مجرد لاعب آخر للويس إنريكي.. فيران توريس سيكرر معاناة برشلونة في باريس سان جيرمان!
قال فيران توريس لشبكة إن بي سي الأسبوع الماضي عندما سئل عما إذا كان يمكنه مغادرة كامب نو قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في 1 سبتمبر "لدي عقد مع برشلونة لكن في كرة القدم لا تعرف أبدًا ما قد يحدث، أنا فقط أنتظر لاتخاذ القرار الصحيح لكنني لا أعرفه بعد".
كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يتحدث أثناء جولة ترويجية في نيويورك قبل يوم واحد من قيامه برمية البيسبول الشرفية في ملعب يانكي، وقد زار منذ ذلك الحين منشأة تدريب فريق بالتيمور ريفنز لتقديم كلمات ملهمة لفريق كرة القدم الأمريكية.
لقد كانا شهرين لا ينسيان بالنسبة لتوريس الذي كان البطل المفاجئ لإسبانيا في انتصارهم بنهائي كأس العالم 2026 على الأرجنتين.
حصد منتخب لاروخا لقبه العالمي الثاني بفضل هدف توريس الدرامي في الوقت الإضافي، والذي وصفه بأنه "أفضل لحظة في حياتي" في مقابلة لاحقة مع شبكة سي إن إن.
ولعل هذا هو أقرب ما سيصل إليه توريس يومًا من مكانة النجوم الكبار، ويبدو أنه مستعد لاستغلال ذلك.
ووفقًا لشبكة إي إس بي إن، أخبر توريس مسؤولي برشلونة أنه يريد الانضمام إلى باريس سان جيرمان بعدما اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع عملاق الدوري الفرنسي.
ويفتح برشلونة الباب أمام عملية البيع، حيث دخل توريس الآن العام الأخير من عقده، ومن المتوقع تقديم عرض افتتاحي من النادي الباريسي في وقت قريب جدًا.
ومع ذلك هناك نقاش كبير حول ما إذا كان الانتقال إلى ملعب حديقة الأمراء هو القرار الصحيح بالنسبة لتوريس.
لطالما كان هناك شعور بأنه لم يحظ بالتقدير الكامل في كامب نو، لكن الواقع البارد للحياة في باريس سان جيرمان من غير المرجح أن يكون مختلفًا بالنسبة للاعب لا يندرج حتى الآن ضمن فئة اللاعبين من الطراز العالمي.
انعدام الثقة من جانب مسؤولي برشلونة
تحدى توريس إدارة برشلونة عند الحديث عن ارتباطه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، حيث صرح مؤخرًا لموقع سبورتيكو قائلًا "في كل مرة ترغب فيك هذه الفرق فهذا شيء جيد، في كرة القدم لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث، لكن الشيء الجيد هو أنني أمتلك عقدًا، لذا يمكنني الانتظار واتخاذ القرار بنفسي، ما الذي يحتاجه برشلونة لفعله للاحتفاظ بي؟ يجب أن يظهروا لي أنهم يريدونني وأن يأتوا للتفاوض وفي النهاية الأمر كله يتعلق بالحديث".
ووفقًا لموقع ذا أتلتيك، أثارت تلك التعليقات العلنية الجريئة الدهشة في كامب نو، وفي تقرير منفصل زعموا أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة متردد في منح توريس تمديدًا لعقده بسبب بند محدد في الصفقة التي شهدت انتقاله من مانشستر سيتي مقابل إجمالي 65 مليون يورو في يناير 2022.
سيكون النادي الكتالوني ملزمًا بدفع مبلغ يتراوح بين 7 ملايين و 8 ملايين يورو إضافية لمانشستر سيتي إذا ربط توريس بشروط جديدة، ولكن إذا باعوه إلى باريس سان جيرمان مقابل رسوم مالية كبيرة فستتوفر المزيد من الأموال للأهداف ذات الأولوية وعلى رأسها خوليان ألفاريز.
