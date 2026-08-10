قال فيران توريس لشبكة إن بي سي الأسبوع الماضي عندما سئل عما إذا كان يمكنه مغادرة كامب نو قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في 1 سبتمبر "لدي عقد مع برشلونة لكن في كرة القدم لا تعرف أبدًا ما قد يحدث، أنا فقط أنتظر لاتخاذ القرار الصحيح لكنني لا أعرفه بعد".

كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يتحدث أثناء جولة ترويجية في نيويورك قبل يوم واحد من قيامه برمية البيسبول الشرفية في ملعب يانكي، وقد زار منذ ذلك الحين منشأة تدريب فريق بالتيمور ريفنز لتقديم كلمات ملهمة لفريق كرة القدم الأمريكية.

لقد كانا شهرين لا ينسيان بالنسبة لتوريس الذي كان البطل المفاجئ لإسبانيا في انتصارهم بنهائي كأس العالم 2026 على الأرجنتين.

حصد منتخب لاروخا لقبه العالمي الثاني بفضل هدف توريس الدرامي في الوقت الإضافي، والذي وصفه بأنه "أفضل لحظة في حياتي" في مقابلة لاحقة مع شبكة سي إن إن.

ولعل هذا هو أقرب ما سيصل إليه توريس يومًا من مكانة النجوم الكبار، ويبدو أنه مستعد لاستغلال ذلك.

ووفقًا لشبكة إي إس بي إن، أخبر توريس مسؤولي برشلونة أنه يريد الانضمام إلى باريس سان جيرمان بعدما اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع عملاق الدوري الفرنسي.

ويفتح برشلونة الباب أمام عملية البيع، حيث دخل توريس الآن العام الأخير من عقده، ومن المتوقع تقديم عرض افتتاحي من النادي الباريسي في وقت قريب جدًا.

ومع ذلك هناك نقاش كبير حول ما إذا كان الانتقال إلى ملعب حديقة الأمراء هو القرار الصحيح بالنسبة لتوريس.

لطالما كان هناك شعور بأنه لم يحظ بالتقدير الكامل في كامب نو، لكن الواقع البارد للحياة في باريس سان جيرمان من غير المرجح أن يكون مختلفًا بالنسبة للاعب لا يندرج حتى الآن ضمن فئة اللاعبين من الطراز العالمي.