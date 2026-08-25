هل انتهت معاناة برشلونة المالية؟!.. سؤال يجيبه سوق انتقالات جوان لابورتا "رجل القروض"!

وصف يوليان ناجلسمان برشلونة ذات مرة بأنه «النادي الوحيد في العالم القادر على شراء اللاعبين دون أموال. الأمر غريب وجنوني نوعاً ما.» كان هذا شعوراً يشاركه الكثيرون في عالم كرة القدم، وما زالوا في الحقيقة.

لطالما كان اسم برشلونة مرادفاً لسوء الإدارة، مؤسسة ثقافية عريقة تبدو في حالة أزمة مالية دائمة، تقضي فصول صيف كاملة في السعي المحموم لمعرفة كيفية إيجاد هامش كافٍ في فاتورة الأجور لتسجيل الصفقات الجديدة.

ولم تكن فترة الانتقالات الأخيرة هذه مختلفة. تعاقد برشلونة مع أنتوني جوردون وكريم أديمي ورودري بأكثر من 150 مليون يورو (130 مليون جنيه إسترليني/177 مليون دولار) إجمالاً، ومع ذلك لم يتمكن من تسجيلهم إلا يوم الجمعة، أي قبل 48 ساعة فقط من مباراته الافتتاحية في الليجا أمام إلتشي، بينما لم يُضمن ترخيص اللعب للاعب الحر جواو كانسيلو إلا عشية المباراة.

وعندما يأخذ المرء في الاعتبار أن برشلونة ما زال يأمل في إتمام صفقة التعاقد مع خوليان ألفاريز قبل انتهاء فترة الانتقالات، مقابل مبلغ سيكون بلا شك من تسعة أرقام، لا يسع المرء إلا أن يتساءل: كيف؟ كيف تمكّن نادٍ ما زال غارقاً في ديون تتجاوز 1.6 مليار يورو (1.4 مليار جنيه إسترليني/1.9 مليار دولار)، في عصر القيود المالية الصارمة هذا، من التعاقد مع ثلاثة لاعبين من الطراز الرفيع، بل حتى مجرد التفكير في إضافة ألفاريز إلى المزيج؟!

يحاول GOAL تفسير كل ذلك في ما يلي...