ويقال إن معسكر توريس يرى مساعي برشلونة للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد كدليل على افتقار النادي للثقة في اللاعب الإسباني وهو أمر مفهوم.
ولم يكن هانزي فليك مطمئنًا تمامًا أيضًا حيث قال مدرب برشلونة عن الموقف "لدي ثقة كاملة في ديكو ونحن نعلم أنه يتعين علينا القيام بشيء ما بشأن التعاقد مع مهاجم جديد لكن الأمر يعتمد أيضًا على فيران لذلك سنرى ما سيحدث".
مخاوف منطقية بشأن الاستمرارية
يتطلع برشلونة إلى تعويض روبرت ليفاندوفسكي بعد انتقاله في صفقة انتقال حر إلى نادي شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي، لكن توريس لديه أسباب تدفعه للاعتقاد بأنه قادر على القيام بالمهمة بمفرده.
سجل اللاعب الدولي الإسباني 21 هدفًا في 49 مباراة بجميع المسابقات في الموسم الماضي، بزيادة هدفين عن ليفاندوفسكي، ليأتي في المركز الثاني خلف حصيلة لامين يامال البالغة 24 هدفًا في صفوف برشلونة.
كما سجل توريس 19 هدفًا في موسم 2024 2025، لكنه لا يحظى بنفس المكانة التي يتمتع بها أمثال يامال ورافينيا وبيدري وليفاندوفسكي كواحد من الرجال الرئيسيين وراء انتصارات برشلونة المتتالية بلقب الدوري الإسباني، وهناك سبب وجيه لذلك.
نجح فليك في الارتقاء بمستوى توريس إلى درجة أعلى منذ توليه منصب المدير الفني في عام 2024، لكنه لا يزال مهاجمًا متذبذب المستوى. ففي الفترة من يناير إلى أبريل وهي دائمًا مرحلة حاسمة في أي موسم كروي عانى من سلسلة صيام عن التهديف استمرت لمدة 14 مباراة مما جعل قدرته على إنهاء الهجمات تحت تدقيق مكثف.
وقام برشلونة بالفعل بتعزيز خط هجومه بالتعاقد مع الثنائي متعدد الاستخدامات أنتوني جوردون وكريم أديمي، لذا يمكن لتوريس بسهولة أن يصبح لاعبًا هامشيًا إذا أبرموا أيضًا صفقة التعاقد مع ألفاريز.
ومن الإنصاف الإشارة إلى أنه يمكنه اللعب على الأجنحة أيضًا، لكن طريقه للحصول على مكان أساسي مغلق بطبيعة الحال بوجود يامال ورافينيا.
هجوم باريس سان جيرمان أكثر تكدسًا
ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة يريد استرداد استثماره البالغ 65 مليون يورو بالكامل في توريس، وإذا خضع باريس سان جيرمان لمطالبهم فسيكون ذلك عملاً تجاريًا ممتازًا.
إنه الوقت المثالي للاستفادة ماليًا من بطل إسبانيا في كأس العالم قبل أن تنخفض قيمته مع اقترابه من أن يصبح لاعبًا حرًا، ويمتلك فليك الآن خيارات هجومية كافية حتى لو لم تتم صفقة ألفاريز.
في الوقت نفسه ربما يشعر توريس بالحماس إزاء احتمال بدء بداية جديدة مع فريق باريس سان جيرمان الذي لا يقهر بقيادة لويس إنريكي، والذي فاز بدوري أبطال أوروبا لعامين متتاليين وتغلب على برشلونة خارج أرضه في إقليم كتالونيا في طريقه لرفع الكأس في شهر مايو، ومع ذلك فهو ساذج إذا كان يعتقد أن دورًا قياديًا ينتظره في حديقة الأمراء.
