
«أما الخيار الثاني فكان محاولة جمع أكبر قدر ممكن من الإيرادات، وبأسرع ما يمكن، من خلال بيع الأصول المستقبلية فعلياً للبدء في تحقيق الانتصارات على الفور مجدداً».
اختار لابورتا الخيار الأخير.
في صيف 2022، جمع برشلونة 582 مليون يورو (495 مليون جنيه إسترليني/591 دولاراً) عبر بيع 25 بالمئة من حقوق بث مباريات النادي في الليجا لمدة 25 عاماً المقبلة إلى شركة الاستثمار Sixth Street. وكان هذا أبرز الرافعات اقتصادية لجأ إليها لابورتا للتخفيف من المشكلات المالية للنادي.
ببساطة، كان رئيس برشلونة يرهن الأرباح المستقبلية لتغطية العجز الحالي، إيماناً منه بأن النجاح على المدى القصير هو أفضل وسيلة لتيسير التعافي على المدى الطويل. يقول مينشن: «أتذكر أنني فكرت آنذاك في أن هذه خطوة جريئة. لكنها لم تعجبني لأنني اعتقدت أن هناك طرقاً أكثر أماناً للقيام بذلك».
غير أن النتائج المبكرة كانت مشجعة. فإلى جانب التعاقد مع ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو، ضم برشلونة أيضاً رافينيا وجول كوندي خلال صيف 2022 بمبلغ إجمالي قدره 108 ملايين يورو بفضل لجوء لابورتا إلى تلك الرافعات، وقد آتت المقامرة أُكلها في نهاية الموسم، إذ توّج برشلونة بلقب الليجا لأول مرة منذ أربعة أعوام.
لكن المشكلة، كما يشير مينشن، هي أن «خطوة لابورتا العالية المخاطرة أدت إلى معاناة برشلونة في كل صيف تقريباً. كنا نتساءل باستمرار عما إذا كان النادي سيتمكن من تسجيل اللاعبين الجدد». وكان صيف 2024 عصيباً بشكل خاص.
«نطالب باستقالة الرئيس»
ولم يكن مفاجئًا أن يزداد استياء الجماهير أكثر بسبب قضية داني أولمو. فقد سئموا بالفعل من لابورتا و"رافعاته".
وقالت مجموعة المشجعين "Som un Clam" في بيان: "الوضع الذي نشأ غير مقبول، والضرر الذي لحق بسمعة الكيان لا يمكن إصلاحه. وتتفاقم الصورة السيئة بسبب الأكاذيب المتواصلة وخداع الأعضاء بوعود زائفة لا تتحقق أبدًا وينتهي بها الأمر إلى الإضرار بالنادي.
"في غضون أربع سنوات فقط، جرى تفريغ أصول نادي برشلونة عبر مختلف "الرافعات"، ببيع أصول استراتيجية للمستقبل من أجل سد الثغرات الناجمة عن إدارة فوضوية وارتجالية.
"وعلى الرغم من الوعود بالتعافي، لا يزال النادي يفتقر إلى خطة مالية متينة أو استراتيجية متماسكة لضمان الاستقرار على المديين المتوسط والطويل.
"نطالب بوضع حد للوعود غير المنجزة، والارتجال المستمر، والبيع غير المسؤول للأصول التي ترهن نموذج الملكية الجماعية الذي يجعلنا مميزين.
"إن تغيير المسار أمر ملحّ. ومن الضروري استعادة الشفافية والتخطيط والقيم التي جعلت برشلونة "أكثر من مجرد نادٍ". إن مستقبل برشلونة يعتمد علينا نحن أعضاءه، ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما تتدهور المؤسسة.
"في مواجهة هذا الوضع، تصرّ "Som un Clam" على أن الحلقة المفرغة التي دخلنا فيها بسبب إدارة مجلس الإدارة تعرّض إرث نادينا ونموذج ملكيته للخطر.
"ولهذا السبب، نطالب باستقالة الرئيس ومجلس الإدارة، وندعو في الوقت ذاته جماهير برشلونة إلى التحرك وقلب هذا الوضع وإسماع صوتها."
جني الأرباح من مواهب لا ماسيا
على الرغم من الأجواء التي باتت أكثر تسمماً حول ملعب كامب نو (ومشروع تجديده الذي يبدو بلا نهاية!)، صمد لابورتا في وجه العاصفة، وبعد مرور 18 شهراً، يبدو المستقبل أكثر إشراقاً بكثير بالنسبة لبرشلونة.
لقد كان البلوجرانا حكيماً بإبرام صفقة واحدة فقط مهمة في الموسم الماضي، وهي صفقة جوان جارسيا، وحتى تلك الصفقة كانت بسعر زهيد، إذ كان الحارس يملك شرطاً جزائياً بقيمة 25 مليون يورو في عقده مع إسبانيول.
وفي الوقت نفسه، استعاد برشلونة ما يقارب ضعف تلك القيمة عبر بيع عدد كبير من اللاعبين، الذين تخرّج معظمهم من أكاديمية النادي الشهيرة "لا ماسيا"، ما يعني أنهم لم يحققوا سوى أرباح صافية.
