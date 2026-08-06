مارينو بوسيتش .. "شريك سلوت في الكرة الجميلة" الذي تحدى الحرب ورفض ليفربول ولن يخون الأهلي مثلما فعل يايسله

بوسيتش نجح في تكوين شراكة مميزة مع المدرب أرني سلوت الذي ارتبط بتدريب الأهلي بدأت في ألكمار وانتهت في فينورد، تشبه كثيرًا ما شاهدناه في الدوري الإنجليزي مع بيب ليندرز ويورجن كلوب في ليفربول، وميكيل أرتيتا وبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، انعكس فيها التشابه الكبير بين العقليتين وحالة التفاهم التي ظهرت على أرض الملعب.

العلاقة بدأت بينهما في 2019، وذهبا معًا إلى ألكمار قبل الانتقال لفينورد، وحققا معًا لقب الدوري الهولندي، وفي بودكاست "’Met Open Vizier" قال بوسيتش عن علاقته بأرني سلوت:"إنها مريحة وناجحة للغاية، نحن نكمل بعضنا البعض على المستوى الشخصي، سواء في طريقة التفكير أو المهارات التدريبية".

وعن حالة "التكامل" التي عاشها الثنائي:"أرني يحب أن يبدأ بناء الهجمة من الخلف، ويفضل صناعة الفرص بهذا الأسلوب، وأنا أيضًا، لكني أحاول التركيز على الشق الدفاعي أيضًا".

وأضاف:"سلوت يركز على الجانب الهجومي وبناء اللعب، ولكني أفكر دائمًا وأقول لنفسي:"ماذا سيفعل اللاعب عندما لا نمتلك الكرة؟".

العديد من المحللين اعتبروا بوسيتش وقتها بأنه "العقل الثاني" في الجهاز الفني، وليس مجرد مساعدًا لسلوت، حيث اعتاد على المشاركة في تحليل المنافسين واختيار التشكيل وتقييم اللاعبين.

من الأشياء المعروفة عنه أيضًا، هو تمتعه بمرونة تكتيكية كبيرة، خطته المفضلة هي 4/3/3، ولكن هناك أيضًا :"4/2/3/1 - 4/1/4/1 - 4/4/2"، ويعتمد كل شيء على طبيعة المنافس وسيناريو المباراة.

ومن المعروف عنه حبه لخلق التوازن في الفريق، عدم المبالغة في الهجوم أو الدفاع، مع تقليل الاعتماد على الكرات الطويلة التي تقتل إيقاع فريقه، كما أنه اشتهر بتقديم كرة قدم ممتعة خلال رحلته مع شاختار، والتي شكلت قمة نضوجه على المستوى التدريبي وتطبيق الأفكار التي تعلمها طوال مشواره.

ولا يهتم مدرب الأهلي الجديد بالجانب الخططي فقط، بل يركز أيضًا على الأمور النفسية، وهو ما ذكره موقع "VI.nl"، حول الدور الذي قام به مع لاعبي شاختار خلال فترة الحرب في أوكرانيا، وكان يجلس مع اللاعبين للحديث معهم عن الحياة والموت، بعد فقدانهم لأقاربهم وبعض أصدقائهم خلال الصراع العسكري مع روسيا.