استهدف لويس إنريكي اللاعب توريس لأنه يناسب تفضيله للمهاجمين المتحركين الذين يمكنهم التبادل بسلاسة بين الأجنحة ومركز المهاجم الوهمي.
وباع باريس سان جيرمان قلب الهجوم الصريح الوحيد لديه عندما انضم جونسالو راموس إلى ميلان في نهاية شهر يونيو، وكان لويس إنريكي يداور باستمرار بين المهاجم البرتغالي وعثمان ديمبيلي، وغالبًا ما كان يختار الأخير في العمق خلال المباريات الأكثر أهمية.
يجب أن تمنح مرونة توريس فرصة أكبر للعب كأساسي مقارنة بما حصل عليه راموس، خاصة إذا أكمل برادلي باركولا انتقاله المقترح إلى ليفربول، لكن خفيشا كفاراتسخيليا وديمبيلي وديزيريه دوي سيبقون الثلاثي الهجومي الأكثر فاعلية في باريس سان جيرمان ومحل حسد كل نادٍ آخر في أوروبا.
كما يعتبر الدوري الفرنسي أقل شأنًا من الدوري الإسباني من حيث الجودة والشدة مما يعني أن توريس سيتم تقييمه بشكل أساسي بناءً على عروضه في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الباريسي وهو ما لا يبشر بالخير بالنظر إلى أنه سجل 12 هدفًا فقط في المسابقة خلال سنواته الأربع مع برشلونة.
حدود فنية واضحة
يمكن القول بالتأكيد أن توريس سيكون لديه فرصة أفضل لإضافة لقب دوري أبطال أوروبا إلى سيرته الذاتية المليئة بالألقاب في باريس سان جيرمان، على الرغم من أن برشلونة يجب أن يقترب أكثر من اللقب في موسم 2026 2027 مع الإضافة المتوقعة لزميله في منتخب إسبانيا والفائز بالكرة الذهبية رودري، لكن على المستوى الفردي من غير المرجح أن يعزز ذلك من إرث توريس.
كما ارتبطت أسماء أندية مثل أتلتيكو مدريد وتوتنهام وأستون فيلا ونابولي ويوفنتوس بالاهتمام بتوريس هذا الصيف وكلها كانت قادرة على منحه المنصة لإثبات نفسه كمهاجم نخبوي يعتمد عليه بالكامل، وبدلاً من ذلك سيكون مرة أخرى مجرد لاعب يخدم المنظومة في باريس.
وتظهر حدود توريس الفنية بشكل واضح كلما أجبر على التراجع للخلف أو الاحتفاظ بالكرة ضد خصوم أكثر قوة بدنية.
إنه بارع في إيجاد المساحات خلف خطوط الخصم لكنه يواجه صعوبة في خلق الفرص لنفسه، ولهذا السبب كان يدخل ويخرج من تشكيلة برشلونة ولهذا السبب شارك كأساسي في مباراة واحدة فقط من أصل 8 مباريات لإسبانيا في كأس العالم.
ولن يتطلب المخطط التكتيكي للمدرب لويس إنريكي منه التخلص من نقاط الضعف هذه، لذلك لن يكون هناك تطور حقيقي في طريقة لعبه إذا انتهى به الأمر في باريس سان جيرمان.
يبدو أن مشجعي برشلونة لم يتقبلوا توريس بالكامل أبدًا على الرغم من أخلاقيات عمله الممتازة، وربما يكون قد أبعدهم تمامًا من خلال مغازلة باريس سان جيرمان بشكل علني.
إنه في موقف قوة بعد مآثره في أمريكا الشمالية وهو ما يبدو أنه قد أصابه بالغرور، ولن تكون الأمور أكثر إشراقًا في فرنسا ولن يصبح فجأة اللاعب المفضل لدى الجماهير.
سيستمر توريس ببساطة في أن يكون ما كان عليه دائمًا وهو مجرد لاعب مفيد متعدد الاستخدامات.