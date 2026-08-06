مارينو بوسيتش .. "شريك سلوت في الكرة الجميلة" الذي تحدى الحرب ورفض ليفربول ولن يخون الأهلي مثلما فعل يايسله
بعد فترة من التكهنات والانتظار، والقلق لدى عشاق الأهلي، قررت إدارة الراقي وضع حدًا لكل ذلك، والإعلان عن التعاقد مع مارينو بوسيتش ليكون مدربًا للفريق.
الحديث كان منصبًا على تشافي هيرنانديز وسيباستيان هونيس ومارسيلينيو وغيرهم، ولكن عندما وصل الإعلان الرسمي كان الاسم مختلفًا تمامًا عكس كل التوقعات!
قدوم بوسيتش يأتي بعد الرحيل الصادم للألماني ماتياس يايسله عن صفوف الراقي، من أجل العمل مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمهمة لن تكون سهلة على المدرب الذي يحمل الجنسيتين الهولندية والكرواتية رغم ولادته في البوسنة.
الإرث سيكون ثقيلًا على بوسيتش، لأنه يأتي بعد يايسله الذي أحدث طفرة مذهلة في أسلوب لعب الأهلي والكرة التي كان يقدمها، مع فوزه بلقبين متتاليين لدوري أبطال آسيا للنخبة.
فهل أصاب الراقي في اختياره؟ دعونا نتعرف أكثر على مدرب الأهلي الجديد ..
لعب كرة الصالات ويقبل التحدياتAFP
في البداية، وعلى الرغم من ولادته في البوسنة بمدينة موستار، إلا أنه ليس بوسنيًا، حيث يحمل جنسية مزدوجة "الهولندية والكرواتية" بعد انتقاله لهولندا في فترة حرب البلقان في التسيعينيات.
خلال مسيرته كلاعب، تواجد مع فريق ريد ستار الحاصل على كأس أوروبا 1991، لكنه لم يلعب ولو لدقيقة واحدة، وسبق له أن مارس كرة الصالات وخاض تجربة احترافية بها، بل مسيرته التدريبية بدأت من خلال هذه اللعبة!
وهو الأمر الذي يبدو أنه انعكس على أسلوب لعبه، الذي يميل إلى الاستحواذ والكرة السريعة التي تمنح اللاعبين الفرصة للتعبير عن أنفسهم واستخدام مهاراتهم على أرض الملعب، مما يخالف ما نراه حاليًا في الكرة الحديثة من أساليب تفتقر إلى الارتجال والجانب الإبداعي.
وبالحديث عن تجربته القادمة مع الأهلي، سنجد أن بوسيتش أمام التحدي الأصعب في مسيرته، لأن الضغوط هائلة على الأهلي والفريق مطالب بالحصول على دوري روشن السعودي بعد النجاح الآسيوي في آخر موسمين مع يايسله، كما أن الألماني أبهر الجميع بأسلوب لعبه الممتع وكرته الهجومية المميزة ورحل بشكل مفاجىء وصادم كان أشبه بالخيانة.
ولكن مدرب الراقي الجديد لا يواجه أي مشكلة في خوض التحديات الصعبة، حيث سبق له أن ترك فينورد وهو يعمل بوظيفة مريحة كمساعد لأرني سلوت، من أجل العمل مع شاختار دونيتسك، رغم الظروف الصعبة التي كانت تعيشها أوكرانيا في صراعها العسكري مع روسيا.
هل هناك ما هو أسوأ من الحرب؟ إذن هذه صفة مهمة تدخل الطمأنينة إلى قلوب عشاق الأهلي، ولكن ماذا عن طريقة لعبه؟
بوسيتش نجح في تكوين شراكة مميزة مع المدرب أرني سلوت الذي ارتبط بتدريب الأهلي بدأت في ألكمار وانتهت في فينورد، تشبه كثيرًا ما شاهدناه في الدوري الإنجليزي مع بيب ليندرز ويورجن كلوب في ليفربول، وميكيل أرتيتا وبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، انعكس فيها التشابه الكبير بين العقليتين وحالة التفاهم التي ظهرت على أرض الملعب.
العلاقة بدأت بينهما في 2019، وذهبا معًا إلى ألكمار قبل الانتقال لفينورد، وحققا معًا لقب الدوري الهولندي، وفي بودكاست "’Met Open Vizier" قال بوسيتش عن علاقته بأرني سلوت:"إنها مريحة وناجحة للغاية، نحن نكمل بعضنا البعض على المستوى الشخصي، سواء في طريقة التفكير أو المهارات التدريبية".
وعن حالة "التكامل" التي عاشها الثنائي:"أرني يحب أن يبدأ بناء الهجمة من الخلف، ويفضل صناعة الفرص بهذا الأسلوب، وأنا أيضًا، لكني أحاول التركيز على الشق الدفاعي أيضًا".
وأضاف:"سلوت يركز على الجانب الهجومي وبناء اللعب، ولكني أفكر دائمًا وأقول لنفسي:"ماذا سيفعل اللاعب عندما لا نمتلك الكرة؟".