ويقول مينشن: "يمكنكم أن تروا مع أمثال لامين يامال وباو كوبارسي مدى أهمية لا ماسيا بالنسبة لبرشلونة من حيث إنتاج اللاعبين للفريق الأول. فاللاعبون الذين يتخرجون من الأكاديمية يعرفون تماماً كيف يلعبون للفريق الأول، وهذا يقلّل الحاجة إلى إنفاق الأموال على الانتقالات.
"لكن لا ماسيا تعني أيضاً إنتاج لاعبين بقيمة سوقية مرتفعة نسبياً، والأهم من ذلك بكثير، أننا شاهدنا على مدى فترات الانتقالات الأخيرة برشلونة يقوم بعمل جيد للغاية على صعيد بيع خريجي الأكاديمية.
"في الماضي، رحل كثير من هؤلاء اللاعبين مجاناً، وكان ذلك لأن برشلونة كان يحاول إيجاد مكان لهم في الفريق الأول لكن الأمر لم يكن ممكناً، فانتهى بهم المطاف بالرحيل مجاناً. أما الآن، فنحن نرى لاعبين في الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من عمرهم لم يسمع بهم أغلب المشجعين قط يرحلون مقابل 5 أو 10 ملايين يورو، وهو أمر مفيد جداً عندما يتعلق الأمر بتلبية المتطلبات المالية.
"وتذكّروا أن ريال مدريد يفعل الشيء نفسه، إذ يبيع كثيراً من اللاعبين الذين تخرّجوا من لا فابريكا، ولهذا السبب تمكّن من دفع قيمة صفقة يان ديوماندي وأسماء كبيرة أخرى هذا الصيف.
"وفي كل عام، يستثمر برشلونة وريال مدريد ما بين 20 و30 مليوناً في أكاديميتيهما، وهما يجنيان بالفعل ثمار ذلك هذا العام."
نهاية المشاكل المالية لبرشلونة؟
من الواضح أن الإنفاق في هذا الصيف أدى إلى صافي إنفاق ضخم في سوق الانتقالات، لكن برشلونة نجح بطريقة ما في إقناع باريس سان جيرمان بدفع 48.5 مليون يورو (43 مليون جنيه إسترليني/59 مليون دولار) مقابل فيران توريس، في حين أن رحيل ليفاندوفسكي بصفقة انتقال حر، واستعداد ليفربول لتغطية كامل راتب رونالد أراوخو خلال فترة إعارته إلى أنفيلد، خففا بشكل كبير من الضغط على فاتورة الأجور.
إذن، هل ما زال بإمكان برشلونة ضم ألفاريز لملء الفراغ الكبير في خط الهجوم الذي تركه ليفاندوفسكي؟ في الوضع الراهن، لا يبدو مينتشن متأكداً من ذلك. ومع ذلك، فإن بيع منتج آخر من الأكاديمية بربح صافٍ قد يفي بالغرض.
يوضح قائلاً: «عليك دائماً أن تتذكر أن هذا نشاط قائم على التدفق النقدي، لذا إذا بعت مارك كاسادو، على سبيل المثال، مقابل ثلاثين مليوناً، فيمكنك تغطية تكلفة خوليان ألفاريز لهذا الموسم، لأن تكلفة أي صفقة جديدة يتم توزيعها على مدى فترة عقده».
«كذلك، فإن بيع لاعبين من لا ماسيا، إلى جانب الاكتمال المرتقب لملعب كامب نو الجديد، وزيادة إيرادات المتحف المرتبطة بتعافي السياحة في برشلونة، يعني أن برشلونة سيكون على الأرجح قادراً على العمل بحرية مالية كاملة في الصيف المقبل للمرة الأولى منذ ما قبل الجائحة».
إذن، هل يعني هذا أن المشاكل المالية لبرشلونة قد انتهت؟ يقول مينتشن: «انتهت في الوقت الحالي. القلق البسيط الوحيد لدي هو الأربعون مليوناً التي يواصل برشلونة دفعها لشركة Sixth Street مقابل حقوق الليجا. قد لا يبدو ذلك مبلغاً كبيراً من المال بالنسبة لناد يحقق إيرادات بمليار سنوياً، لكنها تبقى لعبة هوامش ضيقة».
«ومع ذلك، أعتقد بالفعل أننا نشهد بداية نهاية أخطر المشاكل المالية لبرشلونة. أقدم لابورتا على خطوة عالية المخاطر، من نوع القرارات التي يتعين على الرئيس أحياناً اتخاذها، وأعتقد أنه سيشعر مع مرور الوقت أنه كان محقاً في فعل ذلك، خاصة مع تتويج برشلونة بثلاثة من آخر أربعة ألقاب في الليجا.
«ما زلت أعتقد أنه كان من الأفضل مراجعة الإنفاق وتجنب بعض الصفقات التي أبرمها. أعتقد أن تجنب بعض التعاقدات التي أجراها كان سيوفر على برشلونة بعض المال، وكان سيعني أنهم لم يكونوا مضطرين لبيع حقوق الليجا المستقبلية.
«ما زلنا لا نعرف بالضبط ما الذي سيحدث في وقت لاحق. لكن يمكننا القول إن برشلونة لم يعد في موقف يضطر فيه إلى الضغط على أي مزيد من الروافع». وهذا بالتأكيد أمر جيد لناد أُدير بطريقة «غريبة وجنونية» لفترة أطول مما ينبغي بكثير.