العديد من المحللين اعتبروا بوسيتش وقتها بأنه "العقل الثاني" في الجهاز الفني، وليس مجرد مساعدًا لسلوت، حيث اعتاد على المشاركة في تحليل المنافسين واختيار التشكيل وتقييم اللاعبين.
من الأشياء المعروفة عنه أيضًا، هو تمتعه بمرونة تكتيكية كبيرة، خطته المفضلة هي 4/3/3، ولكن هناك أيضًا :"4/2/3/1 - 4/1/4/1 - 4/4/2"، ويعتمد كل شيء على طبيعة المنافس وسيناريو المباراة.
ومن المعروف عنه حبه لخلق التوازن في الفريق، عدم المبالغة في الهجوم أو الدفاع، مع تقليل الاعتماد على الكرات الطويلة التي تقتل إيقاع فريقه، كما أنه اشتهر بتقديم كرة قدم ممتعة خلال رحلته مع شاختار، والتي شكلت قمة نضوجه على المستوى التدريبي وتطبيق الأفكار التي تعلمها طوال مشواره.
ولا يهتم مدرب الأهلي الجديد بالجانب الخططي فقط، بل يركز أيضًا على الأمور النفسية، وهو ما ذكره موقع "VI.nl"، حول الدور الذي قام به مع لاعبي شاختار خلال فترة الحرب في أوكرانيا، وكان يجلس مع اللاعبين للحديث معهم عن الحياة والموت، بعد فقدانهم لأقاربهم وبعض أصدقائهم خلال الصراع العسكري مع روسيا.
معلومة هامة .. لن يخون الأهلي مثلما فعل يايسلهAFP
عندما انتقل أرني سلوت إلى ليفربول في 2024/2025 خلفًا ليورجن كلوب، كان من الطبيعي أن يستعين بذراعه الأيمن السابق، خاصة وأنه كان يعيش ظروفًا صعبة في أوكرانيا.
ولكن الصدمة وقتها هي أن بوسيتش رفض هذه الفرصة، نعم قام بالتفريط في الذهاب إلى الدوري الإنجليزي الذي حققه سلوت لاحقًا مع الرديز، لشعوره بأنه ليس من الأخلاقي أن يترك شاختار في هذه الظروف الصعبة.
وقال مدرب الأهلي في تصريحات نشرتها العديد من المواقع والصحف الهولندية:"بعد موسمي الأول في شاختار، تحدث معي سلوت حتى أنتقل إلى ليفربول معه، ولكني لم أشعر أن الرحيل سيكون القرار المناسب في هذه الفترة".
وأضاف:"احترم شاختار كثيرًا وكل من في النادي، بعد القوة الذهنية التي أظهروها خلال فترة الحرب، لا يوجد نادٍ في العالم فعل نفس الشيء، الفريق حقق لقب الدوري الأوكراني مرة واحدة وفاز بالكأس مرتين، وحصد 13 نقطة في مشاركتين بدوري أبطال أوروبا".
وتابع:"في العديد من المناسبات، كان يأتي أحد اللاعبين أو العاملين في النادي، لتلقي الأخبار التي تخص وفاة أحد أفراد عائلتهم أو أصدقائهم، لذلك كان من المستحيل تركهم في هذه الظروف، الروابط الإنسانية التي جمعتني بهم كانت قوية للغاية".
وما قاله بوسيتش ورفضه لفكرة تدريب ليفربول، تعكس الجانب الأخلاقي والإنساني الذي يتمتع به مدرب الأهلي الجديد.
كيف بدأت مسيرة بوسيتش وصولًا بالأهلي؟AFP
صاحب الـ54 سنة خاض عدة تجارب كمدرب مساعد ومدير فني لفرق الشباب جاءت كالتالي :
مدرب لفريق الشباب في فيتيس تحت 19 سنة من 2009 إلى 2013
مدرب مساعد في بريدا الهولندي من 2013 إلى 2014
مدرب مساعد في إنتر باكو الأذربيجاني في 2015
مدرب مساعد في تفينتي "مدرب مؤقت أيضًا" منذ 2019 إلى 2021
وفي عام 2019 أصبح مدربًا مساعدًا لألكمار مع أرني سلوت، وانتقل معه إلى فينورد في 2021 وحتى 2023 وحصدا الدوري الهولندي هناك.
عمل كمدير فني لشاختار من 2023 إلى 2025، قبل الذهاب إلى الجزيرة الإماراتي، وهنا اكتسب خبرة العمل في المنطقة العربية قبل القدوم إلى الأهلي في هذا الصيف.
وبالنسبة للإنجازات : سبق له الحصول على الدوري الهولندي "الدرجة الثانية" مع تفينتي والصعود إلى الدوري الممتاز في موسم 2018/2019.
حصل على الثنائية مع شاختار "الدوري والكأس" في موسم 2023/2024، وفاز بكأس أوكرانيا في موسم 2024/2025.